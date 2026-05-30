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भूमाफिया गिरोह का पर्दाफाश : बैंक में फर्जी अकाउंट खुलवाकर 4.5 करोड़ के प्लॉट की फर्जी रजिस्ट्री की, एक गिरफ्तार

जयपुर : राजधानी जयपुर की श्याम नगर थाना पुलिस ने भूमाफिया गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. भूमाफिया गिरोह ने श्याम नगर थाना इलाके में स्थित 4.5 करोड़ रुपए कीमत के प्लॉट की फर्जी रजिस्ट्री बनवाकर कब्जा करना चाह रहे थे. फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड बनवाकर भूखंडधारी किशोर जैन के नाम से बैंक में फर्जी अकाउंट खुलवाया. मामले में आरोपी सुरेंद्र शर्मा को गिरफ्तार किया गया है. वहीं, अन्य आरोपी मुरारी शर्मा, सम्राट बच्चन सैनी और दशरथ कुमावत समेत अन्य आरोपियों की तलाश जारी है. भूमाफिया राजू उर्फ सम्राट बच्चन सैनी चोमू थाने का हिस्ट्रीशीटर है.

डीसीपी साउथ राजर्षि राज के मुताबिक पीड़ित मांगीलाल ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि श्याम नगर थाना इलाके के रानी सती नगर में उसका प्लॉट स्थित है. चारों तरफ बाउंड्रीवॉल बनी हुई है और लोहे का गेट लगा हुआ था. संपत्ति को 36 लाख रुपए में पूर्व स्वामी किशोर जैन से खरीदा था. मौके पर प्लाट का कब्जा ले लिया था और प्लॉट पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया था. 15 फरवरी 2026 को वह जयपुर से बाहर गुवाहाटी, असम में किसी कार्य से गया हुआ था, तब पीड़ित के कर्मचारियों ने फोन पर बताया कि कुछ लोग अचानक निर्माणाधीन प्लॉट में घुस आए और काम बंद करवा दिया. इतना ही नहीं जबरदस्ती अपना मालिकाना हक बताने लगे और मौके पर काम कर रहे मजदूरों से गाली-गलौच करने लग गए.

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प्लॉट पर कब्जा करने का प्रयास : जब उन लोगों से प्लॉट के कागजात दिखाने के लिए कहा गया, तो उन्होंने फर्जी कागजात दिखाए. पीड़ित ने जयपुर आकर मामले में जानकारी जुटाई. प्लॉट को बेचने वाले किशोर जैन से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि विक्रय पत्र में जिस व्यक्ति की फोटो और हस्ताक्षर दिखाए गए हैं, वह फर्जी है. भूमाफियाओं ने साजिश के तहत किसी अन्य व्यक्ति को किशोर जैन होना दर्शाते हुए फर्जी और कूटरचित विक्रय पत्र तैयार किया है. भूमाफियाओं ने आपस में मिलीभगत करके साजिश के तहत प्लॉट को हड़पने के लिए आपराधिक षड्यंत्र के तहत फर्जी कागजात तैयार किया और जबरदस्ती घुसकर गाली-गलौच करके प्लॉट पर कब्जा करने का प्रयास किया.