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बेलबहरा में विवादित भूमि पर एमसीबी प्रशासन का कड़ा शिकंजा, खरीद फरोख्त और निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध

इसके बाद संबंधित व्यक्ति ने स्वयं को भूमि आबंटित होना बताकर शासकीय अनुमति प्राप्त की और भूमि का विक्रय भी कर दिया. इस पूरे मामले को शिकायत के माध्यम से कलेक्टर जनदर्शन में उठाया गया, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया.

एमसीबी: मनेंद्रगढ़ तहसील अंतर्गत ग्राम बेलबहरा के खसरा नंबर 62 (पुराना खसरा नंबर 32) को वर्ष 1944-45 के राजस्व रिकॉर्ड में छोटे झाड़ का जंगल के रूप में दर्ज किया गया था. आरोप है कि वर्ष 1980-81 में बिना किसी वैधानिक आदेश के इस भूमि को रामसुभग के नाम पर दर्ज कर दिया गया.

शासकीय जमीन को निजी जमीन बनाया

मामले की जांच अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मनेंद्रगढ़ को सौंपी गई. जांच के दौरान यह सामने आया कि भूमि विक्रय की अनुमति लेते समय महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया गया और भ्रामक जानकारी प्रस्तुत की गई. जांच प्रतिवेदन में इस भूमि को पुनः शासकीय मद में दर्ज करने की अनुशंसा की गई.

बेलबहरा जमीन विवाद (ETV Bharat Chhattisgarh)

अवतार ढाबा के सामने स्थित जमीन पर प्रशासन की कार्रवाई

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के 20 मार्च 2026 के प्रतिवेदन के आधार पर प्रकरण दर्ज कर लिया गया है. जब तक अंतिम निर्णय नहीं हो जाता, तब तक भूमि पर निम्न कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. यह भूमि अवतार ढाबा के सामने स्थित है, जिस पर अब किसी भी प्रकार के लेन-देन और निर्माण कार्यों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है.

खरीदी-बिक्री

नामांतरण

बंटवारा

सीमांकन

व्यपवर्तन

अन्य किसी भी प्रकार की राजस्व कार्रवाई

कुछ लोगों के द्वारा बिना कागजात के शासकीय जमीन को प्राइवेट बनाने का खुलासा हुआ है. जांच में खुलासा हुआ कि विवादित भूमि रिकॉर्ड में शासकीय भूमि है. साल 1983 के आसपास बिना विधिक कागजों के प्राइवेट हो जाती है. इसकी रिपोर्ट कलेक्टर को भेजा गया है – लिंगराज सिदार, एसडीएम, मनेंद्रगढ़

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि विवादित भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जा सकेगा. आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है. जांच में तथ्य छिपाने और भ्रामक जानकारी देने की पुष्टि हुई है. मामले में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और अंतिम निर्णय तक भूमि पर सभी प्रकार की गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है.