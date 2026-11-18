कोर्ट की खबरें: 5 करोड़ की जमीन का कागजों में मूल्य 8 लाख, खंडपीठ में होगी सुनवाई, भ्रष्टाचार मामले में वकील बरी
हाईकोर्ट ने इसी साल प्रमुख शासन सचिव (राजस्व विभाग) को मामले की जांच कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए थे.
Published : November 18, 2026 at 8:26 PM IST
जोधपुर: क्या कभी आपने सोचा है कि जिस जमीन की असल बाजार कीमत करोड़ों में हो, वह सरकारी कागजों में महज कुछ लाख रुपए की कैसे बिक सकती है? सुनने में भले ही यह किसी फिल्मी घोटाले की कहानी लगे, लेकिन राजस्थान के जालोर जिले से एक ऐसा ही मामला सामने आया है. यहां जमीन के असली भाव और सरकारी कागजी दरों में करीब 70 गुना का भारी-भरकम अंतर देखकर राजस्थान हाईकोर्ट भी हैरान रह गया. हाईकोर्ट जस्टिस बलजिंदर सिंह संधू की बेंच ने इस गंभीर मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए स्वतः संज्ञान लिया है और इसे मुख्य न्यायाधीश के सामने खंडपीठ को भेजने के आदेश दिए हैं. वहीं एक अन्य मामले में एक वकील को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और आपराधिक साजिश के मामलों से पूरी तरह बरी कर दिया गया है.
सरकारी अधिवक्ता हनुमान प्रजापत ने बताया कि यह पूरा मामला तब खुला जब हाईकोर्ट में कुछ आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई चल रही थी. सुनवाई के दौरान जब जांच अधिकारी ने कोर्ट के सामने जमीन के सौदे का इकरारनामा रखा, तो कोर्ट की आंखें फटी की फटी रह गईं. कागजों के मुताबिक, उस जमीन का वास्तविक बाजार मूल्य 5 करोड़ 51 लाख रुपए तय किया गया था. लेकिन जब उसकी रजिस्ट्री करवाई गई, तो सरकारी खजाने को चूना लगाने के लिए उसकी कीमत महज 8 लाख रुपए दिखाई गई यानी सीधे तौर पर बाजार भाव से 70 गुना कम!
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कोर्ट ने बेहद तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि डीएलसी दरें तय करने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि प्रॉपर्टी का न्यूनतम बाजार मूल्य तय रहे ताकि सही स्टाम्प ड्यूटी मिल सके और काले धन के लेन-देन पर लगाम लग सके. लेकिन जब सरकारी दरें ही हकीकत से कोसों दूर होंगी, तो यह सीधे तौर पर सरकारी खजाने और आम जनता के साथ एक बड़ा धोखा है. इससे प्रॉपर्टी बाजार में खुलेआम बेहिसाब नकदी का खेल चलता है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है.
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दिलचस्प बात यह है कि इस गड़बड़ी पर हाईकोर्ट ने इसी साल 21 मई को ही प्रमुख शासन सचिव (राजस्व विभाग) को कड़ी फटकार लगाते हुए मामले की जांच कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए थे. लेकिन महीने बीत जाने के बाद भी राजस्व विभाग की नींद नहीं टूटी और कागजी कार्रवाई ठंडे बस्ते में पड़ी रही. चूंकि यह मामला जमानत याचिकाओं के सीमित दायरे से बाहर था और इसका सीधा संबंध प्रदेश के राजस्व और आम जनता के हितों से जुड़ा है. इसलिए हाईकोर्ट की एकलपीठ ने जमानत अर्जियों का निस्तारण करते हुए इसे एक व्यापक जनहित याचिका के रूप में दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं. अब इस पर मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में सुनवाई होगी.
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अधिवक्ता भ्रष्टाचार मामले में बरी : राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए एक वकील को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और आपराधिक साजिश के मामलों से पूरी तरह बरी कर दिया है. पूरा मामला श्रीगंगानगर का है, वहां की एक विशेष अदालत ने 24 जून, 2026 को बलविंद्र सिंह और दो अन्य लोगों (अनिल कुमार और अमृतलाल) के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7ए और आईपीसी की धारा 120-बी के तहत आरोप तय किए थे. इस आदेश को चुनौती देते हुए बलविंद्र सिंह ने हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता विनीत जैन ने कोर्ट को बताया कि बलविंद्र सिंह पेशे से एक वकील हैं, न कि कोई सरकारी कर्मचारी. चार्जशीट के साथ जो कॉल रिकॉर्डिंग की ट्रांसक्रिप्ट (लिखित रूप) संलग्न है, उसे ध्यान से पढ़ने पर साफ पता चलता है कि उन्होंने न तो खुद कभी कोई रिश्वत मांगी, न ही कोई पैसा अपने पास लिया और न ही किसी लोक सेवक तक रकम पहुंचाने में कोई मध्यस्थता की.
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उन्होंने तो केवल दूसरे लोगों अमृतलाल और अनिल कुमार की बात को आगे कम्युनिकेट यानी संप्रेषित किया था. मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस रेखा बोराना की एकलपीठ ने सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के पुराने आदेशों का हवाला दिया. कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि निचली अदालतें जब आरोपियों पर आरोप तय करती हैं, तो उन्हें सिर्फ पुलिस या अभियोजन पक्ष के 'पोस्ट ऑफिस' की तरह काम नहीं करना चाहिए. उन्हें दस्तावेजों और सबूतों की गहराई से जांच करनी चाहिए. कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे यह साबित हो सके कि बलविंद्र सिंह की किसी लोक सेवक के साथ कोई मिलीभगत (मीटिंग ऑफ माइंड्स) थी या उन्होंने अवैध वसूली की साजिश में हिस्सा लिया था. केवल बातचीत की श्रृंखला में मौजूद होने या किसी बात को आगे बढ़ाने मात्र से किसी को सह-अपराधी नहीं माना जा सकता. इसी आधार पर हाईकोर्ट ने निचली अदालत के 24 जून, 2026 के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें वकील के खिलाफ आरोप तय किए गए थे.
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