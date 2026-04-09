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नूंह में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष, चाचा ने की भतीजे की हत्या, हमले में कई घायल

नूंह में जमीन विवाद में चाचा पक्ष के हमले में भतीजे की मौत हो गई. वहीं, कई लोग हमले में घायल हो गए.

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नूंह में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 9, 2026 at 5:12 PM IST

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नूंह: जिले के थाना रोजका मेव क्षेत्र के गांव बड़का अलीमुद्दीन में जमीन के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. दरअसल, यहां एक ही परिवार के बीच हुए इस खूनी संघर्ष में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों का अलग-अलग अस्पतालों में इलाज जारी है. घटना के बाद पूरे गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है.

पुराना विवाद बना हिंसक: पीड़ित पक्ष के आबिद ने बताया कि उनके पिता की मृत्यु वर्ष 2011 में हो चुकी है और परिवार में सात भाई-बहन हैं. उनके दादा के नाम करीब दो किला जमीन थी, जिसे उनके ताऊ यूसुफ ने कथित रूप से अपने नाम करवा लिया. कई बार जमीन वापस मांगने के बावजूद हिस्सा नहीं मिलने से दोनों पक्षों के बीच रंजिश लगातार बढ़ती रही.

चाचा ने की भतीजे की हत्या (Etv Bharat)

बच्चों के झगड़े से भड़की हिंसा: पीड़ित पक्ष की मानें तो 8 अप्रैल की दोपहर करीब 3 से 3:30 बजे के बीच बच्चों के बीच हुए मामूली विवाद ने अचानक बड़ा रूप ले लिया. आरोप है कि यूसुफ अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ लाठी-डंडे, सरिया और फरसा लेकर आबिद के घर में घुस आया और हमला कर दिया. देखते ही देखते पूरा मामला खूनी संघर्ष में बदल गया.

फरसे के वार से हुई युवक की मौत: पीड़ित परिवार की मानें तो हमले के दौरान आमीन के सिर पर फरसे से गंभीर वार किया गया, जिससे वह मौके पर ही गिर पड़ा. इसके बाद उस पर लाठियों से लगातार हमला किया गया. इस हमले में आमीन की मौत हो गई, जबकि तारिफ और आबिद भी गंभीर रूप से घायल हो गए. सभी घायलों को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नूंह ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने आमीन को मृत घोषित कर दिया.

घायलों की हालत नाजुक: घायल तारिफ की हालत गंभीर होने के चलते उसे पहले नल्हड़ मेडिकल कॉलेज और बाद में दिल्ली के अस्पताल में रेफर किया गया. फिलहाल वो अभी भी जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है. आबिद का भी इलाज जारी है.

12 आरोपियों पर मामला दर्ज: घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. आबिद की शिकायत के आधार पर 12 नामजद आरोपियों सहित अन्य के खिलाफ हत्या समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है.

पुलिस का सख्त रुख: नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. अर्पित जैन ने कहा कि, "नूंह जिले में लड़ाई-झगड़े के मामले में परिवार के सदस्य की ही जान चली गई, जो बेहद दुखद है. सभी आरोपियों की पहचान कर ली गई है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा. किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा."

परिजनों का दर्द छलका: मृतक के परिजन आबिद ने बताया, "हमने कई बार जमीन का हिस्सा मांगा, लेकिन हमें न्याय नहीं मिला और आज यह दिन देखना पड़ा."वहीं, जावेद ने कहा कि, "यह विवाद अगर समय रहते सुलझ जाता तो आज एक जान नहीं जाती." इसके अलावा हाजी दाऊद ने भावुक होकर कहा, "जमीन के लालच ने परिवार को तबाह कर दिया."

गांव में तनाव का माहौल: वहीं, इस घटना के बाद गांव में तनाव जैसा माहौल है. प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है.

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