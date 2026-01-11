ETV Bharat / state

मसूरी में भू-माफियाओं के हौसले बुलंद, हरे पेड़ों पर चलाई आरी, भूमि स्वामी पर कार्रवाई तेज

हरे पेड़ों को काटे जाने के बाद वन विभाग ने की कार्रवाई ( Photo-ETV Bharat )