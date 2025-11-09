ETV Bharat / state

लखनऊ में 29 साल पहले मृत महिला को 'जिंदा' दिखाकर करोड़ों की जमीन हड़पने का खुलासा

इंस्पेक्टर वजीरगंज राजेश त्रिपाठी ने बताया कि दो आरोपी पकड़े गए हैं, जबकि फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड अभी फरार है.

जमीन के लिए किया गया फ्रॉड.
जमीन के लिए किया गया फ्रॉड. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 9, 2025 at 1:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: जमीन के लिए धोखाधड़ी का सनसनीखेज मामला सामने आया है. इससे पुलिस भी हैरान है. जालसाजों ने 1886 में यानी 29 साल पहले मर चुकी महिला छेदाना देवी को कागज में जिंदा दिखाकर उसकी करोड़ों रुपए की जमीन का फर्जी एग्रीमेंट करा दिया. फिर बेचने के नाम पर लाखों रुपए ऐंठ लिए.

मृतका के बेटे को जब इसकी भनक लगी तो उन्होंने खरीदार से संपर्क किया और मामला पुलिस तक पहुंचा. पुलिस ने जांच के बाद दो लोगों को गिरफ्तार किया है.

ठाकुरगंज के मोहिनी पुरवा निवासी गणेश प्रसाद यादव ने बताया कि उनकी मां छेदाना देवी की मौत वर्ष 1996 में हो चुकी थी. छेदाना देवी के नाम फैजुल्लागंज में करीब 2700 वर्ग फीट जमीन है. इसकी कीमत लगभग दो करोड़ रुपए है. इसी जमीन का फेक एग्रीमेंट किया गया और बेच दी गई.

थाना प्रभारी वजीरगंज राजेश त्रिपाठी ने बताया कि ठाकुरगंज मल्लाही टोला निवासी संतोष कुमार यादव और एजाज हुसैन ने फर्जी तरीके से जमीन के कागजात तैयार कराए. मृत छेदाना देवी की जगह किसी अन्य महिला को दिखाकर जमीन बेचने का फर्जी एग्रीमेंट कराया. इसके एवज में लाखों रुपए वसूल लिए.

बेटे की सूझबूझ से खुला फर्जीवाड़ा: जब जमीन की डील अंतिम चरण में थी, तब मृतका के बेटे गणेश प्रसाद यादव को धोखाधड़ी की जानकारी मिली. उन्होंने तुरंत जमीन खरीदने वाले व्यक्ति से संपर्क किया. उसे फर्जीवाड़े के बारे में बताया.

इसके बाद गणेश की तहरीर पर वजीरगंज पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की. पुलिस जांच के दौरान संतोष कुमार यादव और एजाज हुसैन का नाम सामने आया. दोनों को शनिवार सुबह गिरफ्तार कर लिया गया.

इंस्पेक्टर वजीरगंज राजेश त्रिपाठी ने बताया कि दो आरोपी पकड़े गए हैं, जबकि इस पूरे फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड अभी फरार है. उसकी तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है.

यह भी पढ़ें: गाजीपुर में विवाहिता की हत्या में पति, सास सहित 6 पर केस; ग्वालियर में प्रेमी संग मिली महिला

TAGGED:

LUCKNOW LAND GRABBED FAKE DOCUMENT
LUCKNOW LAND GRABBING CASE UPDATES
DEATH WOMAN ALIVE IN PAPERS LUCKNOW
LUCKNOW POLICE FAKE CERTIFICATE
LUCKNOW LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.