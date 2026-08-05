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कौशांबी में दरोगा ने महिला को निर्वस्त्र कर पीटने की धमकी दी; SP ने किया लाइन हाजिर

कौशांबी में दरोगा ने महिला को निर्वस्त्र कर पीटने की धमकी दी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कौशांबी: जिले में खाकी को शर्मसार कर देने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया है. जमीन विवाद की जांच करने पहुंचे दरोगा का मर्यादा तार-तार करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. आरोप है कि दरोगा ने एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए उसे सरेआम निर्वस्त्र करके पीटने की धमकी दे डाली. मामला तूल पकड़ते ही पुलिस अधीक्षक ने कड़ा रुख अपनाते हुए आरोपी दरोगा को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया है. क्षेत्राधिकारी चायल शिवांक सिंह ने बताया कि चरवा थाना क्षेत्र के बलीपुर टाटा गांव में दो पक्षों के बीच लंबे समय से जमीनी विवाद चला आ रहा था. इसी विवाद की शिकायत मिलने पर स्थिति का निरीक्षण करने और मामले को शांत कराने के लिए डायल 112 पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी. इस टीम में तैनात दरोगा मिर्जा शमी बाग भी शामिल थे. मौके पर बातचीत के दौरान बहस बढ़ गई. आरोप है कि दरोगा आपा खो बैठे और कानून की रक्षा करने के बजाय दबंगई पर उतर आए. उन्होंने पीड़ित पक्ष की एक महिला के साथ न केवल बदसलूकी की, बल्कि उसे सबके सामने निर्वस्त्र करने तक की अमर्यादित धमकी दे डाली.