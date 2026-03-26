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करनाल में दो गुटों में खूनी संघर्ष, दो की मौत, करीब 12 लोग घायल, बुजुर्ग को ट्रैक्टर से कुचलने का आरोप

Clash Between Two Factions in Karnal ( Etv Bharat )