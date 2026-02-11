जमीन विवाद में दबंगों की मारपीट, झोपड़ी में आगजनी, परिवार ने एसपी से लगाई गुहार
कवर्धा के मुड़घुरसी गांव में दबंगों पर मारपीट का आरोप लगा है. शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर परिवार SP कार्यालय पहुंचा.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : February 11, 2026 at 9:00 PM IST
कवर्धा. कबीरधाम जिले के बोड़ला थाना क्षेत्र के ग्राम मुड़घुरसी मैदान में जमीन विवाद को लेकर एक परिवार के साथ मारपीट और आगजनी का मामला सामने आया है. पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि गांव के कुछ दबंग लोग जमीन छोड़ने का दबाव बना रहे हैं और विरोध करने पर मारपीट व धमकी दे रहे हैं.
जमीन छोड़ने का दबाव, विरोध पर मारपीट
पीड़ित प्रकाश पटेल ने पुलिस अधीक्षक (एसपी) कबीरधाम को लिखित शिकायत दी है. उन्होंने बताया कि गांव के कुछ लोग मिलकर उनकी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं. जब उन्होंने जमीन छोड़ने से मना किया तो आरोपियों ने गाली-गलौज और मारपीट शुरू कर दी. प्रकाश पटेल के अनुसार 30 दिसंबर 2025 और 7 फरवरी 2026 को आरोपी उनके घर में घुस आए. इस दौरान मारपीट की गई, कपड़े फाड़े गए और जान से मारने की धमकी दी गई.
खेत का रास्ता रोका, झोपड़ी में लगाई आग
पीड़ित परिवार का आरोप है कि आरोपियों ने खेत तक जाने वाले रास्ते को भी बंद कर दिया है. साथ ही हथियार लेकर डराने-धमकाने की कोशिश की गई. लगातार मिल रही धमकियों के कारण परिवार दहशत में है. प्रकाश पटेल ने बताया कि पहले उनकी बाड़ी के पास बनी झोपड़ी में आग लगा दी गई थी. आगजनी में वहां रखा सामान जलकर नष्ट हो गया.
चौकी में शिकायत पर कार्रवाई नहीं
पीड़ित परिवार का आरोप है कि इस मामले में थाना बोड़ला चौकी बैजनपुर में शिकायत भी की गई थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है. लगातार हो रही घटनाओं से परिवार मानसिक तनाव में है और किसी बड़ी अनहोनी की आशंका जता रहा है. इसी के चलते परिवार एसपी कार्यालय पहुंचा और सुरक्षा के साथ कार्रवाई की मांग की.
पीड़ित ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और परिवार की सुरक्षा की मांग की है. इस मामले में एएसपी पुष्पेन्द्र बघेल ने शिकायतकर्ता को जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है.