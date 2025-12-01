दुर्ग में जमीन गाइडलाइन बढ़ोतरी पर बवाल, प्रदर्शनकारी कारोबारियों पर पुलिस का लाठीचार्ज, कई गिरफ्तार
दुर्ग में जमीन खरीदी गाइडलाइन का भारी विरोध देखने को मिला. विरोध कर रहे रियल एस्टेट कारोबारियों पर पुलिस का लाठीचार्ज हुआ.
दुर्ग : दुर्ग जिले में सोमवार को जमीन की गाइडलाइन दरों को लेकर रियल एस्टेट कारोबारी और जमीन व्यापारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया. कलेक्टोरेट घेरने निकले प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की. कई बार समझाइश देने के बावजूद भीड़ कलेक्टोरेट की ओर बढ़ने लगी.इसी दौरान अचानक भीड़ में से कुछ तत्वों ने पुलिस पर पानी के पाउच फेंक दिए, जिसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की शुरू हुई.
प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का लाठीचार्ज
हालात नियंत्रण से बाहर होता देख पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर-बितर किया. इस कार्रवाई में कई प्रदर्शनकारी घायल हुए, जिन्हें तुरंत अस्पताल भेजा गया. घटना के तुरंत बाद इलाके में तनाव फैल गया, जिस पर काबू पाने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया.साथ ही पुलिस ने 7 से 8 लोगों को गिरफ्तार किया है. मौके पर पहुंचे अफसरों का कहना है कि गिरफ्तारियों का आंकड़ा बढ़ सकता है.एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर ने कहा कि प्रदर्शनकारी बिना अनुमति के जुलूस की शक्ल में आए और पटेल चौक पर चक्का जाम करने की कोशिश की.
कई बार रोकने के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने बात नहीं मानी, जिसके कारण बल प्रयोग करना पड़ा. कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पानी पाउच फेंके, जिससे स्थिति बिगड़ी और पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा- सुखनंदन राठौर,एएसपी
क्या है प्रदर्शनकारियों की मांग
प्रदर्शनकारी व्यापारियों और जमीन कारोबारियों का आरोप है कि नई गाइडलाइन से जमीन और मकानों की रजिस्ट्री कई गुना महंगी हो गई है, जिससे कारोबार पूरी तरह प्रभावित हो रहा है. इसी के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा था. जैसे ही प्रदर्शनकारी पटेल चौक पहुंचे, पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की. प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे रियल एस्टेट कारोबारी पंकज मारकंडे ने बताया कि वे पिछले सात दिनों से शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे और प्रशासन को चक्का जाम की पूर्व सूचना भी दी गई थी.
कुछ असामाजिक तत्वों ने पुलिस पर पानी फेंका जिससे स्थिति बिगड़ी. प्रशासन की ओर से की गई साजिश है या कुछ बाहरी लोगों की करतूत, इसकी जांच होनी चाहिए. व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जाता, आंदोलन जारी रहेगा- पंकज मारकंडे, रियल एस्टेट कारोबारी
इधर, शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि कारोबारी प्रतिनिधि उनसे भी मिले हैं और उनकी मांगों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाया गया है.उन्होंने आश्वासन दिया कि यदि गाइडलाइन में किसी प्रकार की कमी या सुधार की आवश्यकता है, तो सरकार पुनर्विचार करेगी.
