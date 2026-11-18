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कोर्ट की खबरें: 5 करोड़ की जमीन का कागजों में मूल्य 8 लाख, खंडपीठ में होगी सुनवाई, भ्रष्टाचार मामले में वकील बरी

राजस्थान हाईकोर्ट ( ETV Bharat File Photo )

जोधपुर: क्या कभी आपने सोचा है कि जिस जमीन की असल बाजार कीमत करोड़ों में हो, वह सरकारी कागजों में महज कुछ लाख रुपए की कैसे बिक सकती है? सुनने में भले ही यह किसी फिल्मी घोटाले की कहानी लगे, लेकिन राजस्थान के जालोर जिले से एक ऐसा ही मामला सामने आया है. यहां जमीन के असली भाव और सरकारी कागजी दरों में करीब 70 गुना का भारी-भरकम अंतर देखकर राजस्थान हाईकोर्ट भी हैरान रह गया. हाईकोर्ट जस्टिस बलजिंदर सिंह संधू की बेंच ने इस गंभीर मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए स्वतः संज्ञान लिया है और इसे मुख्य न्यायाधीश के सामने खंडपीठ को भेजने के आदेश दिए हैं. वहीं एक अन्य मामले में एक वकील को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और आपराधिक साजिश के मामलों से पूरी तरह बरी कर दिया गया है.