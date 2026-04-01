धनबाद में भू-धंसान का कहर! मलबे से तीन शव बरामद, देर रात तक चला रेस्क्यू
धनबाद में दर्दनाक भू-धंसान हादसा हुआ. हादसे में तीन लोगों के शव बरामद किए गए हैं.
Published : April 1, 2026 at 10:03 AM IST
धनबाद: कतरास के सोनारडीह ओपी क्षेत्र स्थित टंडाबार बस्ती में हुए दर्दनाक भू-धंसान हादसे के बाद चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन में तीन लोगों के शव मलबे से बाहर निकाले गए. यह रेस्क्यू अभियान देर रात करीब ढाई से तीन बजे तक जारी रहा. मलबे से जिन शवों को निकाला गया, उनमें मनोहर उरांव, उनकी बेटी गीता देवी और एक अन्य महिला सरिता देवी शामिल हैं. हादसे में मनोहर उरांव का घर पूरी तरह जमींदोज हो गया, जिसके नीचे ये तीनों दब गए.
कैसे हुआ हादसा
बताया जा रहा है कि घटना के समय मनोहर उरांव अपनी बेटी गीता देवी के साथ घर में मौजूद थे. इसी दौरान किसी काम से सरिता उनके घर आई हुई थीं. अचानक हुए भू-धंसान में तीनों को संभलने का मौका तक नहीं मिला और वे मलबे में दब गए. मृतक मनोहर उरांव की पत्नी छोटू देवी ने बताया कि हादसे के वक्त वह घर पर नहीं थीं. वह पड़ोस के घर में गई हुई थीं. उनके पति, बेटी और सरिता घर के अंदर ही थे, जो इस हादसे का शिकार हो गए. रेस्क्यू के बाद तीनों के शव बाहर निकाले गए.
घर धंसा और समा गईं महिला
वहीं, सरिता देवी की बेटी ने भी बताया कि उनकी मां मनोहर उरांव के घर गई थीं और उसी दौरान यह हादसा हुआ, जिसमें घर धंस गया और उनकी मां भी उसमें समा गईं. काफी देर बाद रात में रेस्क्यू कर शव निकाला जा सका. इधर, परिजनों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि अगर समय पर रेस्क्यू कार्य शुरू किया गया होता, तो शायद तीनों की जान बचाई जा सकती थी. उन्होंने राहत एवं बचाव कार्य में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है.
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