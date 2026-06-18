बोकारो में भूधंसान, थमे ट्रकों के पहिए, वैकल्पिक सड़क बनाने की मांग तेज
बोकारो के बेरमो कोयलांचल स्थित पांच नंबर धौड़ा के लोगों की भूधंसान के बाद धधकती आग ने चिंता बढ़ा दी है.
Published : June 18, 2026 at 4:14 PM IST
बोकारो: जिले के बेरमो कोयलांचल स्थित पांच नंबर धौड़ा के लोगों के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं था. अचानक तेज आवाज हुई और सड़क किनारे की जमीन धंस गई. आवाज सुनकर लोग अपने घरों से बाहर निकल आए. बच्चों को गोद में उठाकर महिलाएं सड़क पर दौड़ पड़ीं. बुजुर्गों की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था. हर किसी के मन में एक ही सवाल था अगर अगली बार जमीन हमारे घर के नीचे धंस गई तो क्या होगा? जिस जगह जमीन धंसी है, वहां से कुछ ही दूरी पर सैकड़ों परिवारों का बसेरा है. सबसे भयावह बात यह है कि सड़क के दोनों ओर जमीन के नीचे आग धधक रही है.
कोयला परिवहन के रास्ते पर धंसान
कई जगहों से धुआं निकलता देखा जा सकता है. जिस स्थान पर धंसान हुआ है, उसके पास सीसीएल की महत्वपूर्ण ट्रांसपोर्टिंग सड़क है, जिसे क्षेत्र की जीवन रेखा माना जाता है. इस मार्ग से हर दिन कोयला परिवहन होता है. ऐसे में आग और धंसान का खतरा केवल स्थानीय आबादी तक सीमित नहीं है बल्कि औद्योगिक गतिविधियों के लिए भी चुनौती है.
धरती के नीचे आग ऊपर विकास की रफ्तार
घटना ने कई पुराने जख्म फिर हरे कर दिए हैं. सवाल सिर्फ सड़क धंसने का नहीं है, सवाल उस आग का भी है, जो सालों से जल रही है. सवाल उस खतरे का भी है, जो हर दिन थोड़ा-थोड़ा बढ़ रहा है. सवाल उस भविष्य का भी है, जो अनिश्चितता के धुएं में घिरता जा रहा है. धरती के नीचे आग है, ऊपर विकास की रफ्तार है. नीचे सुलगता खतरा है, ऊपर रोजमर्रा की जिंदगी चल रही है लेकिन जब जमीन ही जवाब देने लगे, तो चिंता स्वाभाविक है.
वैकल्पिक सड़क और सुरक्षा व्यवस्था पर मंथन
मामले में सीसीएल ढोरी प्रबंधन वैकल्पिक सड़क और आगे की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मंथन कर रहा है. ढोरी प्रक्षेत्र के महाप्रबंधक रंजन सिंहा ने बताया कि तत्काल वैकल्पिक रास्ता बनाया जा रहा है. बगल में बसे लोगों के लिए भी समुचित व्यवस्था की जाएगी. वहीं घटनास्थल पर पहुंचे अमलो प्रोजेक्ट के मैनेजर सुशील कुमार ने कहा कि आग लगी हुई है, हम पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी लेकिन धंसान की घटना ने यह साफ कर दिया है कि खतरा अब केवल कागजों या फाइलों का विषय नहीं रह गया है.
धंसान ने बढ़ाई सभी की चिंता
पांच नंबर धौड़ा की धंसती जमीन मानो एक सवाल पूछ रही है. आखिर धरती के नीचे सुलगती आग का स्थायी समाधान कब निकलेगा? कभी झरिया की आग देशभर की सुर्खियां बनती थी. वहीं बेरमो की धरती भी धुएं के साथ वही संदेश दे रही है कि आग चाहे कहीं भी हो, उसे नजरअंदाज करने की कीमत हमेशा भारी पड़ती है. आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि यदि आग का दायरा बढ़ता रहा और धंसान की घटनाएं जारी रहीं तो इस घनी आबादी का भविष्य क्या होगा? क्या किसी बड़े हादसे से पहले स्थाई समाधान निकलेगा या फिर खतरे की यह चेतावनी भी समय के साथ फाइलों में दब जाएगी.
वहीं इस मामले पर फुसरो नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष छेदी नोनिया ने कहा कि धंसान के पास बड़ी आबादी रहती है. जिसे शिफ्ट करने की दिशा में काम किया जाएगा. उन्होंने कहा कि धंसान की वजह से सड़क की स्थिति गंभीर बनी हुई है.
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