उज्जैन में लैंड पूलिंग एक्ट की वापसी पर सियासी घमासान, कांग्रेस ने कहा- प्रदेश भर में खत्म हो कानून

पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे ने आरोप लगाया कि उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गईं किसान विरोधी नीतियां. सिर्फ कॉरपोरेट हितों को साधने के लिए किसानों की जमीनों को बनाया गया है निशाना.

प्रदेश कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे (ETV Bharat)
Published : November 18, 2025 at 5:50 PM IST

Published : November 18, 2025 at 5:50 PM IST

भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उज्जैन में लैंड पूलिंग एक्ट को लेकर वापस लेने को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं. कांग्रेस विधायक महेश परमार ने आरोप लगाया कि लैंड पूलिंग एक्ट के जरिए सरकार बिना मुआवजा दिए उनकी जमीनें हड़पना चाहती थी. यह किसानों पर थोपे गए काले कानून से कम नहीं था, लेकिन किसानों की एकता के बाद सरकार को आखिरकार इसे वापस लेना पड़ा.

कांग्रेस विधायक ने सरकार से पूछा है कि क्या लैंड पूलिंग एक्ट पूरे प्रदेश के किसानों पर खत्म होगा? उधर उपमुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि लैंड पूलिंग एक्ट सिर्फ उज्जैन सिंहस्थ के लिए वापस लिया गया है.

कांग्रेस का आरोप, कार्पोरेट हितों के लिए लाए थे एक्ट

कांग्रेस विधायक महेश परमार ने सवाल उठाया कि जब मुख्यमंत्री को केन्द्र सरकार और गृह मंत्री के समक्ष बुलाया गया था, तब उन्होंने लैंड पूलिंग एक्ट को वापस क्यों नहीं कराया? क्या लैंड पूलिंग एक्ट सिर्फ उज्जैन के लिए वापस लिया गया है? क्या पूरे मध्य प्रदेश के किसानों पर यह काला प्रावधान खत्म होगा? जिस तरह यह एक्ट विधानसभा में बहुमत के बल पर लागू किया गया था, क्या उसी तरह विधानसभा में प्रस्ताव लाकर इसे पूरे प्रदेश से वापस किया जाएगा?

पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे ने आरोप लगाया कि उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए किसान विरोधी नीतियां बनाई गईं. सिर्फ कॉरपोरेट हितों को साधने के लिए सरकार द्वारा धार्मिक नगरी के आसपास के किसानों की जमीनों को निशाना बनाया गया है.

उपमुख्यमंत्री बोले- सिर्फ उज्जैन में हुए एक्ट वापस

उधर कैबिनेट में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रियों को उज्जैन में लैंड पूलिंग एक्ट वापस लेने की जानकारी दी. उपमुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि किसानों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है. किसानों का हित सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. सिंहस्थ बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है, इसमें 50 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है. जो भी योजना होती है उस पर गुण दोष के आधार पर चर्चा करने के लिए सरकार तैयार रहती है.

इस मामले में भी मुख्यमंत्री हमेशा खुले रहे हैं और चर्चा करने के बाद मुख्यमंत्री ने ही लैंड पूलिंग एक्ट वापस लेने का फैसला किया है. लैंड पूलिंग एक्ट सिर्फ उज्जैन के लिए वापस लिया गया है. प्रदेश में यह एक्ट लागू रहेगा.

क्या है लैंड पूलिंग एक्ट

प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 में संशोधन करते हुए इसमें धारा 66क जोड़ी है. इसमें प्रावधान किया गया था कि 40 हेक्टेयर और उससे अधिक जमीन पर 500 करोड़ या उससे ज्यादा लागत के निजी प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन ली जाएगी. मालिकों से ली जाने वाली जमीन के हिस्से में से 50 फीसदी जमीन विकसित करके किसानों को दी जाएगी. किसानों को विकास योजनाओं में भी हिस्सेदार बनाया जाएगा. यह संशोधन सरकार ने मार्च 2025 में किया था. इस संशोधन के बाद उज्जैन में किसानों से 2100 हेक्टेयर जमीन ली जा रही थी.

