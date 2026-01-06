'रजिस्ट्री कराओ या जमीन लौटाओ..' बिहार के 65 साल पुराने सरकारी स्कूल की गजब कहानी
बिहार के 65 साल पुराने सरकारी स्कूल में जमीन विवाद के कारण नौनिहालों की पढ़ाई बाधित है, जानें पूरा मामला
Published : January 6, 2026 at 4:19 PM IST
वैशाली: बिहार के वैशाली में एक स्कूल में अब तक दो बार ताला लग चुका है. इस कारण बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है. अब तो ग्रामीण अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजने पर अड़ गए हैं. इनकी मांग है कि जबतक स्कूल का विवाद नहीं सुलझेगा, तब तक वे अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे. ऐसे में स्कूल में बीते 4 दिनों से ताला लगा हुआ है और ग्रामीण धरना पर बैठे हैं.
उत्क्रमित मध्य विद्यालय भटौलीया का मामला: मामला जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर नगर पंचायत गोरौल स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय भटौलीया का है. भूमिदाता एवं ग्रामीणों ने दूसरी बार तालाबंदी कर विरोध जता रहे हैं. ग्रामीणों ने सभी शिक्षकों को विद्यालय से विद्यालय से निकाल दिया. इसके बाद शिक्षक सड़क किनारे बैठने को मजबूर हैं. सूचना पर लोगों को समझाने पहुंचे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सुशील कुमार को भी भूमिदाता और ग्रामीणों के आक्रोश झेलना पड़े.
65 साल जमीन दान में मिली: दरअसल, मामला जमीन रिजस्ट्री से जुड़ा हुआ है. 65 साल पहले पूर्व मुखिया स्वर्गीय रामचन्द्र साह ने विद्यालय के लिये 41 डिसमिल (लगभग 13 कट्ठा) जमीन दान की थी. उसी जमीन पर विद्यालय का निमार्ण कराकर पढ़ाई शुरू की गयी, लेकिन सरकार के द्वारा जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराई गई. पढ़ने वाला कई छात्र छात्राओं ने जिला और राज्य स्तर पर प्रतियोगिता में सफलता पाई हैं. विद्यालय में एक नवसृजित प्राथमिक विद्यालय को टैग भी कर दिया गया है.
400 छात्र, छात्राएं नामांकित: दोनों विद्यालय में लगभग 400 छात्र, छात्राएं नामांकित है. लगभग 300 प्रतिदिन उपस्थित रहते है. बच्चों को बैठने के लिये वर्ग कक्ष की कमी को दूर करने के लिये भवन निर्माण के लिए विद्यालय में फंड भी आया और निर्माण कार्य करने की कारवाई शुरू हुई तो जानकारी मिली कि विद्यालय के नाम से जमीन ही नहीं है. दरअसल, जो जमीन स्कूल को दान दी गयी, उस जमीन की सरकार ने रजिस्ट्री ही नहीं करायी. बच्चे आसमान के नीचे बैठने को मजबूर हैं.
संकट में छात्र-छात्राओं का भविष्य: लोगों का मानना है कि भूमिदाता के रहते सरकार ने जमीन रजिस्ट्री नहीं करायी, ऐसे में उनके बेटे-पोते जमीन पर कब्जा कर सकते हैं, ऐसे में छात्र-छात्राओं का भविष्य संकट में आ जाएगा. इसलिए ग्रामीण जमीन रजिस्ट्री कराने की मांग को लेकर पहली बार 20 अक्टूबर 2024 को स्कूल में तालाबंदी कर दी थी. एक बार फिर स्कूल में बीते 4 दिनों से ताला लगा है. लोगों का मानना है कि जब तक सरकार जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराएगी, स्कूल का ताला नहीं खुलेगा.
डीएम के निर्देश के बाद भी काम नहीं: भूमिदाता के पौत्र प्रशांत कुमार कहते हैं 20 अक्टूबर 2024 को एक हजार के स्टाम्प पेपर पर डीएम को लिखकर दिया गया कि आप विद्यालय के नाम से जमीन रजिस्ट्री करा लें और निबंधन शुल्क माफ कर दें. डीएम के आदेश के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सीओ गोरौल से जमीन का एनओसी मांगा. तत्कालीन सीओ अंशु कुमार के द्वारा एनओसी नहीं दिया गया. बीडीओ उदय कुमार ने कहा था कि दो दिनों में एनओसी दिलाने का काम करेंगे.
टजमीन रजिस्ट्री कराएं या खाली करेंट: प्रशांत कुमार कहते हैं कि मेरे दादाजी ने 70 साल पहले स्कूल के लिए जमीन दान की थी, लेकिन आज तक सरकार ने इस जमीन की रजिस्ट्री नहीं करायी. इसको लेकर कई डीएम सहित कई अधिकारियों को आवेदन दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक जमीन रजिस्ट्री नहीं करायी. या तो सरकार जमीन रजिस्ट्री कराए या मेरी जमीन वापस करे, नहीं तो मैं कोर्ट में जाऊंगा.
'मेरी ओर से कोई मांग नहीं': प्रशांत कुमार कहते हैं कि दादाजी ने कहा था कि जमीन स्कूल के नाम पर रजिस्ट्री करा देना. कोई जमीन पर हक नहीं जताना. जमीन की कीमत करीब 2 करोड़ रुपये है. हैरानी की बात है कि मेरे ओर से जमीन के बदले कोई मांग नहीं है, इसके बावजूद सरकार जमीन रजिस्ट्री नहीं करा रही है. ऐसा लग रहा है कि मैं सरकार से जमीन ले रहा हूं, इसी तरह का रवैया सरकार अपना रही है.
"जमीन मेरे परिजन के नाम पर है. अगर उनके रहते सरकार जमीन रजिस्ट्री नहीं कराती है. अगर इस बीच परिजन का निधन हो जाता है तो रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी. इसके बाद सरकार मेरी जमीन वापस कर दे. सरकार की हिम्मत नहीं है कि मेरी जमीन रख लेगी. कोर्ट तक चला जाऊंगा." -प्रशांत कुमार, भूमिदाता के पौत्र
प्राइवेट तौर पर स्कूल संचालन: स्थानीय रमेश पासवान बताते हैं कि यह स्कूल काफी लंबे समय से संचालित है, लेकिन प्राइवेट तौर पर. स्कूल को जो जमीन दान दी गयी थी, उसकी रजिस्ट्री नहीं करायी गयी. जमीन दाता के पोता चाहते हैं कि उनके रहते हुए जमीन रजिस्ट्री हो जाए नहीं तो बाद में उनके बेटों का मन बदल गया तो मुश्किल हो जाएगी, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार जमीन लेने से इंकार कर रही है.
"ग्रामीण भूमिदाता को कह रहे हैं कि जल्द जमीन रजिस्ट्री कर दें. भूमिदाता भी चाह रहे हैं कि जमीन रजिस्ट्री हो जाए. इसलिए भूमिदाता और ग्रामीणों ने स्कूल में तालाबंदी की है. मांग है कि सरकार या तो जमीन रजिस्ट्री कराए या फिर भूमिदाता को जमीन वापस करे." -रमेश पासवान, स्थानीय
दो शिफ्ट में स्कूल संचालित: भवन की कमी के कारण बरसात, गर्मी और ठंड के मौसम में छोटे-छोटे बच्चे पेड़ नीचे या खुले आकाश के नीचे किसी तरह पढ़ाई करते रहे. छात्रों की संख्या अधिक और कमरों की कमी के कारण शिक्षा विभाग को दो शिफ्ट में विद्यालय संचालन करना पड़ा रहा है.
'जमीन का किराया मांग रहे ग्रामीण': विद्यालय के प्रधानाध्यापक अशोक कुमार ने बताया कि ग्रामीणों द्वारा तालाबंदी किया गया है. हमलोग खोलने के लिये अनुरोध किये तो सभी लोगों ने कहा कि जमीन खाली कर दीजिये नहीं तो जमीन का किराया दीजिये. उसके बाद ही विद्यालय में प्रवेश करने देंगे. इसकी सूचना हम विभाग के आलाधिकारी को दे चुके है.
प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कहते हैं कि भूमिदाता की जमीन में विद्यालय है. भूमिदाता के परिवार के सदस्य चा रहे हैं कि जमीन स्कूल के नाम रजिस्ट्री हो जाए. हमलोग भी चाह रहे हैं कि जमीन की रजिस्ट्री हो जाए. कागजी प्रक्रिया में कुछ देरी हुई है.
"डीसीएलआर साहब और सीओ मैम से बात की गयी है. रजिस्ट्री के लिए कुछ पेपर की जरूरत है, जिसको अपनी मुस्तैदी में पूरी कर रहे हैं. जल्द ही मामले का निपटारा हो जाएगा. जिला शिक्षा पदाधिकारी से इसको लेकर बात हुई है. वे भी लगे हुए हैं ताकि जमीन रजिस्ट्री हो जाए." -सुशील कुमार, बीईओ, गोरौल
जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया: जमीन दान में देने के लिए डीएम के पास लिखित आवेदन देना होता है. डीएम से मामला राजस्व विभाग को भेजा जाता है. अभिलेखों का सत्यापन किया जाता है और उसके बाद जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया होती है. इस प्रक्रिया में ड्यूटी सरकार देती है और जमीन निशुल्क रजिस्ट्री होती है.
