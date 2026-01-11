ETV Bharat / state

मसूरी में भू-माफियाओं के हौसले बुलंद, हरे पेड़ों पर चलाई आरी, भूमि स्वामी पर कार्रवाई तेज

मसूरी में भू-माफियाओं ने रातों-रात सात बहुमूल्य पेड़ों को काट दिया. जिसके बाद वन विभाग ने वन अधिनियम के तहत की सख्त कार्रवाई की.

Mussoorie tree cutting
हरे पेड़ों को काटे जाने के बाद वन विभाग ने की कार्रवाई (Photo-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 11, 2026 at 8:32 AM IST

मसूरी: देहरादून जिले के मसूरी में भू-माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि अब वे वन कानूनों को खुलेआम चुनौती देने लगे हैं. ताजा मामला मसूरी के कंडी लॉज हालोक रोड, कंपनी गार्डन के समीप का है, यहां भू-माफियाओं द्वारा रातों-रात सात बहुमूल्य पेड़ों पर आरी चलाकर उन्हें काट दिया गया. यह घटना न केवल पर्यावरण के लिए घातक है, बल्कि शासन-प्रशासन के लिए भी चुनौती है. स्थानीय लोगों द्वारा सूचना मिलने पर वन विभाग हरकत में आया. सूचना मिलते ही रेंजर अधिकारी महेंद्र चौहान के नेतृत्व में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. टीम ने मौके से कटे हुए पेड़ों के अवशेष, लकड़ी और पेड़ काटने में प्रयुक्त औजारों को जब्त किया है.

वन रेंजर अधिकारी महेंद्र चौहान ने बताया कि भूमि स्वामी द्वारा बिना वन विभाग की अनुमति सात पेड़ों को अवैध रूप से काटा गया. कटे हुए पेड़ों में खाखसी, कौल, मंसूरा और भमोरा जैसी संरक्षित व बहुमूल्य प्रजातियां शामिल हैं, जिनका पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान होता है. जांच में भूमि स्वामी का नाम हरप्रीत सिंह, निवासी जीएमएस रोड सामने आया है. वन विभाग द्वारा संबंधित भूमि स्वामी के खिलाफ भारतीय वन अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

Trees cut down in Mussoorie
मसूरी में हरे पेड़ों पर चलाई आरी (Photo-ETV Bharat)

वन विभाग के अनुसार भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत बिना अनुमति पेड़ काटना दंडनीय अपराध है. दोषी पाए जाने पर जुर्माना, लकड़ी की जब्ती और कारावास तक का प्रावधान है. संरक्षित प्रजातियों के पेड़ काटने पर सजा और भी कठोर हो जाती है. बताया कि भू-स्वामी के खिलाफ वन अधिनियम की विभिन्न धाराओं में चालान किया गया है, मौके पर 11 गड्ढे भी पाए गए, जिन्हें भूमि स्वामी द्वारा निर्माण की नीयत से खोदा गया था.

Trees cut down in Mussoorie
मामले के बाद वन विभाग ने लिया एक्शन (Photo-ETV Bharat)

वन विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सभी गड्ढों को भरवा दिया, ताकि भविष्य में अवैध निर्माण न हो सके. रेंजर अधिकारी महेंद्र चौहान ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मसूरी जैसे संवेदनशील पर्यावरणीय क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अवैध कटाई या निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. भू-माफियाओं के खिलाफ वन विभाग कठोरतम कार्रवाई करेगा. घटना के बाद स्थानीय नागरिकों और पर्यावरण प्रेमियों में भारी आक्रोश है. लोगों का कहना है कि यदि समय रहते ऐसे मामलों पर सख्ती नहीं की गई तो मसूरी का प्राकृतिक सौंदर्य और हरियाली गंभीर खतरे में पड़ जाएगी.

TAGGED:

मसूरी पेड़ काटना मामला
मसूरी वन विभाग कार्रवाई
MUSSOORIE TREE CUTTING
DEHRADUN LATEST NEWS
FOREST DEPARTMENT ACTION

संपादक की पसंद

