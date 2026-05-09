जयपुर मेट्रो फेज-2 को रफ्तार : डिपो के लिए 27 हेक्टेयर जमीन क्लियर, एडीबी देगा 6,565 करोड़ का लोन
ये पुराने शहर के कई हिस्सों को जोड़ते हुए सार्वजनिक परिवहन को नई दिशा देगी. इससे ट्रैफिक दबाव कम होगा. शहरीकरण को मजबूती मिलेगी.
Published : May 9, 2026 at 1:43 PM IST
जयपुर: जयपुर मेट्रो फेज-2 परियोजना को लेकर अब एक और बड़ी खुशखबरी आई है. 41 किलोमीटर लंबे फेज-2 कॉरिडोर के लिए लंबे समय से अटकी सर्विस डिपो की जमीन का मामला आखिरकार सुलझ गया है. सीतापुरा के पास बम्बाला पुलिया के पास 27 हेक्टेयर भूमि मेट्रो डिपो के लिए फाइनल कर दी गई है. वहीं लगभग 13 हजार 500 करोड़ रुपए की लागत वाले इस प्रोजेक्ट के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) 6 हजार 565 करोड़ रुपए का लोन देगा.
जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (JMRC) के फेज-2 परियोजना को गति देने के लिए लगातार प्रयास जारी हैं. इस कड़ी में केंद्र सरकार से मंजूरी दिलाने से लेकर डिपो के लिए जमीन उपलब्ध करवाने तक विभिन्न स्तरों पर समन्वय कर सीएमडी वैभव गालरिया ने बताया कि पिछले सप्ताह ही फेज-2 के पहले 12 किलोमीटर पैकेज के 918 करोड़ रुपए के कार्यों के लिए LOA (लेटर ऑफ अवॉर्ड) जारी होने की स्वीकृति मिली थी. अब सीतापुरा के पास बम्बाला पुलिया के पास 27 हेक्टेयर जमीन पर चल रहा करीब 15 साल पुराना कानूनी विवाद खत्म हो गया है. इसके साथ ही राज्य सरकार ने 126 करोड़ रुपए के मुआवजा अवॉर्ड को भी मंजूरी दे दी. अब इस जमीन पर करीब 300 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक मेट्रो सर्विस डिपो बनाया जाएगा, जो अगले तीन सालों में तैयार होने की संभावना है. ये डिपो फेज-2 के संचालन और रखरखाव का मुख्य केंद्र होगा. उन्होंने बताया कि डिपो के बिना फेज-2 का संचालन व्यावहारिक रूप से संभव नहीं था.
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एडीबी देगा 6,565 करोड़ का लोन :फेज-2 परियोजना के लिए वित्तीय मोर्चे पर भी बड़ा अपडेट आया है. लगभग 13 हजार 500 करोड़ रुपए की लागत वाले इस प्रोजेक्ट के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) 6 हजार 565 करोड़ रुपए का लोन देगा. परियोजना की फंडिंग व्यवस्था को अंतिम रूप देने के लिए मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने हाल ही में नई दिल्ली में आर्थिक मामलात विभाग के सचिव और विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की थी. इस दौरान सिग्नलिंग, रोलिंग स्टॉक, इलेक्ट्रिकल और ट्रैक पैकेजों के लिए लोन प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई. अब केंद्र और एडीबी दोनों स्तरों पर परियोजना को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है.
राजस्थान की अन्य परियोजनाओं को भी मिलेगा लाभ :एडीबी केवल मेट्रो परियोजना ही नहीं, बल्कि राजस्थान की अन्य शहरी और जल संसाधन परियोजनाओं में भी निवेश करेगा. इसमें राजस्थान अर्बन लिवेबिलिटी प्रोजेक्ट के लिए 10 हजार 959 करोड़ रुपए, पृथ्वी परियोजना के लिए 1 हजार 140 करोड़ रुपए और जल संसाधन परियोजनाओं के लिए 3 हजार 707 करोड़ रुपए के लोन प्रस्ताव शामिल हैं. इन परियोजनाओं की समीक्षा के लिए एडीबी की टीम जल्द राजस्थान दौरे पर आएगी. जयपुर मेट्रो फेज-2 को शहर के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों की कनेक्टिविटी के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है. ये परियोजना सीतापुरा, विद्याधर नगर, अंबाबाड़ी और पुराने शहर के कई हिस्सों को जोड़ते हुए सार्वजनिक परिवहन को नई दिशा देगी. इससे ट्रैफिक दबाव भी कम होगा. शहरीकरण को भी मजबूती मिलेगी.
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