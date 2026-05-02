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बिहार में "लैंड माफिया" गिरोह का पर्दाफाश, फर्जी कागजों से जमीन हड़पने का था पूरा नेटवर्क

अभिजीत कुमार सिंह, सदर डीएसपी ( ETV Bharat )

कटिहार: बिहार के सीमांचल में कटिहार और राजधानी पटना में पुलिस ने एक शातिर "लैंड माफिया" गिरोह का पर्दाफाश किया है. इस गिरोह के काम करने के तरीके ने सबको दंग कर दिया है. यह गिरोह केवल जमीनों की हेराफेरी ही नहीं कर रहा था, बल्कि सीधे रजिस्ट्री ऑफिस के सरकारी दस्तावेजों को निशाना बनाकर पूरा नेटवर्क चला रहा था. रिकॉर्ड रूम की रेकी करते थे आरोपी: पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई ने बिहार के रजिस्ट्री ऑफिस में रिकॉर्ड्स की सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि इस गिरोह के सदस्य सबसे पहले अलग-अलग रजिस्ट्री ऑफिस के रिकॉर्ड रूम की रेकी करते थे. मौका मिलते ही ये अपराधी वहां रखे पुराने और ऑरिजिनल दस्तावेजों की चोरी कर लेते थे. इसके बाद उन कागजातों में शातिर तरीके से नाम और बाकी दूसरे डिटेल्स बदल दिए जाते थे, ताकि फर्जी दस्तावेजों को भी बिल्कुल असली जैसा दिखाया जा सके. देखें रिपोर्ट (ETV Bharat) फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दोबारा रजिस्ट्री: गिरोह की जालसाजी का खेल यहीं खत्म नहीं होता था. असली कागजों में हेर-फेर करने के बाद ये लोग उन्हीं फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमीन की दोबारा रजिस्ट्री और मोटेशन (दाखिल-खारिज) भी करवा लेते थे. सबसे हैरानी की बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जमीन के असली मालिक को कानों-कान खबर तक नहीं होती थी कि उनकी संपत्ति किसी और के नाम पर ट्रांसफर की जा चुकी है.