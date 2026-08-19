पैतृक खातेदारी भूमि पर रातों-रात बना दी सड़क, पूर्व महापौर के पति पर आरोप, JDA ने बताई मास्टर प्लान में है सड़क
पूर्व महापौर के पति राजाराम ने कहा कि उनका नाम जबरदस्ती लिया जा रहा है. यह जेडीए की सड़क थी, उसी ने मामला दर्ज करवाया.
Published : August 19, 2026 at 8:29 PM IST
जयपुर: खोह नागोरियां इलाके में खातेदारों ने पूर्व महापौर सौम्या गुर्जर के पति राजाराम गुर्जर पर पैतृक खातेदारी भूमि पर रातों-रात सड़क बनवाने का आरोप लगाया है. समाजसेवी और भाजपा कार्यकर्ता बद्री सिंह राजावत ने आरोप लगाया कि बिना मुआवजा और वैधानिक प्रक्रिया के सड़क बनाकर स्ट्रीट लाइट के पोल भी लगा दिए गए. जेडीए के मास्टर प्लान में यहां 160 फीट की सड़क प्रस्तावित है. JDA ने इसे 10 साल पुरानी सड़क बताते हुए अज्ञात लोगों के खिलाफ सड़क उखाड़ने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मुकदमा दर्ज करवाया है.
राजावत ने पत्रकार सम्मेलन में कहा कि कतिपय लोगों ने रातों-रात सड़क बनाई. विरोध करने पर उनके खिलाफ खोह नागोरियां थाने में झूठे मुकदमे दर्ज करवाए गए. उन्होंने कहा कि जमीन पर 160 फीट रोड प्रस्तावित है, लेकिन अभी तक मुआवजा नहीं मिला है. खातेदारों ने बाद में बनाई गई सड़क को उखाड़ दिया था. इस मामले में राजपूत समाज के नेता, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी, प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच, पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढा, राजपूत सभा, करणी सेना और सर्व समाज ने सहयोग किया.
प्रशासन से मिली सहमति के बाद धरना स्थगित: बद्री सिंह ने बताया कि प्रशासन ने न्याय का आश्वासन दिया. खोह नागोरियां SHO और JDA के अधिकारी को हटाया गया है. मुकदमों में उच्च स्तरीय जांच और राजाराम गुर्जर के खिलाफ FIR दर्ज करने पर सहमति बनी है. JDA कर्मचारियों की संलिप्तता की जांच के लिए कमेटी गठित करने और सस्पेंशन पर भी सहमति बनी. न्यायालय से जारी गिरफ्तारी वारंट पर कार्रवाई का आश्वासन भी मिला. इन आश्वासनों के बाद 20 अगस्त को शहीद स्मारक पर प्रस्तावित धरने को स्थगित कर दिया गया है. श्री राजपूत सभा जयपुर देहात की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष और RSS को ज्ञापन भी सौंपा गया है.
पढ़ें: निजी भूमि पर सड़क निर्माण को लेकर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
राजाराम गुर्जर का बयान: इस पूरे मामले को लेकर पूर्व महापौर सौम्या गुर्जर के पति राजाराम गुर्जर का कहना है कि उस जमीन से मेरा कोई लेना-देना नहीं है. जेडीए की सड़क थी. जेडीए की सड़क उखाड़ने पर जेडीए ने ही थाने में मुकदमा दर्ज करवाया. इस मामले में मेरा नाम जबरदस्ती उछाला जा रहा है. राजाराम गुर्जर ने आरोप लगाया कि जिस व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ा था, उसका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है. जब पुलिस ने आरोपी को पकड़ा, तो वह भाग गया. मामले में जेडीए ने जोन 10 में कार्यरत सहायक अभियंता अश्विनी कुमार अग्रवाल को एपीओ किया है. जेडीए की अतिरिक्त आयुक्त प्रिया बलराम शर्मा ने आदेश जारी किए हैं. जेडीए की ओर से सड़क को 10 वर्ष पुराना बताया गया है.