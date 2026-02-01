फिल्मी स्टाइल में जमीनी रंजिश, घर में घुसे पचास लोग, पुलिस ने ऐसे कंट्रोल किए हालात

ETV Bharat / state

गिरिडीह: अमूमन फिल्मों में राज-घरानों का झगड़ा दिखता है. मामला खूनी होता और कइयों की जान चली जाती है. गिरिडीह में भी कुछ ऐसी ही कहानी को अंजाम देने का प्रयास किया गया. हालांकि समय पर स्थानीय लोगों के जुट जाने और समय पर पुलिस के पहुंचने से स्थिति को कंट्रोल कर लिया. यह मामला मुफ्फसिल थाना इलाके के लेदा से जुड़ा हुआ है.

दरअसल, लेदा के पूर्व मुखिया बासुदेव नारायण सिंह (टिकैत परिवार) के घर पर उसके ही गोतिया ( दूसरे गांव के रहने वाले ) के लोगों ने हमला बोल दिया. लगभग 45-50 की संख्या में आए महिला पुरुष ने पूर्व मुखिया के पुत्र को बंधक बना लिया. पूरे घर पर कब्जा करने और मारपीट किए जाते ही पूर्व मुखिया की बहू ने शोर मचाया तो लेदा गांव के दर्जनों लोग जुट गए. इस दौरान लोगों ने ग्रामीणों पर भी धावा बोल दिया, जिसमें दो ग्रामीण घायल हो गए.

गश्ती दल पर भारी पड़े हमलावर तो पहुंचे थानेदार

इधर, मामले की सूचना मिलते ही गश्ती दल मौके पर पहुंची. गश्ती दल के पहुंचने के बावजूद पूर्व मुखिया के घर के अंदर दाखिल हुए लोग पुलिस की सुनने को तैयार नहीं थे. चूंकि गस्ती दल में पदाधिकारी एक ही थे और बाकी जवान थे और हमलावरों की संख्या अधिक थी. वहीं, ग्रामीणों की भीड़ भी लगातार बढ़ती जा रही थी.

ऐसे में इसकी सूचना गश्ती दल के पदाधिकारी ने तुरंत ही मुफ्फसिल इंस्पेक्टर को दी. हालांकि इससे पहले ही इंस्पेक्टर श्याम ने पूरी घटना से एसपी डॉ बिमल उसके बाद एसडीपीओ जीतवाहन उरांव को अवगत कराते हुए थाना के कई पदाधिकारी के साथ महिला और पुलिस बल को लेकर निकल चुके थे. थानेदार के साथ पुलिस की अतिरिक्त टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया.

आक्रोशित थे ग्रामीण

दूसरी तरफ पूर्व मुखिया के घर पर हमला होने की सूचना पर लेदा के लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी. सभी इस घटना से आक्रोशित थे और हमलावरों के घर से निकलने का इंतजार कर रहे थे. हालांकि मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी ने न सिर्फ हमला करने वाले सभी लोगों को हिरासत में लिया बल्कि आक्रोशित जनता को भी शांत करवाया. यह भरोसा दिया कि हमला करनेवालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी. थानेदार के आश्वासन के बाद लोग शांत हुए.

दशकों से जमीन को लेकर है तनाव

मुफ्फसिल इंस्पेक्टर श्याम किशोर महतो ने बताया कि टिकैत परिवार से जुड़े दो वंशज रामेश्वर प्रसाद सिंह और ईश्वरी प्रसाद सिंह के बीच निबंधित डीड के माध्यम से मौजा का बंटवारा दशकों पहले हो चुका था. रामेश्वर प्रसाद सिंह (लेदा के पूर्व मुखिया बासुदेव नारायण सिंह के पूर्वज ) को लेदा और गुरो मौजा मिला था. जबकि ईश्वरी प्रसाद सिंह ( धीरेन सिंह के पूर्वज ) को चेंगरबासा मौजा मिला था. इसके बावजूद जमीन को लेकर रंजिश जारी है. एक पक्ष का लगातार कहना है कि जमीन का लिखित बंटवारा नहीं हुआ है. इसी बात को लेकर विवाद किया जाता है.

वहीं, मुफ्फसिल इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो पूर्व मुखिया के घर पर उनके ही गोतिया (दूसरे गांव में रहने वाले ) धीरेन सिंह व उनके घरवालों ने हमला बोल दिया था. यह सब जमीन के विवाद से जुड़ा हुआ मामला है. दो दिन पहले भी धीरने सिंह और उनके घरवालों ने इस तरह की हरकत एक तालाब को लेकर की थी. चूंकि साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया. मामला गंभीर हो सकता था लेकिन पुलिस कप्तान के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई की गई और बड़ी घटना को टाला जा सका. आगे इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है और दोषियों को जेल भेजा जाएगा.

