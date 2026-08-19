ETV Bharat / state

पैतृक खातेदारी भूमि पर रातों-रात बना दी सड़क, पूर्व महापौर के पति पर आरोप, JDA ने बताई मास्टर प्लान में है सड़क

मामले की जानकारी देते बद्री सिंह राजावत ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: खोह नागोरियां इलाके में खातेदारों ने पूर्व महापौर सौम्या गुर्जर के पति राजाराम गुर्जर पर पैतृक खातेदारी भूमि पर रातों-रात सड़क बनवाने का आरोप लगाया है. समाजसेवी और भाजपा कार्यकर्ता बद्री सिंह राजावत ने आरोप लगाया कि बिना मुआवजा और वैधानिक प्रक्रिया के सड़क बनाकर स्ट्रीट लाइट के पोल भी लगा दिए गए. जेडीए के मास्टर प्लान में यहां 160 फीट की सड़क प्रस्तावित है. JDA ने इसे 10 साल पुरानी सड़क बताते हुए अज्ञात लोगों के खिलाफ सड़क उखाड़ने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मुकदमा दर्ज करवाया है. राजावत ने पत्रकार सम्मेलन में कहा कि कतिपय लोगों ने रातों-रात सड़क बनाई. विरोध करने पर उनके खिलाफ खोह नागोरियां थाने में झूठे मुकदमे दर्ज करवाए गए. उन्होंने कहा कि जमीन पर 160 फीट रोड प्रस्तावित है, लेकिन अभी तक मुआवजा नहीं मिला है. खातेदारों ने बाद में बनाई गई सड़क को उखाड़ दिया था. इस मामले में राजपूत समाज के नेता, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी, प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच, पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढा, राजपूत सभा, करणी सेना और सर्व समाज ने सहयोग किया. बद्री सिंह राजावत ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)