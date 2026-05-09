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जयपुर मेट्रो फेज-2 को रफ्तार : डिपो के लिए 27 हेक्टेयर जमीन क्लियर, एडीबी देगा 6,565 करोड़ का लोन

जयपुर मेट्रो ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: जयपुर मेट्रो फेज-2 परियोजना को लेकर अब एक और बड़ी खुशखबरी आई है. 41 किलोमीटर लंबे फेज-2 कॉरिडोर के लिए लंबे समय से अटकी सर्विस डिपो की जमीन का मामला आखिरकार सुलझ गया है. सीतापुरा के पास बम्बाला पुलिया के पास 27 हेक्टेयर भूमि मेट्रो डिपो के लिए फाइनल कर दी गई है. वहीं लगभग 13 हजार 500 करोड़ रुपए की लागत वाले इस प्रोजेक्ट के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) 6 हजार 565 करोड़ रुपए का लोन देगा. जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (JMRC) के फेज-2 परियोजना को गति देने के लिए लगातार प्रयास जारी हैं. इस कड़ी में केंद्र सरकार से मंजूरी दिलाने से लेकर डिपो के लिए जमीन उपलब्ध करवाने तक विभिन्न स्तरों पर समन्वय कर सीएमडी वैभव गालरिया ने बताया कि पिछले सप्ताह ही फेज-2 के पहले 12 किलोमीटर पैकेज के 918 करोड़ रुपए के कार्यों के लिए LOA (लेटर ऑफ अवॉर्ड) जारी होने की स्वीकृति मिली थी. अब सीतापुरा के पास बम्बाला पुलिया के पास 27 हेक्टेयर जमीन पर चल रहा करीब 15 साल पुराना कानूनी विवाद खत्म हो गया है. इसके साथ ही राज्य सरकार ने 126 करोड़ रुपए के मुआवजा अवॉर्ड को भी मंजूरी दे दी. अब इस जमीन पर करीब 300 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक मेट्रो सर्विस डिपो बनाया जाएगा, जो अगले तीन सालों में तैयार होने की संभावना है. ये डिपो फेज-2 के संचालन और रखरखाव का मुख्य केंद्र होगा. उन्होंने बताया कि डिपो के बिना फेज-2 का संचालन व्यावहारिक रूप से संभव नहीं था. पढ़ें:Jaipur Metro : 918 करोड़ के पहले पैकेज को मंजूरी, प्रहलादपुरा-पिंजरापोल कॉरिडोर में बनेंगे 10 एलिवेटेड स्टेशन