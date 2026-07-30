ETV Bharat / state

मात्र 10 धुर जमीन के लिए खूनी संघर्ष, एसिड अटैक में 4 घायल, एक की हालत गंभीर

समस्तीपुर में जमीन के विवाद में चाचा-भतीजे के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें घायल चार लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है

LAND DISPUTE IN SAMASTIPUR
समस्तीपुर में जमीन विवाद (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 30, 2026 at 6:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर जिले के चकमेहसी थाना क्षेत्र अंतर्गत मालीनगर पंचायत के वार्ड संख्या-12 में बुधवार को जमीनी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. रिश्ते में चाचा-भतीजा के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद के दौरान एक पक्ष द्वारा कथित तौर पर एसिड फेंकने से दोनों पक्षों के चार लोग घायल हो गए. इनमें एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है.

अफरा-तफरी का माहौल: मिली जानकारी के मुताबिक इस घटना के बाद परिवारों में अफरा-तफरी मच गई. आनन-फानन में परिजनों ने तीन घायलों को तत्काल पूसा अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया. यहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को बेहतर इलाज के लिए डीएमसीएच दरभंगा रेफर कर दिया गया.

सदर अस्पताल समस्तीपुर रेफर: वहीं एसिड से झुलसी दो महिलाओं को सदर अस्पताल समस्तीपुर भेजा गया. एक अन्य घायल का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है. घायलों में कर्पूरीग्राम थाना क्षेत्र के जगतसिंहपुर निवासी रामचंद्र राय के पुत्र प्रवीण राय, मालीनगर निवासी रुक्मिणी ठाकुर (पति–जगनेंद्र ठाकुर) तथा रागनी कुमारी (पति–चंदन ठाकुर) शामिल हैं.

10 धुर जमीन को लेकर विवाद: जानकारी के अनुसार, मालीनगर में चाचा-भतीजा के बीच 10 धुर जमीन को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था और कई बार पंचायत भी हो चुकी थी. दयानंद ठाकुर के घर निर्माण कार्य चल रहा था. इसी दौरान उनके रिश्तेदार और अन्य लोग भी मौजूद थे.

दूसरे पक्ष पर फेंका एसिड: बताया जा रहा है कि इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद हुआ दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और देखते ही देखते विवाद हिंसक हो गया. आरोप है कि इसी दौरान एक पक्ष ने बोतल और छोटी बाल्टी में रखा एसिड दूसरे पक्ष पर फेंक दिया, जिससे चार लोग इसकी चपेट में आ गए.

मामले की जांच में जुटी पुलिस: वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. फिलहाल घायलों का इलाज जारी है और पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है. मामले को लेकर सदर टू डीएसपी संजय कुमार ने बताया पुलिस टीम के द्वारा घायलों का बयान लिया जा रहा है. बयान लिए जाने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

"घटना की जानकारी मिली है. पुलिस टीम घायलों का बयान ले रही है. इसके बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. घटना में शामिल लोगों के गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है."- संजय कुमार, सदर टू डीएसपी

इसे भी पढ़ें-

'पुलिस के सामने हुआ सारा खूनी खेल..' बिहार में फायरिंग से मौत, घायल ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप

बिहार में जमीन विवाद में रिश्तों का खून! पिता ने एक बेटे की ले ली जान, 2 गंभीर

TAGGED:

LAND DISPUTE IN SAMASTIPUR
ACID ATTACK IN SAMASTIPUR
समस्तीपुर में जमीन विवाद
समस्तीपुर न्यूज
LAND DISPUTE NEWS IN BIHAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.