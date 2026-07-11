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जमीन विवाद में हथियार से हमला करने वाला आरोपी दोषी, 7 साल की सजा

साल 2024 की घटना में पुलिस की प्रभावी जांच से न्यायिक सफलता मिली. धमतरी एसपी ने जांच अधिकारियों को नकद पुरस्कार देने की घोषणा की.

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धमतरी जमीन विवाद में सजा (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 11, 2026 at 8:26 AM IST

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धमतरी: पुलिस को हत्या के प्रयास के एक मामले में बड़ी न्यायिक सफलता मिली है. जमीन विवाद में हथियार से हमला करने वाले आरोपी को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए 7 वर्ष के सश्रम कारावास और 1,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है. मामले की प्रभावी विवेचना करने वाले तत्कालीन विवेचना अधिकारियों को पुलिस अधीक्षक ने नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है.

जमीन विवाद में हथियार से हमला

धमतरी एएसपी शैलेंद्र पांडेय ने बताया थाना सिविल लाइन रूद्री के ग्राम बेन्द्रा नवागांव निवासी सुरेन्द्र कुमार ध्रुव (39 वर्ष) को न्यायालय ने दोषसिद्ध पाते हुए यह सजा सुनाई. घटना 14 नवंबर 2024 की है, जब जमीन विवाद को लेकर आरोपी ने प्रार्थी निरंजन ढीमर के साथ गाली-गलौज की, जान से मारने की धमकी दी और लकड़ी काटने वाले आरीनुमा लोहे के हथियार से हमला कर दिया. हमले में प्रार्थी के बाएं हाथ में गंभीर चोट आई थी.

जमीन विवाद में हथियार से हमला करने वाले आरोपी को 7 साल की सजा (ETV Bharat Chhattisgarh)

शिकायत मिलते ही थाना सिविल लाइन रूद्री पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और न्यायिक रिमांड पर भेज दिया. मामले की विवेचना तत्कालीन विवेचना अधिकारी उप निरीक्षक अमित बघेल एवं सहायक उप निरीक्षक भीष्म अवस्थी ने की. उनके द्वारा जुटाए गए मजबूत साक्ष्यों के आधार पर अभियोजन पक्ष न्यायालय में आरोप सिद्ध कराने में सफल रहा.

एएसपी शैलेंद्र पांडेय ने बताया कि धमतरी पुलिस गंभीर अपराधों में वैज्ञानिक और साक्ष्य आधारित विवेचना पर विशेष जोर दे रही है. इसी का परिणाम है कि न्यायालय में लगातार दोषसिद्धि हो रही है और अपराधियों को कठोर सजा मिल रही है. उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण विवेचना अपराध नियंत्रण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है.

जांच करने वाले पुलिस अधिकारियों को इनाम

पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार ने उत्कृष्ट विवेचना और प्रभावी साक्ष्य संकलन के लिए तत्कालीन विवेचना अधिकारी उप निरीक्षक अमित बघेल एवं सहायक उप निरीक्षक भीष्म अवस्थी को नकद पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि बेहतर अनुसंधान करने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहित करने से पूरी विवेचना प्रणाली और अधिक मजबूत होगी तथा अपराधियों को न्यायालय से कठोर दंड दिलाने में सफलता मिलेगी.

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