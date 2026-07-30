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मात्र 10 धुर जमीन के लिए खूनी संघर्ष, एसिड अटैक में 4 घायल, एक की हालत गंभीर

समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर जिले के चकमेहसी थाना क्षेत्र अंतर्गत मालीनगर पंचायत के वार्ड संख्या-12 में बुधवार को जमीनी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. रिश्ते में चाचा-भतीजा के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद के दौरान एक पक्ष द्वारा कथित तौर पर एसिड फेंकने से दोनों पक्षों के चार लोग घायल हो गए. इनमें एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है.

अफरा-तफरी का माहौल: मिली जानकारी के मुताबिक इस घटना के बाद परिवारों में अफरा-तफरी मच गई. आनन-फानन में परिजनों ने तीन घायलों को तत्काल पूसा अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया. यहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को बेहतर इलाज के लिए डीएमसीएच दरभंगा रेफर कर दिया गया.

सदर अस्पताल समस्तीपुर रेफर: वहीं एसिड से झुलसी दो महिलाओं को सदर अस्पताल समस्तीपुर भेजा गया. एक अन्य घायल का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है. घायलों में कर्पूरीग्राम थाना क्षेत्र के जगतसिंहपुर निवासी रामचंद्र राय के पुत्र प्रवीण राय, मालीनगर निवासी रुक्मिणी ठाकुर (पति–जगनेंद्र ठाकुर) तथा रागनी कुमारी (पति–चंदन ठाकुर) शामिल हैं.

10 धुर जमीन को लेकर विवाद: जानकारी के अनुसार, मालीनगर में चाचा-भतीजा के बीच 10 धुर जमीन को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था और कई बार पंचायत भी हो चुकी थी. दयानंद ठाकुर के घर निर्माण कार्य चल रहा था. इसी दौरान उनके रिश्तेदार और अन्य लोग भी मौजूद थे.

दूसरे पक्ष पर फेंका एसिड: बताया जा रहा है कि इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद हुआ दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और देखते ही देखते विवाद हिंसक हो गया. आरोप है कि इसी दौरान एक पक्ष ने बोतल और छोटी बाल्टी में रखा एसिड दूसरे पक्ष पर फेंक दिया, जिससे चार लोग इसकी चपेट में आ गए.