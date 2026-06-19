बोकारो में जमीन कारोबारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, लॉज के कमरे से शव बरामद
बोकारो में जमीन कारोबारी का शव लॉज के एक कमरे से बरामद हुआ है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.
Published : June 19, 2026 at 8:46 PM IST
बोकारो: जिले के चास थाना क्षेत्र स्थित चेकपोस्ट के समीप एक लॉज के कमरे से सड़ी-गली अवस्था में एक व्यक्ति की लाश बरामद हुई है. शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. मृतक की पहचान धनबाद जिले के जयप्रकाश नगर निवासी लक्ष्मण साव के रूप में हुई है. जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई है.
परिजनों ने हत्या की आशंका जताई
परिजनों के अनुसार लक्ष्मण बोकारो और रांची में जमीन का कारोबार करता था. 17 जून को पत्नी से फोन पर बातचीत हुई थी. जिसमें उसने घर आने की बात कही थी. मृतक लक्ष्मण साव जमीन का कारोबार करता था. इस कारण परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की है. हालांकि पुलिस ने प्रथम दृष्टया आत्महत्या का मामला बताया है.
जांच में जुटी पुलिस
लॉज में शव मिलने की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है. घटना चास थाना क्षेत्र के चेकपोस्ट के समीप स्थित शिवा लॉज की है. यहां तीसरी मंजिल के कमरा संख्या 15 में ठहरे लक्ष्मण साव का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद किया गया है.
लॉज के कमरे से दुर्गंध आने पर हुआ संदेह
वहीं लॉज मालिक प्रवीण मंडल के अनुसार कई दिनों से कमरे का दरवाजा नहीं खुलने और अंदर से दुर्गंध आने पर लोगों को संदेह हुआ. जब कमरे की जांच की गई तो शव पाया गया. होटल का कमरा अजय प्रसाद के नाम से बुक किया गया था. लॉज मालिक के अनुसार लॉज में ठहरने वाले सभी लोगों का आईडी लिया जाता था, लेकिन इसका आईडी नहीं लिया गया था. यह हमारे मैनेजर की गलती थी.
क्या कहते हैं एएसपी
चास के एडिशनल एसपी वेदांत शंकर ने बताया कि प्रथम दृष्टया आत्महत्या का मामला लग रहा है, लेकिन पुलिस विभिन्न बिंदुओं पर मामले की जांच कर रही है.
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