यूपी में Land Scam से मिलेगी मुक्ति; अब आधार वेरिफिकेशन के बाद ही होगी जमीन की रजिस्ट्री, जानिए प्रक्रिया

उत्तर प्रदेश में जमीन पंजीकरण में अब आएगी पारदर्शिता. ( Photo Credit; ETV Bharat )

रायबरेली: यूपी में अब जमीन का पंजीकरण आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से किया जा रहा है. इसकी शुरुआत उप निबंधक कार्यालय से कर दी गई है. शनिवार को सब रजिस्ट्रार बृजेश पाठक ने इस नई व्यवस्था को लेकर जानकारी साझा की. उप निबंधक बृजेश पाठक ने बताया कि आधार बेस्ड पंजीकरण प्रक्रिया के तहत अब तक उनके कार्यालय में 7 जमीनों का रेजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक किया जा चुका है. ये प्रक्रिया फिलहाल प्रारंभिक स्टेज में है, लेकिन सोमवार से इसे पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा. बृजेश पाठक ने कहा कि शासन का सर्कुलर आया है, जिसमें 1 फरवरी 2026 से पूरे प्रदेश में एक साथ आधार वेरीफिकेशन के बाद ही डॉक्यूमेंट रेजिस्ट्रेशन करने के निर्देश दिए गए हैं. क्योंकि 1 फरवरी को रविवार है इसलिए उस दिन कोई कार्य नहीं होगा. लेकिन 2 फरवरी से पूरे प्रदेश में ये लागू कर दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि जब जमीन खरीदने और बेचने वाले के लिए जब कोई आवेदन करेगा तो आधार बेस्ड सत्यापन में हां या न के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. जिस मोबाइल नंबर से आधार लिंक है, उस पर ओटीपी जाएगी. ओटीपी भरने से आधार से सत्यापित हो जाएगा. उसका एप्लीकेशन उनके कार्यालय के ऑपरेटर के पास आ जाएगा. बृजेश पाठक, उप निबंधक रायबरेली. (Video Credit; ETV Bharat)