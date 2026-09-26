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जमीनी विवाद ने छीनी दो जिंदगियां, भिवानी में 80 वर्षीय महिला की मौत, नूंह में 24 वर्षीय युवक की हत्या

जमीनी विवाद ने छीनी दो जिंदगियां ( ETV Bharat )

भिवानी/नूंह: हरियाणा में जमीनी विवाद एक बार फिर खूनी संघर्ष में बदल गया. भिवानी के गांव धनाना में जमीन के विवाद में 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला की ट्रैक्टर की चपेट में आने से मौत हो गई, जबकि उसका 36 वर्षीय बेटा घायल हो गया. वहीं नूंह के गांव बैंसी में पंचायती जमीन पर कब्जे को लेकर हुए विवाद में 24 वर्षीय युवक की मौत हो गई. दोनों मामलों में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. धनाना में विवाद के दौरान महिला की मौत: भिवानी के गांव धनाना-2 में देर शाम जमीन को लेकर परिवार के लोगों के बीच विवाद हो गया. इसी दौरान 80 वर्षीय प्यारी देवी ट्रैक्टर की चपेट में आ गईं. हादसे में उनकी मौत हो गई, जबकि उनके 36 वर्षीय बेटे को भी गंभीर चोटें आईं. घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच शुरू की. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मौके पर एफएसएल टीम को बुलाया. टीम ने घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाए. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि महिला की मौत हादसे में हुई या विवाद के दौरान जानबूझकर ट्रैक्टर से कुचलने का मामला है. हत्या के आरोपों को लेकर भी जांच की जा रही है. "बयानों के आधार पर होगी कार्रवाई": इस बारे में भिवानी सदर थाना प्रभारी महावीर सिंह ने बताया कि, "गांव धनाना-2 में जमीन के विवाद के चलते 80 वर्षीय महिला की ट्रैक्टर की चपेट में आने से मौत की सूचना मिली थी. महिला के 36 वर्षीय बेटे को भी चोट आई है. मामले में मौके से साक्ष्य जुटाए गए हैं और परिवार के सदस्यों के बयान लिए जा रहे हैं. जांच के बाद तथ्यों के आधार पर आगामी कानूनी कार्रवाई की जाएगी." भिवानी में 80 वर्षीय महिला की मौत (ETV Bharat)