ETV Bharat / state

जींद में जीजा पर हत्या की साजिश का आरोप, 25 लाख की दी सुपारी, साले से चल रहा था जमीन विवाद, ऐसे खुला राज...

जींद में जमीन विवाद में एक शख्स ने अपने साले के बेटे की हत्या की साजिश रची. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

Land dispute in Jind
जींद में जमीन विवाद का मामला (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 5, 2025 at 11:15 AM IST

|

Updated : December 5, 2025 at 11:56 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जींद: जींद में जमीन विवाद में जीजा ने साले के बेटे की हत्या की सुपारी दे डाली. जीजा ने अपने साले की जमीन हड़पने के लिए 25 लाख रुपये की सुपारी देकर उसके बेटे की हत्या का षड्यंत्र रचा.आरोपी की पहचान गांव खरकड़ा निवासी जगतार के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार जगतार ने विक्रम की हत्या करने की योजना बनाई थी.

हत्या के लिए दी थी सुपारी: एसपी कुलदीप सिंह ने बताया कि, "पुलिस ने पहले गांव हटा निवासी प्रवीण उर्फ पिन्ना को 29 नवंबर को अवैध असलहा के साथ गिरफ्तार किया था. प्रवीण ने पूछताछ में बताया कि उसने सुपारी लेकर अन्य साथियों के साथ मिलकर विक्रम की मोटरसाइकिल को गाड़ी से टक्कर मार कर हत्या करने की साजिश रची थी.पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 28 नवंबर को थाना सदर सफीदों में मामला दर्ज किया था."

25 लाख की सुपारी देकर रची हत्या की साजिश (ETV Bharat)

जमीन विवाद और पारिवारिक झगड़ा का मामला: दरअसल, जगतार की शादी गांव मलिकपुर में हुई है, जहां उसका साला, साले का बेटा विक्रम, सास और पत्नी की परिवार के अन्य सदस्य रहते हैं. जगतार अपनी पत्नी की जमीन को हथियाना चाहता था. जमीन के बंटवारे को लेकर लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था. जब जगतार मलिकपुर गया, तो उसकी अपने साले के बेटे विक्रम से कहासुनी हो गई. इसके बाद उसने हत्या की योजना बनाते हुए सुपारी दे डाली.

विक्रम की मोटरसाइकिल में GPS लगवाया : जगतार ने विक्रम की मोटरसाइकिल में GPS लगवा दिया था और उसकी लोकेशन अपने फोन पर ट्रैक करता रहा. उसने चार-पांच साथियों के साथ मिलकर योजना बनाई कि विक्रम को गाड़ी से टक्कर मारकर उसकी हत्या की जाएगी, ताकि यह हत्या सड़क दुर्घटना के रूप में दिखाई दे. इस योजना के तहत पांच लाख रुपये उसने अपने साथियों को पहले ही दे दिए थे.

10 नवंबर को हत्या को अंजाम देने की कोशिश: पुलिस जांच में यह पता चला कि 10 नवंबर को जगतार सफीदों मंडी आया और विक्रम को मोटरसाइकिल पर देख लिया.उसने अपने साथियों को पहले ही निर्देश दे दिए थे कि विक्रम धर्मगढ़ बोली रोड से मलिकपुर जा रहा है. उसी के अनुसार प्रवीण ने गाड़ी से पीछे लगकर विक्रम को टक्कर मारने का प्रयास किया.

मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी और रिमांड: जांच के दौरान एवीटी स्टाफ ने मुख्य आरोपी जगतार सिंह को गिरफ्तार किया.अदालत से उसे दो दिन के रिमांड पर लिया गया है. पुलिस ने बताया कि आरोपी का उद्देश्य किसी बड़ी वारदात को अंजाम देना था और गिरफ्तारी से मामले की गंभीरता सामने आई.

पुलिस की कार्रवाई और आगे की जांच: पुलिस ने बताया कि मामले की छानबीन जारी है और सभी सहयोगियों की पहचान कर आगे की कार्रवाई की जाएगी. साथ ही पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या किसी और ने इस षड्यंत्र में हाथ डाला था. अधिकारियों का कहना है कि जमीन विवाद में हत्या की साजिश गंभीर अपराध है और आरोपी को कानून के कठोर दंड का सामना करना पड़ेगा.

ये भी पढ़ें:जींद यूनिवर्सिटी पहुंची महिला आयोग की अध्यक्ष, तीनों प्रोफेसरों पर मामला दर्ज करने के निर्देश, सभ्यता के नाम पर बताया धब्बा

Last Updated : December 5, 2025 at 11:56 AM IST

TAGGED:

JIND CONTRACT KILLING CASE
JIND JAGAT SINGH ARREST
JIND FAMILY LAND DISPUTE
JIND MURDER CONTRACT
JIND LAND DISPUTE CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.