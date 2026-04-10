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बूंदी में जमीन के लिए अपनों ने बहाया खून, दो पक्षों में चले धारदार हथियार, 3 घायल

तालेड़ा क्षेत्र में दो पक्षों में जमीन विवाद में हिंसक झड़प के बाद गांव में भारी पुलिस बल तैनात.

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पुलिस अधीक्षक कार्यालय, बूंदी (ETV Bharat Bundi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 10, 2026 at 1:17 PM IST

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बूंदी: जिले के तालेड़ा थाना क्षेत्र के अधेड़ गांव में जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. दो पक्षों के बीच विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया. दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया. इसमें तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. इनमें एक की हालत नाजुक होने पर कोटा रेफर किया गया. घटना के बाद गांव में तनाव है. गांव में भारी पुलिस जाप्ता तैनात किया गया.

तालेड़ा थाना प्रभारी अरविंद भारद्वाज ने बताया कि एक परिवार के चाचा-ताऊ के पक्षों के बीच जमीन को लेकर लंबे समय से चल रहा था, जो गुरुवार देर रात अचानक उग्र हो गया. कहासुनी ने हिंसक झड़प का रूप ले लिया. विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों ने धारदार हथियारों से एक-दूसरे पर हमला कर दिया. मौके पर अफरा-तफरी मच गई. घटना में एक पक्ष के सम्मन सिंह पुत्र सुखदेव सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद कोटा रेफर किया गया. दूसरे पक्ष के गुरुमुख सिंह और अमन सिंह को भी चोटें आई हैं. उनका तालेड़ा अस्पताल में इलाज जारी है.

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फायरिंग की खबर: पूरे घटनाक्रम के बीच फायरिंग की खबरों ने माहौल को और तनावपूर्ण बना दिया. स्थानीय लोगों के बीच चर्चा रही कि झगड़े के दौरान गोली चलने की आवाज सुनी गई थी. सम्मन सिंह को गोली लगने की आशंका जताई जा रही थी. हालांकि पुलिस ने फायरिंग की पुष्टि से साफ इनकार किया है. थाना प्रभारी भारद्वाज ने स्पष्ट किया कि अभी तक घटना के दौरान फायरिंग की पुष्टि नहीं हुई है. घायलों की मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी. बिना पुष्टि के किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी.

जमीन विवाद पुराना: घटना की सूचना मिलते ही तालेड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया. थाना प्रभारी भारद्वाज ने बताया कि गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल लगाया है. स्थिति पर लगातार नजर रखे हैं. किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस पूरी तरह सतर्क है. पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया. मामले की गहन जांच शुरू की. प्रारंभिक जांच में पाया कि दोनों परिवारों में पहले से जमीन विवाद था, जो हिंसक टकराव का कारण बना.

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BLOODY CLASH BETWEEN TWO FAMILY
BLOODY CLASH IN BUNDI
RUMORS OF FIRING DURING A DISPUTE
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