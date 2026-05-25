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बिहार में एक और जमीन कारोबारी की हत्या, अपराधियों ने शव को हाईवे के पास फेंका

बिहार में एक बार फिर से जमीन कारोबारी की हत्या की गई है. पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है. पढ़ें खबर

Land dealer murdered in Gaya
गया में जमीन कारोबारी की हत्या से सनसनी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 25, 2026 at 9:00 PM IST

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गया : बिहार के गया में जमीन कारोबारी की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. परिजनों का आरोप है कि अपराधियों ने हत्या की वारदात को अंजाम देकर शव को हाईवे के पास फेंका और फरार हो गए. जमीन कारोबारी पिछले दो दिनों से लापता हुए थे. परिजन खोजबीन में जुटे थे. इसी बीच शव की बरामदगी हुई है. गला दबाकर हत्या की आशंका जताई जा रही है.

गया में जमीन कारोबारी की हत्या : मृतक की पहचान मोहम्मद इश्तियाक के रूप में हुई है, जो कि कोतवाली थाना अंतर्गत पंचायती अखाड़ा का रहने वाला था. पिछले दो दिनों से उसके लापता होने के बीच सोमवार को मगध मेडिकल थाना क्षेत्र के पथरौरा हाईवे के समीप से पुलिस ने शव को बरामद किया है.

लोगों में काफी आक्रोश : घटना के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है. वहीं घटना के विरोध में और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पंचायती अखाड़ा मोहल्ले के समीप आक्रोशित लोगों ने कुछ देर के लिए सड़क को बाधित किया. घटना की सूचना के बाद मगध मेडिकल थाना की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बरामद किया.

Land dealer murdered in Gaya
लोगों की जुटी भीड़ (ETV Bharat)

पैसे के लेन-देन का शक : जानकारी के अनुसार, मोहम्मद इश्तियाक का कई लोगों के साथ लेन-देन का मामला जुड़ा था. रुपए के लेन-देन के मामले को लेकर ही हत्या की घटना की आशंका जताई जा रही है. वहीं पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया है. पुलिस के द्वारा मामले में कार्रवाई की जा रही है.

''पथरौरा हाईवे के समीप से एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ है. मृतक की पहचान गया शहर के पंचायती अखाड़ा निवासी मोहम्मद इश्तियाक के रूप में हुई है. पुलिस मामले में छानबीन कर रही है. आशंका है कि मोहम्मद इश्तियाक की हत्या गला दबाकर की गई है घटना को कहीं और अंजाम देकर शव को यहां पर फेंका गया हो. पुलिस पूरे मामले की छानबीन करते हुए अग्रतर कार्रवाई में जुटी हुई है.''- कृष्ण कुमार, थानाध्यक्ष, मगध मेडिकल

Land dealer murdered in Gaya
लोगों ने किया सड़क जाम (ETV Bharat)

कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ : मोहम्मद इश्तियाक की हत्या के बाद उसके परिजनों में चित्कार मच गया है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हुआ है. फिलहाल इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है. परिजनों का आरोप है, कि मोहम्मद इश्तियाक की हत्या की गई है, उसके गले पर काले निशान मिले हैं. आशंका है कि मारपीट करते हुए गला दबाकर उसकी हत्या की गई है.

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