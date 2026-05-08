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नैनीताल में आवासीय पट्टे पर रेस्टोरेंट चलाने पर बड़ी कार्रवाई, सरकार में निहित हुई जमीन

हल्द्वानी: नैनीताल जिला प्रशासन ने कैंची धाम क्षेत्र में आवासीय पट्टे की जमीन पर रेस्टोरेंट चलाने पर बड़ी कार्रवाई की है. डीएम ललित मोहन रयाल ने नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित पट्टा निरस्त कर दिया है. साथ ही जमीन को राज्य सरकार के पक्ष में निहित कर दी.

बताया जा रहा है कि आवासीय उपयोग के लिए आवंटित भूमि पर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही थीं, जिस पर यह कार्रवाई की गई है. नैनीताल जिलाधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट ललित मोहन रयाल ने मामले में आदेश जारी करते हुए भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में निहित करने के निर्देश दिए हैं.

क्या है पूरा मामला? नैनीताल जिला प्रशासन के मुताबिक, कैंची धाम क्षेत्र के छड़ा मझेड़ा निवासी नंदराम को आवासीय प्रयोजन के लिए भूमि आवंटित की गई थी, लेकिन बाद में उनके वारिस रोहित कुमार, दिनेश कुमार और संतोष कुमार की ओर से इस भूमि पर रेस्टोरेंट का संचालन किया जाने लगा.

जांच के दौरान पाया गया कि लगभग 0.008 हेक्टेयर भूमि का इस्तेमाल आवासीय उद्देश्य के बजाय व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा था. प्रशासनिक जांच में ये भी स्पष्ट हुआ कि यह गतिविधि पट्टे की निर्धारित शर्तों के विपरीत है.

ऐसे में मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने इसे नियमों का सीधा उल्लंघन माना और तत्काल प्रभाव से पट्टा निरस्त करने के आदेश जारी कर दिए. साथ ही संबंधित भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में दर्ज करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है.