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बोकारो में जमीन कारोबारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, लॉज के कमरे से शव बरामद

लॉज के बाहर जांच के दौरान पुलिस की टीम. ( फोटो-ईटीवी भारत )

बोकारो: जिले के चास थाना क्षेत्र स्थित चेकपोस्ट के समीप एक लॉज के कमरे से सड़ी-गली अवस्था में एक व्यक्ति की लाश बरामद हुई है. शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. मृतक की पहचान धनबाद जिले के जयप्रकाश नगर निवासी लक्ष्मण साव के रूप में हुई है. जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई है.

परिजनों ने हत्या की आशंका जताई

परिजनों के अनुसार लक्ष्मण बोकारो और रांची में जमीन का कारोबार करता था. 17 जून को पत्नी से फोन पर बातचीत हुई थी. जिसमें उसने घर आने की बात कही थी. मृतक लक्ष्मण साव जमीन का कारोबार करता था. इस कारण परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की है. हालांकि पुलिस ने प्रथम दृष्टया आत्महत्या का मामला बताया है.

परिजन, लॉज मालिक और एएसपी का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

जांच में जुटी पुलिस

लॉज में शव मिलने की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है. घटना चास थाना क्षेत्र के चेकपोस्ट के समीप स्थित शिवा लॉज की है. यहां तीसरी मंजिल के कमरा संख्या 15 में ठहरे लक्ष्मण साव का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद किया गया है.