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फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन का सौदा, शिकायत के बाद आरोपी गिरफ्तार

बालोद में जमीन के फर्जी दस्तावेज बनाकर सौदा करने का मामला सामने आया है.पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को अरेस्ट किया है.

accused arrested after complaint in balod
फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन का सौदा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 6, 2026 at 12:30 PM IST

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Updated : June 6, 2026 at 12:57 PM IST

4 Min Read
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बालोद : ऐसा कहा जाता है कि अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों न हो, कानून के लंबे हाथ उस तक पहुंच ही जाते हैं। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है बालोद पुलिस ने, जिसने फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन का सौदा करने वाले एक हाई-प्रोफाइल जालसाज को शिकायत मिलने के महज कुछ ही घंटों के भीतर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया. शातिर ठगों ने एक बेखबर किसान की 1 एकड़ 60 डिसमिल बेशकीमती कृषि भूमि का फर्जी हुलिया तैयार कर उसे 15 लाख रुपए में बेच डाला था. इस अंधे जालसाजी के खेल का पुलिस ने न सिर्फ पर्दाफाश किया, बल्कि एक आरोपी को दबोचकर उसके पास से वारदात में इस्तेमाल मोबाइल भी जब्त कर लिया है.



असली मालिक खेत में, नकली मालिक ने कर दिया सौदा

यह पूरा मामला बालोद तहसील के ग्राम लाटाबोड का है. यहां के निवासी डमेन्द्र कुमार गंजीर के नाम पर पटवारी हल्का नंबर 10 में कुल 1.60 एकड़ कृषि भूमि (खसरा नंबर 355/1 और 239/2) दर्ज है. डमेन्द्र के नाम पर बकायदा तहसील कार्यालय से ऋण पुस्तिका (क्रमांक P-4088086) भी जारी है. लेकिन असली मालिक डमेन्द्र को कानों-कान खबर नहीं थी कि उनकी जमीन पर गिद्ध दृष्टि गड़ाए बैठे दो शातिर ठग हरिशंकर गजभिये (निवासी परसोदा) और नरेन्द्र बहादुर सोनी (निवासी खैरतराई) ने उनकी जमीन की एक हूबहू फर्जी ऋण पुस्तिका तैयार कर ली है.

फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन का सौदा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Handed a blank check to the woman to suppress the case
महिला को मामला दबाने के लिए थमाए ब्लैंक चेक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

खुद को 'डमेन्द्र' बताकर ऐंठे डेढ़ लाख, खरीदार को हुआ शक

ठगी की यह स्क्रिप्ट 24 अप्रैल 2026 को धरातल पर उतरी. आरोपी हरिशंकर गजभिये ने खुद का नाम 'डमेन्द्र कुमार गंजीर' बताया और अपने साथी नरेन्द्र बहादुर सोनी के साथ मिलकर ग्राम देवारभाट के विनोद कुमार वर्मा और उनकी पत्नी कमला वर्मा के पास पहुंच गया. सस्ते में जमीन मिलने के लालच में आकर कमला वर्मा जालसाजों के झांसे में आ गईं. सौदा 15 लाख रुपए में तय हुआ. आरोपियों ने बकायदा एक इकरारनामा (एग्रीमेंट) तैयार किया और एडवांस के तौर पर डेढ़ लाख रुपये की बयाना राशि जेब में डाल ली.इसके बाद आरोपियों ने कमला वर्मा को वही फर्जी ऋण पुस्तिका सौंप दी.

Land sold through fake loan book
नकली ऋण पुस्तिका के माध्यम से बेची जमीन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Land deal through fake documents
फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन का सौदा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
जब खुला राज, तो थमा दिए चेकजमीन के कागजात हाथ में आने के बाद जब खरीदार कमला वर्मा ने दस्तावेजों की बारीकी से जांच की, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई. ऋण पुस्तिका पूरी तरह फर्जी थी. ठगे जाने का अहसास होते ही महिला ने आरोपियों को घेरा और अपनी बयाना राशि तुरंत वापस मांगी. चारों तरफ से घिरता देख आरोपी नरेन्द्र बहादुर सोनी ने चालाकी दिखाई और पकड़े जाने के डर से अपने नाम का बंधन बैंक का दो चेक महिला को थमा दिया ताकि मामला पुलिस तक न पहुंचे. लेकिन तब तक तीर कमान से छूट चुका था.



चंद घंटों में आरोपी सलाखों के पीछे

पीड़ित पक्ष की शिकायत मिलते ही बालोद पुलिस हरकत में आई.पुलिस ने नए कानून के तहत धारा 318(4), 319(2), 336(3), 338, 340(2) और 3(5) के तहत अपराध दर्ज कर तत्काल जाल बिछाया. पुलिस की स्पेशल टीम ने घेराबंदी कर आरोपी नरेन्द्र बहादुर सोनी (40 वर्ष) को धर दबोचा. पूछताछ में उसने कबूल किया कि उसने हरिशंकर के साथ मिलकर इस पूरी ठगी की साजिश रची थी.पुलिस ने आरोपी के पास से घटना में प्रयुक्त वीवो कंपनी का मोबाइल फोन जब्त कर उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है.

accused arrested after complaint in balod
शिकायत के बाद आरोपी गिरफ्तार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जमीन खरीदी बिक्री संबंधी फर्जी दस्तावेज तैयार करने संबंधी मामले को देखते हुए गंभीरता दिखाते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है, एक गिरफ्तार है दूसरे को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा- मोनिका ठाकुर, ASP

मास्टरमाइंड हरिशंकर फरार, पुलिस खंगाल रही ठिकाने

मामले का मुख्य सूत्रधार और खुद को फर्जी भूस्वामी बताने वाला आरोपी हरिशंकर गजभिये (निवासी परसोदा) पुलिस की भनक लगते ही फरार हो गया है.पुलिस की टीमें उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं. इस अंधे फर्जीवाड़े को चंद घंटों में बेनकाब करने में बालोद थाना प्रभारी निरीक्षक शिशुपाल सिन्हा, प्रधान आरक्षक 1732 योगेश सिन्हा, आरक्षक 06 लक्ष्मण और आरक्षक 383 खिलेश नेताम की सूझबूझ और त्वरित कार्रवाई की शहर में जमकर तारीफ हो रही है.


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Last Updated : June 6, 2026 at 12:57 PM IST

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