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कौशांबी में दरोगा ने महिला को निर्वस्त्र कर पीटने की धमकी दी; SP ने किया लाइन हाजिर

जांच रिपोर्ट आने के बाद आरोपी दरोगा के खिलाफ आगे की कड़ी कानूनी व अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

कौशांबी में दरोगा ने महिला को निर्वस्त्र कर पीटने की धमकी दी.
कौशांबी में दरोगा ने महिला को निर्वस्त्र कर पीटने की धमकी दी. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 5, 2026 at 10:40 AM IST

3 Min Read
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कौशांबी: जिले में खाकी को शर्मसार कर देने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया है. जमीन विवाद की जांच करने पहुंचे दरोगा का मर्यादा तार-तार करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

आरोप है कि दरोगा ने एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए उसे सरेआम निर्वस्त्र करके पीटने की धमकी दे डाली. मामला तूल पकड़ते ही पुलिस अधीक्षक ने कड़ा रुख अपनाते हुए आरोपी दरोगा को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया है.

क्षेत्राधिकारी चायल शिवांक सिंह ने बताया कि चरवा थाना क्षेत्र के बलीपुर टाटा गांव में दो पक्षों के बीच लंबे समय से जमीनी विवाद चला आ रहा था. इसी विवाद की शिकायत मिलने पर स्थिति का निरीक्षण करने और मामले को शांत कराने के लिए डायल 112 पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी. इस टीम में तैनात दरोगा मिर्जा शमी बाग भी शामिल थे.

मौके पर बातचीत के दौरान बहस बढ़ गई. आरोप है कि दरोगा आपा खो बैठे और कानून की रक्षा करने के बजाय दबंगई पर उतर आए. उन्होंने पीड़ित पक्ष की एक महिला के साथ न केवल बदसलूकी की, बल्कि उसे सबके सामने निर्वस्त्र करने तक की अमर्यादित धमकी दे डाली.

घटना के समय मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने इस पूरी करतूत का वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया. कुछ ही देर में यह वीडियो इंटरनेट पर जंगल की आग की तरह फैल गया.

खाकी वर्दीधारी के इस अमानवीय और गैर-जिम्मेदाराना रवैये को लेकर लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला और उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े होने लगे. मामले की गंभीरता और सोशल मीडिया पर खबर के तूल पकड़ते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया.

कौशांबी के पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण ने मामले का तत्काल संज्ञान लिया और जांच करवाई. वायरल वीडियो के आधार पर जांच में प्रारंभिक तौर पर दोषी पाए जाने पर एसपी ने डायल-112 में तैनात दारोगा मिर्जा शमी बाग को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया है.

क्षेत्राधिकारी चायल शिवांक सिंह का कहना है कि पुलिस बल की छवि धूमिल करने और महिला सम्मान से खिलवाड़ करने वाले किसी भी कर्मी को बख्शा नहीं जाएगा.

फिलहाल पूरे मामले की विभागीय और निष्पक्ष जांच के आदेश दे दिए गए हैं. जांच रिपोर्ट आने के बाद आरोपी दरोगा के खिलाफ आगे की कड़ी कानूनी व अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

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