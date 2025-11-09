लखनऊ में 29 साल पहले मृत महिला को 'जिंदा' दिखाकर करोड़ों की जमीन हड़पने का खुलासा
इंस्पेक्टर वजीरगंज राजेश त्रिपाठी ने बताया कि दो आरोपी पकड़े गए हैं, जबकि फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड अभी फरार है.
लखनऊ: जमीन के लिए धोखाधड़ी का सनसनीखेज मामला सामने आया है. इससे पुलिस भी हैरान है. जालसाजों ने 1886 में यानी 29 साल पहले मर चुकी महिला छेदाना देवी को कागज में जिंदा दिखाकर उसकी करोड़ों रुपए की जमीन का फर्जी एग्रीमेंट करा दिया. फिर बेचने के नाम पर लाखों रुपए ऐंठ लिए.
मृतका के बेटे को जब इसकी भनक लगी तो उन्होंने खरीदार से संपर्क किया और मामला पुलिस तक पहुंचा. पुलिस ने जांच के बाद दो लोगों को गिरफ्तार किया है.
ठाकुरगंज के मोहिनी पुरवा निवासी गणेश प्रसाद यादव ने बताया कि उनकी मां छेदाना देवी की मौत वर्ष 1996 में हो चुकी थी. छेदाना देवी के नाम फैजुल्लागंज में करीब 2700 वर्ग फीट जमीन है. इसकी कीमत लगभग दो करोड़ रुपए है. इसी जमीन का फेक एग्रीमेंट किया गया और बेच दी गई.
थाना प्रभारी वजीरगंज राजेश त्रिपाठी ने बताया कि ठाकुरगंज मल्लाही टोला निवासी संतोष कुमार यादव और एजाज हुसैन ने फर्जी तरीके से जमीन के कागजात तैयार कराए. मृत छेदाना देवी की जगह किसी अन्य महिला को दिखाकर जमीन बेचने का फर्जी एग्रीमेंट कराया. इसके एवज में लाखों रुपए वसूल लिए.
बेटे की सूझबूझ से खुला फर्जीवाड़ा: जब जमीन की डील अंतिम चरण में थी, तब मृतका के बेटे गणेश प्रसाद यादव को धोखाधड़ी की जानकारी मिली. उन्होंने तुरंत जमीन खरीदने वाले व्यक्ति से संपर्क किया. उसे फर्जीवाड़े के बारे में बताया.
इसके बाद गणेश की तहरीर पर वजीरगंज पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की. पुलिस जांच के दौरान संतोष कुमार यादव और एजाज हुसैन का नाम सामने आया. दोनों को शनिवार सुबह गिरफ्तार कर लिया गया.
इंस्पेक्टर वजीरगंज राजेश त्रिपाठी ने बताया कि दो आरोपी पकड़े गए हैं, जबकि इस पूरे फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड अभी फरार है. उसकी तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है.
