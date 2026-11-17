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यूपी; बहेड़ी केसर मिल की जमीन 41.05 करोड़ में नीलाम, किसानों को बकाया भुगतान की जगी आस!

तहसील परिसर में मौजूद अधिकारी. ( Photo credit: ETV Bharat )

बरेली : बहेड़ी के गन्ना किसानों का संघर्ष अब उम्मीद के रूप में सामने आया है. दरअसल, बहेड़ी तहसील में स्थित मुड़िया मुकर्रमपुर स्थित बंद केसर चीनी मिल की 11.4443 हेक्टेयर जमीन 41 करोड़ पांच लाख रुपये में नीलाम हो गई. तहसील परिसर में एडीएम संतोष कुमार की मौजूदगी में हुई प्रक्रिया में दो कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा रही. आखिर में एक निजी कंपनी ने सबसे ऊंची बोली लगाकर जमीन अपने नाम कर ली.





जमीन का न्यूनतम बोली मूल्य करीब 35 करोड़ रुपये तय किया गया था. नीलामी में दो कंपनियों ने हिस्सा लिया. एक कंपनी ने 41 करोड़ रुपये की बोली लगाई, लेकिन दूसरी कंपनी ने पांच लाख रुपये बढ़ाकर 41 करोड़ पांच लाख रुपये की बोली लगा दी. इस तरह जमीन न्यूनतम मूल्य से करीब छह करोड़ पांच लाख रुपये अधिक में नीलाम हुई.