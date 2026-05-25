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बिहार में एक और जमीन कारोबारी की हत्या, अपराधियों ने शव को हाईवे के पास फेंका

गया : बिहार के गया में जमीन कारोबारी की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. परिजनों का आरोप है कि अपराधियों ने हत्या की वारदात को अंजाम देकर शव को हाईवे के पास फेंका और फरार हो गए. जमीन कारोबारी पिछले दो दिनों से लापता हुए थे. परिजन खोजबीन में जुटे थे. इसी बीच शव की बरामदगी हुई है. गला दबाकर हत्या की आशंका जताई जा रही है.

गया में जमीन कारोबारी की हत्या : मृतक की पहचान मोहम्मद इश्तियाक के रूप में हुई है, जो कि कोतवाली थाना अंतर्गत पंचायती अखाड़ा का रहने वाला था. पिछले दो दिनों से उसके लापता होने के बीच सोमवार को मगध मेडिकल थाना क्षेत्र के पथरौरा हाईवे के समीप से पुलिस ने शव को बरामद किया है.

लोगों में काफी आक्रोश : घटना के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है. वहीं घटना के विरोध में और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पंचायती अखाड़ा मोहल्ले के समीप आक्रोशित लोगों ने कुछ देर के लिए सड़क को बाधित किया. घटना की सूचना के बाद मगध मेडिकल थाना की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बरामद किया.

लोगों की जुटी भीड़ (ETV Bharat)

पैसे के लेन-देन का शक : जानकारी के अनुसार, मोहम्मद इश्तियाक का कई लोगों के साथ लेन-देन का मामला जुड़ा था. रुपए के लेन-देन के मामले को लेकर ही हत्या की घटना की आशंका जताई जा रही है. वहीं पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया है. पुलिस के द्वारा मामले में कार्रवाई की जा रही है.

''पथरौरा हाईवे के समीप से एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ है. मृतक की पहचान गया शहर के पंचायती अखाड़ा निवासी मोहम्मद इश्तियाक के रूप में हुई है. पुलिस मामले में छानबीन कर रही है. आशंका है कि मोहम्मद इश्तियाक की हत्या गला दबाकर की गई है घटना को कहीं और अंजाम देकर शव को यहां पर फेंका गया हो. पुलिस पूरे मामले की छानबीन करते हुए अग्रतर कार्रवाई में जुटी हुई है.''- कृष्ण कुमार, थानाध्यक्ष, मगध मेडिकल