ETV Bharat / state

अमेठी के सभी ब्लॉकों में बनेंगे हेलीपैड, जमीन की पैमाइश शुरू

पीडब्लूडी विभाग को 12 स्थानों पर हेलीपैड और एप्रोच मार्ग निर्माण का निर्देश सीएम योगी ने दिया है.

हेलीपैड
हेलीपैड (Photo Credit- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 15, 2026 at 10:47 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अमेठी: सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद अमेठी में प्रशासनिक मशीनरी पूरी तरह हरकत में आ गई है. जिले के सभी 12 ब्लॉकों में हेलीपैड निर्माण की तैयारी शुरू हो चुकी है. इसकी पहली झलक गौरीगंज में देखने को मिली. जहां राजस्व विभाग ने जमीन की पैमाइश शुरू कर दी है.

दरअसल, कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी ने जिले के पीडब्लूडी विभाग को 12 स्थानों पर हेलीपैड और एप्रोच मार्ग निर्माण का निर्देश दिया था. इसके बाद पीडब्लूडी विभाग के अधिशासी अभियंता ने एडीएम को निःशुल्क जमीन उपलब्ध कराने के लिए पत्र लिखा था. अब हेलीपैड निर्माण के लिए जमीन का चिन्हांकन शुरू किया गया है.

बुधवार को जिला मुख्यालय गौरीगंज के नेता रोड स्थित आनापुर गांव में हेलीपैड के लिए जमीन का चिन्हांकन किया गया. साथ ही संग्रामपुर विकास खण्ड क्षेत्र के भवसिंह पुर में निर्माण कार्य को मंजूरी मिल गई. इस दौरान पीडब्लूडी विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे.

बता दें कि ये हेलीपैड 85 गुणे 50 वर्ग मीटर का होगा, जो मुख्य सड़क से 50 मीटर दूर होगा. इसकी लिए एप्रोच रोड भी बनाई जाएगी. हेलीपैड आधुनिक सुविधाओं से लैश होंगे, ताकि आपातकाल में इसका उपयोग हो सके.

पीडब्ल्यूडी अधिशासी अभियंता शैलेंद्र कुमार ने बताया कि बीते 2 जनवरी को हुई मीटिंग में मुख्यमंत्री के आदेश के बाद यह कार्रवाई की जा रही है. जिले के 12 ब्लॉकों में अब हेलीपैड बनाए जाएंगे. फुरसतगंज में एअरपोर्ट होने के कारण बहादुर ब्लाक में हेलीपैड का निर्माण नही कराया जाएगा. जिले में एप्रोच मार्ग सहित आधुनिक सुविधाओं से लैश 12 हेलीपैड जल्द ही बन कर तैयार हो जाएंगे.

TAGGED:

LAND IDENTIFICATION
LAND IDENTIFICATION IN AMETHI
HELIPAD IN UP
AMETHI NEWS
HELIPAD IN AMETHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.