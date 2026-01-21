ETV Bharat / state

शामली में लैंड स्कैम; 30 लोगों के नेटवर्क में से 7 गिरफ्तार, फर्जी कागज और मास्टर प्लॉन के जरिए ऐठते थे पैसे

इन्वेस्टर को महंगी जमीन कम कीमत में दिलाकर मोटी रकम कमाने का झांसा देकर करते थे ठगी

January 21, 2026

शामली: जमीन की बढ़ती कीमतों के साथ प्राइम लोकेशन की जमीन को दिखाकर शामली में लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी की जा रही. ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहां पर ठगी करने वाले 30 लोगों के गिरोह में से 7 लोगों को शामली पुलिस ने गिरफ्तार किया है. जिन्होंने एक व्यक्ति से करीब 20 लाख रुपए हड़प लिए थे. पकड़े गए लोगों के पास से पुलिस ने 2 लग्जरी कार, जमीन के फर्जी दस्तावेज, 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं.

खसरा खतौनी तैयार कर उड़ाए 20 लाख: बता दें, उत्तराखंड राज्य के आदित्य कुमार ने आदर्शमंडी थाने पर एक मुकदमा पंजीकृत कराया था, जिसमें उसने खुद के साथ धोखाधड़ी की बात कही और उसने बताया था कि उसके साथ धोखाधड़ी करके जमीन की फर्जी एवं कूट रचित खसरा खतौनी तैयार कर 20 लाख रुपए उनसे हड़प लिए हैं. पुलिस ने पीड़ित की तैयारी पर मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू की तो पुलिस के सामने पूरा खेल खुलकर सामने आ गया.

नागेंद्र प्रताप सिंह, एसपी शामली (Video Credit; ETV Bharat)

पुलिस की जांच में उसे पता चला कि यह तकरीबन 30 लोगों का गैंग है, जो इसी तरीके से जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कर लोगों के साथ धोखाधड़ी करता है. इसका मास्टरमाइंड निखिल मुजफ्फरनगर का रहने वाला है. हाल ही में वह थाना आदर्शमंडी क्षेत्र के मोहल्ला रेलपार में रह रहा है. वह अपने और साथियों के साथ धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम देता है. जिसको आज पुलिस ने अन्य 6 साथियों के साथ गिरफ्तार किया है. जिनके पास से पुलिस ने 7 लाख रुपए, 2 लग्जरी कार, मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं.

तगड़े प्लान के साथ करते थे ठगी: पुलिस के मुताबिक ये एक पूरा 30 लोगों का गैंग है, जो इसी तरीके से फर्जी जमीन के खतौनी तैयार करके लोगों के साथ ठगी की वारदात को अंजाम देता है. इनका जो काम करने का तरीका है वह इस हिसाब से है कि यह जिसकी जमीन होती है, उसे अपने गैंग में शामिल कर लेते हैं. फिर किसी ऐसे पैसे वाले व्यक्ति को ढूंढते हैं जो कि उनके साथ मिलकर जमीन खरीदने के लिए पैसा इन्वेस्ट कर सके और जब इन्हें पैसा इन्वेस्ट करने वाला व्यक्ति मिल जाता है, तो उसे अपना पूरा प्लान बताते हैं कि यह जमीन जो कि मार्केट के भाव से कम रुपए में मिल जाएगी.

इसे बेचकर वह मोटा मुनाफा कमा सकते हैं. जिस इन्वेस्टर को पैसा लगाने के लिए तैयार करते हैं उसके साथ अपना पैसा भी लगाते हैं ताकि उसे किसी प्रकार से कोई भी शक ना हो और जब इन्वेस्टर तैयार हो जाता है तो फिर ये अपना एक डमी सेठ भेजते हैं और डमी सेठ को जमीन दिखाई जाती है जिसके बाद वह बोलता है कि ठीक है मैं यह जमीन खरीद लूंगा और बाद में सेठ से डील को कैंसिल कर देते हैं. जो पैसा इन्वेस्टर से लिया गया है और किसान को दिया गया है वह पैसा इन्वेस्टर का भी मर जाता है और उसे बोलते हैं कि हमारा भी पैसा तुम्हारे साथ मर गया.

कई जिले-राज्यों में बनाए शिकार: इस प्रकार से यह जमीन बेचने वाले और जमीन खरीदने वाले से मिले होते हैं. जिस व्यक्ति को अपने साथ जमीन खरीदकर मोटे मुनाफे में बेचने के लिए तैयार करते हैं उसका पैसा ठग लेते हैं. शामली जनपद के अलावा अन्य जनपदों और राज्यों में भी ये लोग ठगी की वारदात को अंजाम दे चुके हैं. शामली में इन्होंने इसलिए ठगी करने का प्लान बनाया क्योंकि शामली जिले से 5 हाईवे निकल रहे हैं और जमीनों के रेट बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसका इस गैंग ने फायदा उठाया और यहां पर जमीन खरीदने के लिए बाहर से इन्वेस्टर को लाया गया और फिर उसके साथ ठगी की गई.

एसपी शामली नागेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि यह एक पूरा गैंग है जिसमें शामली, हापुड़, बुलंदशहर और अन्य जगहों के लोग शामिल हैं जो कि फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन दिखाकर लोगों से पैसे हड़पने का काम करते हैं. शामली जिले के अलावा अन्य कई प्रदेशों में भी इस तरह की वारदात कर चुके हैं और जनपद शामली को इन्होंने ठगी का केंद्र इसलिए बनाया क्योंकि यहां से कई हाईवे होकर गुजर रहे हैं और यहां पर जमीन के रेट बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं.

