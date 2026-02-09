ETV Bharat / state

नूंह में जमीन सौदे के नाम पर 3 करोड़ 80 हजार की ठगी, दंपति पर धोखाधड़ी का केस दर्ज

नूंह में जमीन रजिस्ट्री के नाम पर दंपति ने 3 करोड़ 80 हजार रुपये हड़पे हैं. मामले में पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज किया.

जमीन सौदे के नाम पर ठगी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : February 9, 2026 at 5:12 PM IST

नूंह: नूंह जिले में जमीन रजिस्ट्री के नाम पर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी का गंभीर मामला सामने आया है. यहां एक दंपति ने जमीन बेचने का झांसा देकर एक व्यक्ति से 3 करोड़ 80 हजार रुपये हड़प लिए और बाद में रजिस्ट्री कराने से इंकार कर दिया. पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

जानिए जमीन सौदे की पूरी कहानी: गांव कलियाका तहसील तावडू निवासी पीड़ित मोहम्मद आरिफ ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 12 मई 2025 को उसने सरयम पत्नी फकरुदीन निवासी गांव करहेड़ी थाना नगीना जिला नूंह से जमीन खरीदने का सौदा किया था. यह सौदा 17 कनाल 16.5 मरला जमीन को लेकर हुआ था, जिसकी कीमत 1 करोड़ 35 लाख रुपये प्रति एकड़ तय की गई. इस हिसाब से कुल सौदे की राशि 3 करोड़ 80 हजार रुपये बनी.

नूंह में जमीन सौदे के नाम पर 3 करोड़ 80 हजार की ठगी (ETV Bharat)

भुगतान के बाद नहीं हुई रजिस्ट्री: पीड़ित मोहम्मद आरिफ ने बताया कि, " सौदे के तहत उसने बैंक ट्रांसफर और नकद के माध्यम से पूरी रकम आरोपियों को दे दी. उसके बैंक खाते से सरयम के खाते में 11 लाख 50 हजार रुपये आरटीजीएस के जरिए 1 लाख 20 हजार रुपये नकद दिए गए, जबकि फकरुदीन के खाते में 18 लाख 45 हजार रुपये आरटीजीएस के माध्यम से ट्रांसफर किए गए. इसके अलावा उसके भाई के खाते से भी 10 हजार रुपये फोन-पे के जरिए भेजे गए. इसके बावजूद तय तारीख तक रजिस्ट्री नहीं कराई गई."

इकरारनामा और तय तारीख: पीड़ित ने आगे बताया कि, "जमीन का इकरारनामा तहसील तावडू कार्यालय में रजिस्टर्ड था, जिसमें रजिस्ट्री की अंतिम तारीख 12 सितंबर 2025 तय की गई थी. कई बार संपर्क करने के बाद भी आरोपी दंपति टालमटोल करते रहे और अंत में रजिस्ट्री कराने से साफ मना कर दिया."

जांच में जुटी पुलिस: तावडू डीएसपी अभिमन्यु लोहान ने बताया कि, "शिकायत मिलने के बाद आर्थिक अपराध शाखा, नूंह ने मामले की जांच की. जांच में दस्तावेजों और बयानों के आधार पर यह सामने आया कि आरोपियों ने साजिश के तहत पीड़ित से पैसे लेकर धोखाधड़ी की. आर्थिक अपराध शाखा की रिपोर्ट के आधार पर तावडू शहर थाना पुलिस ने आरोपी दंपति के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है."

