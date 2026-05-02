बिहार में "लैंड माफिया" गिरोह का पर्दाफाश, फर्जी कागजों से जमीन हड़पने का था पूरा नेटवर्क
गिरोह के सदस्य अलग-अलग रजिस्ट्री ऑफिस के रिकॉर्ड रूम की रेकी करते थे. मौका मिलने पर पुराने और ऑरिजिनल दस्तावेज चोरी लेते थे. पढ़ें खबर
Published : May 2, 2026 at 9:05 PM IST
कटिहार: बिहार के सीमांचल में कटिहार और राजधानी पटना में पुलिस ने एक शातिर "लैंड माफिया" गिरोह का पर्दाफाश किया है. इस गिरोह के काम करने के तरीके ने सबको दंग कर दिया है. यह गिरोह केवल जमीनों की हेराफेरी ही नहीं कर रहा था, बल्कि सीधे रजिस्ट्री ऑफिस के सरकारी दस्तावेजों को निशाना बनाकर पूरा नेटवर्क चला रहा था.
रिकॉर्ड रूम की रेकी करते थे आरोपी: पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई ने बिहार के रजिस्ट्री ऑफिस में रिकॉर्ड्स की सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि इस गिरोह के सदस्य सबसे पहले अलग-अलग रजिस्ट्री ऑफिस के रिकॉर्ड रूम की रेकी करते थे. मौका मिलते ही ये अपराधी वहां रखे पुराने और ऑरिजिनल दस्तावेजों की चोरी कर लेते थे. इसके बाद उन कागजातों में शातिर तरीके से नाम और बाकी दूसरे डिटेल्स बदल दिए जाते थे, ताकि फर्जी दस्तावेजों को भी बिल्कुल असली जैसा दिखाया जा सके.
फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दोबारा रजिस्ट्री: गिरोह की जालसाजी का खेल यहीं खत्म नहीं होता था. असली कागजों में हेर-फेर करने के बाद ये लोग उन्हीं फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमीन की दोबारा रजिस्ट्री और मोटेशन (दाखिल-खारिज) भी करवा लेते थे. सबसे हैरानी की बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जमीन के असली मालिक को कानों-कान खबर तक नहीं होती थी कि उनकी संपत्ति किसी और के नाम पर ट्रांसफर की जा चुकी है.
कटिहार पुलिस को मिला स्पेशल इनपुट: इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब कटिहार पुलिस को एक स्पेशल इनपुट मिला. पुलिस को जानकारी मिली कि इस गिरोह के कुछ सदस्य पटना के निबंधन कार्यालय में किसी बड़ी धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए पहुंचे हैं. इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पटना पुलिस ने घेराबंदी की और मौके से चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनसे शुरुआती पूछताछ में कई राज खुले.
"पुलिस अधीक्षक महोदय को फर्जीवाड़े की सूचना मिली थी,सूचना को हमने पटना पुलिस के साथ साझा किया था. इसके बाद पटना पुलिस ने सफलता पूर्वक 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिनसे पूछताछ में कई अहम जानकारी सामने आई है. इसी आधार पर हम जांच कर रहे हैं." - अभिजीत कुमार सिंह, सदर डीएसपी
भारी मात्रा में संदिग्ध कागजात बरामद: पटना में हुई गिरफ्तारियों के बाद पुलिस ने उनकी निशानदेही पर कटिहार के डंडखोरा और मुफस्सिल थाना क्षेत्रों में ताबड़तोड़ छापेमारी की. इस दौरान मसीयूर रहमान उर्फ मुन्ना खान, सुरेश कुमार सिंह और प्रद्युम्न कुमार को गिरफ्तार किया गया. तलाशी के दौरान पुलिस ने इनके पास से भारी मात्रा में संदिग्ध रजिस्ट्री पेपर, सरकारी मुहरें और मोटेशन से जुड़े फर्जी कागजात बरामद किए हैं.
पूरे सिंडिकेट को खंगालने में जुटी पुलिस: फिलहाल, पुलिस इस गिरोह के पूरे सिंडिकेट को खंगालने में जुटी है. यह पता लगाया जा रहा है कि इस खेल में विभाग के कितने कर्मचारी शामिल थे. पुलिस की इस सतर्कता से जहां एक बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है, वहीं भू-माफियाओं में हड़कंप मच गया है. आने वाले दिनों में इस मामले में कई और बड़े खुलासे होने की पूरी संभावना है.
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