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दिल्ली में लाल डोरा के अंदर आने वाले गांवों की चमकेगी किस्मत, स्मार्ट प्रॉपर्टी कार्ड होगा मालिकाना हक का सबूत

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के लाल डोरा के अंदर आने वाले गांवों के लोगों के लिए राहत भरी खबर है. अब दिल्ली सरकार इन दिल्ली देहात के निवासियों को उनकी संपत्तियों का आधुनिक, पारदर्शी और सुरक्षित डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध कराने जा रही है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में राजस्व विभाग की एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें स्वामित्व (SVAMITVA) योजना की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई. इस योजना के तहत गांवों में व्यापक सर्वेक्षण कर डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किए जा रहे हैं और जल्द ही लोगों को स्मार्ट प्रॉपर्टी कार्ड बांटे जाएंगे.

समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि वर्षों से लाल डोरा क्षेत्रों में संपत्तियों का कोई प्रमाणिक रिकॉर्ड न होने के कारण स्थानीय निवासियों को छोटी-मोटी जरूरतों और प्रशासनिक कामों के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था. अब दिल्ली सरकार आधुनिक तकनीक के जरिए हर एक संपत्ति की स्पष्ट पहचान सुनिश्चित कर रही है, जिससे भविष्य में जमीनी रिकॉर्ड बेहद सुरक्षित और पारदर्शी हो जाएंगे.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार जल्द ही एक कार्यक्रम आयोजित कर पात्र नागरिकों को उनके स्मार्ट प्रॉपर्टी कार्ड सौंपेगी. सीएम ने स्पष्ट किया कि यह योजना केवल कागजी दस्तावेज तैयार करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह से एक हाई-टेक डिजिटल प्रणाली पर आधारित है.

48 गांवों को किया गया है शामिल, 30 गांवों के कार्ड तैयार

मुख्यमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के साथ हुए समझौते के तहत वर्तमान में कुल 48 गांवों को इस योजना के दायरे में लाया गया है. इनमें से 30 गांवों का ड्रोन और जमीनी सर्वे पूरा हो चुका है, और उनके अंतिम प्रॉपर्टी कार्ड भी बनकर तैयार हो चुके हैं. इन कार्डों पर डिजिटल हस्ताक्षर जोड़ने और स्मार्ट कार्ड्स की छपाई का काम अब अपने अंतिम चरण में है. अब तक कुल 12,232 संपत्तियों का सफल सर्वेक्षण किया जा चुका है. इनमें से 8,423 संपत्तियां पूरी तरह से विवाद-मुक्त पाई गई हैं, जो कुल सर्वेक्षित संपत्तियों का लगभग 69 प्रतिशत हिस्सा है. इन विवाद-मुक्त संपत्तियों के लिए स्मार्ट प्रॉपर्टी कार्ड जारी करने की प्रक्रिया को तुरंत शुरू किया जा रहा है. सरकार के मुताबिक, दक्षिण और उत्तर-पश्चिम जिलों में सर्वे की गई सभी संपत्तियां पूरी तरह से विवाद-मुक्त हैं, जबकि अन्य जिलों में भी आ रहे मामलों का तेजी से निपटारा किया जा रहा है.