राजस्थान पेट्रोकेमिकल जोन में निवेश की मियाद तय, 3 माह में भूखंड आवंटन और 6 महीने में शुरू करनी होगी इंडस्ट्री
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निवेश के नाम पर भूखंड रोककर रखने वालों के खिलाफ सख्त रूख अपनाने को कहा.
Published : November 15, 2026 at 7:22 AM IST
जयपुर : राजस्थान में औद्योगिक निवेश को धरातल पर उतारने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान पेट्रोकेमिकल जोन के विकास को लेकर सख्त रुख अपनाया. राजस्थान पेट्रोकेमिकल जोन के विकास, औद्योगिक निवेश और उपलब्ध संभावनाओं को लेकर शनिवार को उच्चस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इस क्षेत्र में केवल भूखंड आवंटन ही सरकार का लक्ष्य नहीं, बल्कि उस जगह तय समय में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना और उत्पादन शुरू करना भी अनिवार्य होगा. इसके लिए सरकार ने तीन महीने में औद्योगिक भूखंडों के आवंटन की प्रक्रिया पूरी करने और आवंटन मिलने के छह महीने में इकाइयों का संचालन शुरू करने के निर्देश दिए.
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान पेट्रोकेमिकल जोन प्रदेश की औद्योगिक अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयां देने के साथ रोजगार सृजन और राजस्व अर्जन का प्रमुख केंद्र बन सकता है. इसके लिए पेट्रोकेमिकल आधारित उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के साथ रिफाइनरी से मिलने वाले उत्पादों का उपयोग भी प्रदेश के भीतर सुनिश्चित करना होगा. इससे स्थानीय स्तर पर उत्पादन बढ़ेगा और राजस्थान में उद्योगों का मजबूत नेटवर्क बनेगा. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जोन से संबंधित प्रक्रियाएं समयबद्ध तरीके से पूरी करें और इसे निवेशकों के लिए आकर्षक औद्योगिक गंतव्य के रूप में विकसित करें.
आज मुख्यमंत्री निवास पर राजस्थान पेट्रो केमिकल जोन के विकास एवं विस्तार को लेकर बैठक की। इस दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि जोन में अधिकाधिक औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर ही उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। इससे औद्योगिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे और राज्य के राजस्व में भी वृद्धि होगी। हमारा लक्ष्य राजस्थान पेट्रो केमिकल जोन को औद्योगिक विकास के एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करना है, ताकि निवेश की नई संभावनाओं को साकार करते हुए प्रदेश को आत्मनिर्भर एवं समृद्ध बनाने की दिशा में ठोस कदम बढ़ाए जा सकें।— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) November 14, 2026
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निष्क्रिय आवंटियों पर कार्रवाई : मुख्यमंत्री ने औद्योगिक भूखंडों के आवंटन को लेकर अधिकारियों को स्पष्ट समयसीमा दी. उन्होंने कहा, अगले तीन माह में आवंटन प्रक्रिया हर हाल में पूरी करें. आवंटन प्राप्त करने वाले निवेशकों को छह महीने में अपनी इकाइयों की स्थापना कर संचालन शुरू करना होगा. मुख्यमंत्री ने शेष उपलब्ध भूखंडों का आवंटन शीघ्र नीलामी से करने को कहा. वहीं, पूर्व में आवंटन के बावजूद औद्योगिक गतिविधियां शुरू नहीं करने वाले आवंटियों को नोटिस जारी करने को कहा. उन्होंने स्पष्ट किया, औद्योगिक भूमि का इस्तेमाल वास्तविक उत्पादन गतिविधियों के लिए होना चाहिए. निवेश के नाम पर भूखंड लेकर लंबे समय तक खाली रखने या औद्योगिक गतिविधियां लंबित रखने की प्रवृत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी.
रिफाइनरी से प्रदेश में ही तैयार होंगे औद्योगिक उत्पाद : मुख्यमंत्री ने कहा कि रिफाइनरी से प्राप्त उत्पादों और बाय-प्रोडक्ट्स का उपयोग राजस्थान में ही लगने वाली औद्योगिक इकाइयों में बढ़ाया जाए. इससे प्रदेश में कच्चे माल की उपलब्धता और स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा. उन्होंने सीमेंट, पाइप सहित विभिन्न औद्योगिक उत्पादों के निर्माण में पेट्रोकेमिकल उत्पादों के इस्तेमाल की संभावनाओं का आकलन करने को कहा. अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में इन उत्पादों की वर्तमान मांग, खपत और भविष्य की औद्योगिक जरूरतों का विस्तृत अध्ययन कराएं. इससे यह तय करने में मदद मिलेगी कि पेट्रोकेमिकल जोन में किस तरह की औद्योगिक इकाइयों की अधिक संभावनाएं हैं. मुख्यमंत्री ने इस क्षेत्र में पहले से कार्यरत उद्यमियों और औद्योगिक इकाइयों के संचालकों के साथ बैठक करने को कहा ताकि उनकी जरूरत, समस्या और सुझाव पर चर्चा कर समाधान किया जा सके.
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बालोतरा में बैठक, बाय-प्रोडक्ट्स पर रियायत : पेट्रोकेमिकल जोन में नया निवेश लुभाने को मुख्यमंत्री ने बालोतरा में निवेशकों की बैठक के निर्देश दिए. इसमें संभावित निवेशकों को रिफाइनरी से उपलब्ध उत्पादों और बाय-प्रोडक्ट्स के औद्योगिक उपयोग की संभावनाओं से अवगत कराया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा,स्थानीय स्तर पर औद्योगिक इकाइयां लगाने वाले निवेशकों को रिफाइनरी के बाय-प्रोडक्ट्स का लाभ मिलना चाहिए. उन्होंने रिफाइनरी अधिकारियों को कार्यवाही करने और इन उत्पादों को रियायती दरों पर उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास करने को कहा. सरकार का प्रयास है कि रिफाइनरी से निकले उत्पाद का इस्तेमाल दूसरे क्षेत्रों में भेजने के बजाय प्रदेश में ही औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने में किया जाए.
निवेश प्रोत्साहन योजनाओं का मिलेगा लाभ : मुख्यमंत्री ने निवेशकों के साथ नियमित संवाद और समय-समय पर निवेश सम्मेलन पर जोर दिया. उन्होंने राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना और प्लग एंड प्ले जैसी सुविधाओं सहित अन्य निवेश संवर्धन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.
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