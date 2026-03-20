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बिहार में जमीन विवाद में रिश्तों का खून! पिता ने एक बेटे की ले ली जान, 2 गंभीर

बेतिया में जमीनी विवाद में रिश्तों का कत्ल कर दिया गया. पिता और बड़े बेटे ने मिलकर अपने ही छोटे भाई की हत्या की.

murder due to land dispute
जमीन विवाद में छोटे बेटे की हत्या (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 20, 2026 at 1:03 PM IST

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बेतिया: पश्चिम चंपारण जिले के बैरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत भितहा मठिया गांव में जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है. सुबह (20 मार्च) रास्ता बंद करने को लेकर एक ही परिवार के बीच खूनी झड़प हो गई. इस घटना में विजय पटेल (40 वर्ष), पिता सुरेश पटेल की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं उनके भाई अखिलेश (38 वर्ष) और कमलेश (35 वर्ष) गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों घायलों को इलाज के लिए बेतिया जीएमसीएच में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है.

बड़े भाई और पिता ने ले ली जान: बताया जाता है कि पिता सुरेश पटेल के चार बेटे हैं. वह अपने बड़े बेटे अजय पटेल के साथ बाकि तीनों बेटों से अलग रहता है. तीनों बेटों और बड़े बेटे और पिता के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था. मामला इतना बढ़ गया कि पिता ने बड़े बेटे के साथ मिलकर अपने तीनों बेटों पर हमला कर दिया, जिसमें मंझले बेटे विजय पटेल की मौत हो गई.

बेतिया में जमीनी विवाद में हत्या (ETV Bharat)

मंझले बेटे की हत्या: मिली जानकारी के अनुसार, आरोप है कि पिता सुरेश पटेल, बड़े भाई अजय पटेल और भतीजे ने मिलकर इस जानलेवा हमले को अंजाम दिया. बताया जा रहा है कि जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था और पहले भी कई बार मारपीट हो चुकी है.

पिता ने बंद कर दिया था रास्ता: इस मामले में एक पक्ष पहले भी जेल भी जा चुका है. आज सुबह पिता ने बड़े बेटे के साथ मिलकर घर के सामने के रास्ते को बंद कर दिया, जिसके बाद ये विवाद शुरू हुआ और देखते ही देखते यह पूरी लड़ाई खूनी संघर्ष में बदल गया. घटना में बड़े बेटे और पिता ने छोटे बेटे पर लोहे के भाले से वार कर दिया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई.

murder due to land dispute
बेतिया में हत्या से सनसनी (ETV Bharat)

गांव में तनाव: वहीं घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है. हमला कर पिता, बड़े भाई और भतीजा मौके से फरार हो गए हैं. बताया जाता है कि भाले से हमला किया गया है. एसडीपीओ 2 रजनीश प्रियदर्शी ने बताया कि जमीनी विवाद में पिता और बेटे के बीच मारपीट हुई थी.

murder due to land dispute
पिता और बड़े बेटे ने मिलकर छोटे बेटे को मार डाला (ETV Bharat)

"इस घटना में एक की मौत हो गई है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है."- रजनीश प्रियदर्शी , एसडीपीओ 2

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