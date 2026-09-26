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जमीनी विवाद ने छीनी दो जिंदगियां, भिवानी में 80 वर्षीय महिला की मौत, नूंह में 24 वर्षीय युवक की हत्या

हरियाणा में जमीन विवाद के दो मामलों में भिवानी में बुजुर्ग महिला और नूंह में युवक की मौत हो गई. पुलिस जांच में जुटी है.

Haryana land dispute violence
जमीनी विवाद ने छीनी दो जिंदगियां (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 26, 2026 at 12:54 PM IST

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भिवानी/नूंह: हरियाणा में जमीनी विवाद एक बार फिर खूनी संघर्ष में बदल गया. भिवानी के गांव धनाना में जमीन के विवाद में 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला की ट्रैक्टर की चपेट में आने से मौत हो गई, जबकि उसका 36 वर्षीय बेटा घायल हो गया. वहीं नूंह के गांव बैंसी में पंचायती जमीन पर कब्जे को लेकर हुए विवाद में 24 वर्षीय युवक की मौत हो गई. दोनों मामलों में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

धनाना में विवाद के दौरान महिला की मौत: भिवानी के गांव धनाना-2 में देर शाम जमीन को लेकर परिवार के लोगों के बीच विवाद हो गया. इसी दौरान 80 वर्षीय प्यारी देवी ट्रैक्टर की चपेट में आ गईं. हादसे में उनकी मौत हो गई, जबकि उनके 36 वर्षीय बेटे को भी गंभीर चोटें आईं. घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच शुरू की. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मौके पर एफएसएल टीम को बुलाया. टीम ने घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाए. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि महिला की मौत हादसे में हुई या विवाद के दौरान जानबूझकर ट्रैक्टर से कुचलने का मामला है. हत्या के आरोपों को लेकर भी जांच की जा रही है.

"बयानों के आधार पर होगी कार्रवाई": इस बारे में भिवानी सदर थाना प्रभारी महावीर सिंह ने बताया कि, "गांव धनाना-2 में जमीन के विवाद के चलते 80 वर्षीय महिला की ट्रैक्टर की चपेट में आने से मौत की सूचना मिली थी. महिला के 36 वर्षीय बेटे को भी चोट आई है. मामले में मौके से साक्ष्य जुटाए गए हैं और परिवार के सदस्यों के बयान लिए जा रहे हैं. जांच के बाद तथ्यों के आधार पर आगामी कानूनी कार्रवाई की जाएगी."

भिवानी में 80 वर्षीय महिला की मौत (ETV Bharat)

बैंसी में पंचायती जमीन को लेकर खूनी संघर्ष: वहीं, नूंह के गांव बैंसी में भी पंचायती जमीन पर कब्जे को लेकर दो पक्ष आमने-सामने आ गए. विवाद बुधवार शाम कहासुनी से शुरू हुआ और देखते ही देखते संघर्ष में बदल गया. आरोप है कि इस दौरान लाठी-डंडों, लोहे की रॉड और पत्थरों से हमला किया गया. हमले में 24 वर्षीय अकील गंभीर रूप से घायल हो गया.

इलाज के दौरान अकील की मौत: गंभीर हालत में अकील को उपचार के लिए पीजीआई रोहतक ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. अकील की शादी करीब चार महीने पहले ही हुई थी. वह धार्मिक विद्वान के रूप में काम करता था. घटना के बाद परिवार में मातम पसरा है.

नूंह में 24 वर्षीय युवक की हत्या (ETV Bharat)

नौ लोगों के खिलाफ हत्या का केस: मामले में अकील के पिता अकबर की शिकायत पर पुलिस ने नौ लोगों के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है. आरोपियों में मुनफेद, साबिर, अमरूदी, शोएब उर्फ बिहारी, अख्तर, साकिब, शकीला, अनीश और साबिला शामिल हैं. पुलिस के अनुसार फिलहाल किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और मामले की जांच जारी है.पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपने की कार्रवाई की और मामले की जांच शुरू कर दी.

सोशल मीडिया पोस्ट से बढ़ा विवाद: इस मामले में गांव के पूर्व सरपंच अरशद हुसैन ने कहा कि, "यह विवाद एक ही परिवार के दो पक्षों के बीच पंचायती जमीन पर कब्जे को लेकर था. पहले कोई पुरानी रंजिश नहीं थी. जमीन को लेकर विवाद की बातें फेसबुक पर पहुंचीं और दोनों पक्षों की ओर से भ्रामक पोस्ट डाली गईं, जिसके बाद मामला बढ़ता गया. बुधवार शाम कहासुनी के बाद विवाद झगड़े में बदल गया और लाठी-डंडे चलने लगे. जमीन के एक टुकड़े और सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट के विवाद ने एक युवक की जान ले ली. यह बेहद दुखद घटना है."

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