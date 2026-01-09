ETV Bharat / state

'चारा घोटाले से सीख लेते तो परिवार इस केस में नहीं फंसता', गिरिराज सिंह ने लालू यादव को बताया 'भ्रष्टाचारी'

लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर गिरिराज सिंह ने लालू यादव पर जोरदार हमला बोला. उन्होंने कहा, 'जैसी करनी वैसी भरनी'. पढ़ें पूरी खबर..

गिरिराज सिंह का लालू यादव पर हमला (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 9, 2026 at 8:45 PM IST

पटना: लैंड फॉर जॉब केस में दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव और उनके परिवार के सदस्य समेत 41 लोगों पर आरोप तय कर दिए हैं. इसको लेकर जहां आरजेडी साजिश का आरोप लगा रहा है, वहीं सत्ता पक्ष लगातार हमलावर है. बेगूसराय से बीजेपी सांसद और मोदी सरकार में मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सबको पता है कि किस तरह नौकरी के बदले जमीन लिखवाई गई थी. जो भ्रष्टाचार किया है, अब उसकी सजा तो मिलगी ही.

लालू यादव पर गिरिराज का हमला: पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि लालू यादव ऐसे शख्स हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार से समझौता कर लिया है. चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन करप्शन करने से बाज नहीं आते हैं. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर चारा घोटाले से आरजेडी अध्यक्ष ने कोई सीख ली होती तो आज उनके बेटे और परिवार के अन्य लोग इस केस में नहीं फंसते.

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह (ETV Bharat)

"जैसी करनी वैसी भरनी. लालू जी शायद चारा घोटाले से सीख लेते तो आज बेटे और परिवार को इस केस में नहीं फंसना पड़ता. लेकिन लालू जी एक ऐसे व्यक्ति हैं, जो कुछ भी हो जाए भ्रष्टाचार से समझौता कर लेते हैं."- गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री

आरजेडी के आरोपों पर पलटवार: लालू यादव को साजिश के तहत केस में फंसाने के आरजेडी के आरोपों पर बीजेपी नेता ने कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि किस तरह लालू यादव ने रेल मंत्री रहते नौकरी देने के बदले जमीन अपने परिवार के नाम लिखवाया था. कागजात और सबूतों के आधार पर जांच एजेंसी ने कार्रवाई की है और कोर्ट ने उन पर आरोप तय किए हैं.

ममता बनर्जी पर भड़के गिरिराज सिंह: केंद्रीय मंत्री ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी जोरदार हमला बोला. ईडी की छापेमारी के दौरान हस्तक्षेप करने और मोदी सरकार पर बदले की कार्रवाई के उनके आरोपों पर गिरिराज सिंह ने कहा, 'चोर बोले जोर से वाली कहानी है. उन्होंने साक्ष्य को चुराया है. साक्ष्य को चोरी कर भागी हैं. उस चोरी को छुपाने के लिए सड़क पर उतरकर गुंडागर्दी कर रही हैं.'

गिरिराज सिंह (ETV Bharat)

लालू समेत 41 पर आरोप तय: रेलवे में चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों के बदले जमीन लेने के घोटाले में शुक्रवार को दिल्ली की अदालत ने लालू यादव समेत 41 लोगों पर आरोप तय करने का फैसला सुनाया है. कोर्ट ने माना कि लालू और उनकी फैमिली के अन्य सदस्यों ने साजिश रची थी. उनके सहयोगियों ने इस साजिश में उनकी मदद की थी. लालू के अलावे राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेजस्वी यादव, तेजप्रताप यादव और हेमा यादव पर आरोप तय हुए हैं.

