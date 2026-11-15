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राजस्थान पेट्रोकेमिकल जोन में निवेश की मियाद तय, 3 माह में भूखंड आवंटन और 6 महीने में शुरू करनी होगी इंडस्ट्री

अधिकारियों की बैठक लेते सीएम ( Photo: CMO )

जयपुर : राजस्थान में औद्योगिक निवेश को धरातल पर उतारने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान पेट्रोकेमिकल जोन के विकास को लेकर सख्त रुख अपनाया. राजस्थान पेट्रोकेमिकल जोन के विकास, औद्योगिक निवेश और उपलब्ध संभावनाओं को लेकर शनिवार को उच्चस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इस क्षेत्र में केवल भूखंड आवंटन ही सरकार का लक्ष्य नहीं, बल्कि उस जगह तय समय में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना और उत्पादन शुरू करना भी अनिवार्य होगा. इसके लिए सरकार ने तीन महीने में औद्योगिक भूखंडों के आवंटन की प्रक्रिया पूरी करने और आवंटन मिलने के छह महीने में इकाइयों का संचालन शुरू करने के निर्देश दिए.