करनाल में दो गुटों में खूनी संघर्ष, दो की मौत, करीब 12 लोग घायल, बुजुर्ग को ट्रैक्टर से कुचलने का आरोप
करनाल के मुंडीगढ़ी गांव में जमीन विवाद के चलते दो पक्षों में खूनी झड़प. दो लोगों की मौत. करीब 12 घायल.
Published : March 26, 2026 at 2:52 PM IST
करनाल: वीरवार को मुंडीगढ़ी गांव में जमीन विवाद के चलते दो पक्षों में खूनी झड़प हो गई. विवाद में कई राउंड फायरिंग हुई. इस विवाद में दो की मौत की खबर है, जबकि दोनों पक्षों के करीब 10 से 12 लोग घायल हो गए. लगभग चार एकड़ भूमि को लेकर दोनों गुटों पहले से विवाद चल चल रहा था. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले को शांत करवाकर घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया.
करनाल में दो गुटों में विवाद: करनाल यमुना क्षेत्र के मुंडीगढ़ी गांव में सुबह 9 बजे के करीब दो पक्षों के बीच जमीन को लेकर विवाद हुआ. ये विवाद देखते ही देखते मारपीट में बदल गया. करीब चार एकड़ जमीन को लेकर एक ही कुनबे के दो गुट आमने सामने हो गए. दोनों गुटों के बीच जमकर लाठी-डंडे चले और विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया. इस बीच एक पक्ष ने दूसरे पर फायरिंग कर दी. गनीमत रही कि किसी को गोली नहीं लगी.
2 की मौत 12 घायल: आरेप है कि कुछ लोगों ने ट्रैक्टर से एक 70 वर्षीय बुजुर्ग को कुचल दिया. जिसकी मौत हो गई. मृतक की पहचान हाजी वाहिद के रूप में हुई है. दोनों पक्षों के बीच हुए विवाद में 10 से 12 लोग घायल हुए हैं. वहीं एक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. कुल मिलाकर इसमें दो लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है. विवाद की सूचना मिलने के बाद पुलिस और सीआईए की मौके पर पहुंची ओर घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा.
मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी: डीएसपी मनोज कुमार ने बताया कि "मुंडीगढ़ी में जमीन विवाद के कारण झगड़ा हुआ है. जिसमें दो की मौत हुई है. पीड़ित पक्ष ने सरपंच के परिवार पर फायरिंग करने और ट्रैक्टर से कुचलने के आरोप लगाए हैं. पुलिस मामले की जांच कर रही है. कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है."
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