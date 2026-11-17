यूपी; बहेड़ी केसर मिल की जमीन 41.05 करोड़ में नीलाम, किसानों को बकाया भुगतान की जगी आस!
एडीएम वित्त संतोष कुमार ने बताया कि बहेड़ी केसर चीनी मिल नीलाम हो गई है, जिसकी बोली 41 करोड़ 5 लाख रुपये लगी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 6:19 PM IST
बरेली : बहेड़ी के गन्ना किसानों का संघर्ष अब उम्मीद के रूप में सामने आया है. दरअसल, बहेड़ी तहसील में स्थित मुड़िया मुकर्रमपुर स्थित बंद केसर चीनी मिल की 11.4443 हेक्टेयर जमीन 41 करोड़ पांच लाख रुपये में नीलाम हो गई. तहसील परिसर में एडीएम संतोष कुमार की मौजूदगी में हुई प्रक्रिया में दो कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा रही. आखिर में एक निजी कंपनी ने सबसे ऊंची बोली लगाकर जमीन अपने नाम कर ली.
जमीन का न्यूनतम बोली मूल्य करीब 35 करोड़ रुपये तय किया गया था. नीलामी में दो कंपनियों ने हिस्सा लिया. एक कंपनी ने 41 करोड़ रुपये की बोली लगाई, लेकिन दूसरी कंपनी ने पांच लाख रुपये बढ़ाकर 41 करोड़ पांच लाख रुपये की बोली लगा दी. इस तरह जमीन न्यूनतम मूल्य से करीब छह करोड़ पांच लाख रुपये अधिक में नीलाम हुई.
नीलामी के बाद अब हजारों गन्ना किसानों की निगाहें बकाया भुगतान पर हैं. केसर मिल पर लंबे समय से किसानों का करोड़ों रुपये का गन्ना मूल्य बकाया है. भुगतान की मांग को लेकर किसान आंदोलन करते रहे हैं. जमीन की बिक्री से उन्हें रुका पैसा मिलने की उम्मीद बढ़ी है. हालांकि, भुगतान कब और किस प्रक्रिया से होगा, यह स्पष्ट नहीं है.
नीलामी के दौरान बड़ी संख्या में किसान और किसान नेता तहसील परिसर पहुंचे. भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने कहा कि संगठन के संघर्ष के चलते इस बार जमीन की बोली पिछली बार की तुलना में 13 लाख रुपये अधिक पहुंची है. अब प्राथमिकता किसानों को जल्द बकाया गन्ना भुगतान दिलाना है.
एडीएम वित्त संतोष कुमार ने बताया कि बहेड़ी केसर चीनी मिल नीलाम हो गई है, जिसकी बोली 41 करोड़ 5 लाख रुपये लगी है. इस मौके पर एडीएम संतोष कुमार, एसडीएम गोपाल शर्मा, तहसीलदार वीरपाल सिंह, मिल के अधिकारी-कर्मचारी और किसान मौजूद रहे. अब किसानों को इंतजार है कि नीलामी की धनराशि से उनका बकाया भुगतान कब होगा. बता दें कि दिवाली पर किसानों को गन्ने के भुगतान की उम्मीद थी पर नीलामी नहीं होने के चलते किसानों को ना उम्मीद होना पड़ा था.
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