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भरतपुर में पहली बार लागू होगा लैंड पूलिंग मॉडल, किसानों को वापस मिलेगी विकसित जमीन, 450 हैक्टेयर में प्लानिंग

भरतपुर विकास प्राधिकरण ने हाईवे से अजान बांध की तरफ करीब 450 हेक्टेयर क्षेत्र में तीन लैंड पूलिंग योजनाओं पर काम शुरू कर दिया है.

LAND POOLING SCHEME
भरतपुर का ऐतिहासिक लोहागढ़ किला (ETV Bharat Bharatpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 13, 2026 at 4:03 PM IST

5 Min Read
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भरतपुर: शहर अब अव्यवस्थित कॉलोनियों के बजाय प्लान्ड सिटी मॉडल की ओर बढ़ने जा रहा है. शहर में पहली बार लैंड पूलिंग स्कीम लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है, जिसके तहत किसानों की जमीन सरकार अधिग्रहित नहीं करेगी, बल्कि उसे विकसित कर दोबारा किसानों को लौटाया जाएगा. भरतपुर विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने हाईवे से अजान बांध की ओर करीब 450 हेक्टेयर क्षेत्र में तीन लैंड पूलिंग योजनाओं पर काम शुरू कर दिया है. इस मॉडल के जरिए सड़कें, पार्क और मूलभूत सुविधाओं के साथ नियोजित आवासीय क्षेत्र विकसित किए जाएंगे, ताकि भविष्य में कृषि भूमि पर कट रही अवैध कॉलोनियों और बेतरतीब शहरी विस्तार पर रोक लगाई जा सके.

आयुक्त कनिष्क कटारिया ने बताया कि राजस्थान सरकार ने वर्ष 2016 में राजस्थान लैंड पूलिंग एक्ट और 2020 में लैंड पूलिंग रूल्स लागू किए थे. इसका उद्देश्य पारंपरिक भूमि अधिग्रहण मॉडल की जटिलताओं को खत्म करना था. पहले योजनाओं में जमीन अधिग्रहित करने के बाद मुआवजा, पट्टे और नियमन संबंधी विवाद लंबे समय तक चलते थे, अब नई व्यवस्था में जमीन को पूल करके व्यवस्थित रूप से विकसित किया जाएगा और निर्धारित कटौती के बाद विकसित भूखंड वापस किसानों को सौंप दिए जाएंगे.

बीडीए आयुक्त कनिष्क कटारिया (ETV Bharat Bharatpur)

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हाईवे से अजान बांध तक तैयारी: कटारिया ने बताया कि शहर के दक्षिणी हिस्से में हाईवे से अजान बांध की ओर स्थित क्षेत्र को स्कीम के लिए नोटिफाई किया है. यहां करीब 400 से 450 हेक्टेयर क्षेत्र में तीन अलग-अलग योजनाओं पर प्रारंभिक कार्यवाही चल रही है. प्राधिकरण की टीम फिलहाल किसानों के मूल खसरों की पहचान, सड़क नेटवर्क की प्लानिंग और फाइनल प्लॉट तैयार करने के काम में जुटी हुई है. आयुक्त कनिष्क कटारिया ने बताया कि मार्च में योजना का नोटिफिकेशन जारी किया गया था. नियमों के तहत बीडीए को नौ महीने के भीतर ड्राफ्ट स्कीम तैयार कर राज्य सरकार को भेजनी होगी. सरकार की मंजूरी के बाद सड़क निर्माण और आधारभूत विकास कार्य शुरू किए जाएंगे.

  • भरतपुर में पहली बार बड़े स्तर पर लागू हो रही लैंड पूलिंग स्कीम योजना
  • हाईवे से अजान बांध क्षेत्र में 3 योजनाएं प्रस्तावित
  • कुल क्षेत्रफल लगभग 400-450 हेक्टेयर
  • किसानों को 45-55% तक विकसित भूमि लौटाई जाएगी
  • मार्च 2026 में जारी हुआ नोटिफिकेशन
  • 9 महीने में ड्राफ्ट स्कीम तैयार करनी होगी
  • पूरी प्रक्रिया में लग सकते हैं 1.5 से 2 साल

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ये है लैंड पूलिंग स्कीम: कटारिया ने बताया कि अब तक सरकारी योजनाओं में जमीन पहले अधिग्रहित की जाती थी. इसके बाद मुआवजा, पट्टे और स्वामित्व विवाद वर्षों तक चलते रहते थे, लेकिन लैंड पूलिंग मॉडल इससे अलग है. इसमें जमीन अधिग्रहित नहीं होती, बल्कि किसानों की भूमि को पूल किया जाता है. पूरी जमीन का एक साथ नियोजन कर सड़कें, पार्क, सार्वजनिक सुविधाएं और आवासीय क्षेत्र विकसित किए जाते हैं. इसके बाद निर्धारित कटौती के बाद विकसित भूखंड किसानों को वापस दे दिए जाते हैं. कटारिया ने कहा कि इसे चकबंदी के आधुनिक मॉडल की तरह समझा जा सकता है, जहां पहले अव्यवस्थित खसरे होते हैं, वहां व्यवस्थित सड़कें और विकसित प्लॉट तैयार किए जाएंगे.

किसानों को 55% जमीन वापस: कटारिया ने बताया कि योजना के तहत किसानों की सुनवाई की जाएगी और जमाबंदी रिकॉर्ड के आधार पर उनका स्वामित्व तय होगा. लैंड पूलिंग एक्ट के तहत करीब 45 से 55 प्रतिशत तक विकसित भूमि किसानों को वापस दी जाएगी. शेष भूमि सड़क, पार्क, सार्वजनिक उपयोग और प्राधिकरण की आवश्यकताओं के लिए रखी जाएगी. सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि किसानों को विकसित भूखंड मिलेंगे, जिनकी बाजार कीमत सामान्य कृषि भूमि से कई गुना अधिक होगी. इसके अलावा किसान बाद में अपनी विकसित भूमि पर स्वयं कॉलोनी, आवासीय योजना या अन्य विकास कार्य भी कर सकेंगे.

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इसलिए जरूरी है ये मॉडल: कटारिया ने बताया कि भरतपुर के बाहरी इलाकों में लंबे समय से कृषि भूमि पर बिना 90ए करवाए कॉलोनियां काटने का चलन तेजी से बढ़ा है. ऐसे क्षेत्रों में लोग भूखंड खरीद तो लेते हैं, लेकिन बाद में सड़क, पानी, सीवर, बिजली और अन्य मूलभूत सुविधाओं का अभाव सामने आता है. इसके बाद कॉलोनीवासियों द्वारा नियमन और विकास की मांग लेकर बीडीए के चक्कर लगाए जाते हैं. उन्होंने बताया कि लैंड पूलिंग स्कीम इस समस्या का स्थायी समाधान है. इस मॉडल में पहले से सड़कें और सुविधाएं तय होंगी, इसलिए भविष्य में अव्यवस्थित विकास की समस्या काफी हद तक कम होगी.

भरतपुर में अच्छी गुणवत्ता वाले और व्यवस्थित आवासीय भूखंडों की मांग लगातार बढ़ रही है. यदि लैंड पूलिंग मॉडल सफल होता है तो आने वाले वर्षों में शहर के बाहरी क्षेत्रों में नियोजित आवासीय सेक्टर विकसित किए जा सकेंगे. इससे आम लोगों को भी बेहतर सड़क, ड्रेनेज, पानी और अन्य सुविधाओं वाले प्लॉट मिल सकेंगे. आयुक्त कनिष्क कटारिया ने कहा कि यह मॉडल सिर्फ बीडीए के लिए नहीं, बल्कि निजी डेवलपर्स और किसानों के लिए भी नए अवसर पैदा करेगा.

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