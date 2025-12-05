ETV Bharat / state

जींद में जीजा पर हत्या की साजिश का आरोप, 25 लाख की दी सुपारी, साले से चल रहा था जमीन विवाद, ऐसे खुला राज...

जींद में जमीन विवाद का मामला ( ETV Bharat )

जींद: जींद में जमीन विवाद में जीजा ने साले के बेटे की हत्या की सुपारी दे डाली. जीजा ने अपने साले की जमीन हड़पने के लिए 25 लाख रुपये की सुपारी देकर उसके बेटे की हत्या का षड्यंत्र रचा.आरोपी की पहचान गांव खरकड़ा निवासी जगतार के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार जगतार ने विक्रम की हत्या करने की योजना बनाई थी. हत्या के लिए दी थी सुपारी: एसपी कुलदीप सिंह ने बताया कि, "पुलिस ने पहले गांव हटा निवासी प्रवीण उर्फ पिन्ना को 29 नवंबर को अवैध असलहा के साथ गिरफ्तार किया था. प्रवीण ने पूछताछ में बताया कि उसने सुपारी लेकर अन्य साथियों के साथ मिलकर विक्रम की मोटरसाइकिल को गाड़ी से टक्कर मार कर हत्या करने की साजिश रची थी.पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 28 नवंबर को थाना सदर सफीदों में मामला दर्ज किया था." 25 लाख की सुपारी देकर रची हत्या की साजिश (ETV Bharat) जमीन विवाद और पारिवारिक झगड़ा का मामला: दरअसल, जगतार की शादी गांव मलिकपुर में हुई है, जहां उसका साला, साले का बेटा विक्रम, सास और पत्नी की परिवार के अन्य सदस्य रहते हैं. जगतार अपनी पत्नी की जमीन को हथियाना चाहता था. जमीन के बंटवारे को लेकर लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था. जब जगतार मलिकपुर गया, तो उसकी अपने साले के बेटे विक्रम से कहासुनी हो गई. इसके बाद उसने हत्या की योजना बनाते हुए सुपारी दे डाली.