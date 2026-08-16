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बिहार में 30000 भूमिहीन परिवारों को मिली जमीन, पटना में सबसे अधिक लाभुक

नवादा में 650, पटना में 1709, पूर्णिया में 745, रोहतास में 866, सहरसा में 556, समस्तीपुर में 1247, सारण में 1157, शेखपुरा में 186, शिवहर में 192, सीतामढ़ी में 1002, सिवान में 975, सुपौल में 653, वैशाली में 1023 और पश्चिम चंपारण में 891 भूमिहीन परिवारों को बंदोबस्ती प्रमाण-पत्र दिया गया. सभी 38 जिलों का आंकड़ा जोड़ने पर कुल संख्या 30 हजार होती है.

एक नजर में जिलेवार आंकड़ा: अभियान बसेरा-02 के तहत अररिया में 823, अरवल में 205, औरंगाबाद में 744, बांका में 596, बेगूसराय में 870, भागलपुर में 889, भोजपुर में 799 और बक्सर में 499 परिवारों को जमीन का कागज मिला. दरभंगा में 1153, पूर्वी चंपारण में 1493, गया में 1285, गोपालगंज में 750, जमुई में 515, जहानाबाद में 329, कैमूर में 476 और कटिहार में 899 लाभुक परिवार रहे. वहीं खगड़िया में 488, किशनगंज में 495, लखीसराय में 293, मधेपुरा में 586, मधुबनी में 1314, मुंगेर में 400, मुजफ्फरपुर में 1405 और नालंदा में 842 परिवारों को लाभ मिला.

इन जिलों में भी बड़ी संख्या में लाभुक: सीतामढ़ी में 1002 भूमिहीन परिवारों को जमीन का कागज दिया गया. वहीं सिवान में 975, कटिहार में 899, पश्चिम चंपारण में 891, भागलपुर में 889, बेगूसराय में 870, रोहतास में 866, नालंदा में 842 और अररिया में 823 परिवारों को लाभ मिला. भोजपुर में 799, गोपालगंज में 750, पूर्णिया में 745 और औरंगाबाद में 744 परिवारों को बंदोबस्ती प्रमाण-पत्र दिया गया. इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि अभियान का लाभ राज्य के अलग-अलग हिस्सों में भूमिहीन परिवारों तक पहुंचाया गया है.

पटना में सबसे ज्यादा 1709 परिवारों को जमीन: जिलेवार आंकड़ों में राजधानी पटना सबसे ऊपर है. पटना जिले में कुल 1709 भूमिहीन परिवारों को बंदोबस्ती प्रमाण-पत्र दिया गया. इसके बाद पूर्वी चंपारण में 1493, मुजफ्फरपुर में 1405, मधुबनी में 1314 और गया में 1285 परिवारों को जमीन का अधिकार मिला. यानी इन जिलों में एक हजार से अधिक भूमिहीन परिवारों को अभियान के तहत लाभ मिला. समस्तीपुर में 1247, सारण में 1157 और दरभंगा में 1153 परिवारों को बंदोबस्ती प्रमाण-पत्र दिया गया.

सभी 38 जिलों में बांटे गए कागजात: सभी परिवारों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विशेष शिविर लगाकर बंदोबस्ती प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया गया. आंकड़ों में सबसे अधिक लाभुक पटना जिले के हैं, जबकि सबसे कम लाभुक शेखपुरा जिले में हैं. विभाग की ओर से पहले ही सभी लाभुकों के डिजिटल हस्ताक्षरित बंदोबस्ती प्रमाण-पत्र को अपलोड और सत्यापित करने की प्रक्रिया पूरी की गई थी, ताकि वितरण के दौरान किसी तरह की परेशानी नहीं हो.

30 हजार परिवारों को जमीन के कागज: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से जारी जिलेवार आंकड़ों के मुताबिक अभियान बसेरा-02 के तहत बिहार के सभी 38 जिलों में कुल 30 हजार भूमिहीन परिवारों का चयन किया गया था. इस तरह स्वतंत्रता दिवस पर 30 हजार परिवारों को सिर्फ जमीन का कागज नहीं मिला, बल्कि अपने घर के लिए जमीन का अधिकार भी मिला है.

पटना: बिहार में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भूमिहीन परिवारों के लिए बड़ी पहल हुई. अभियान बसेरा-02 के तहत राज्य के 30 हजार सुयोग्य भूमिहीन परिवारों को आवास के लिए जमीन का बंदोबस्ती प्रमाण-पत्र दिया गया. राज्य के सभी जिलों में जमीन के कागजात वितरित किए गए.

मुजफ्फरपुर में राजस्व मंत्री ने बांटे कागजात: मुजफ्फरपुर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल की मौजूदगी में भूमिहीन परिवारों को जमीन का बंदोबस्ती प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया. जिले में कुल 1405 परिवार अभियान बसेरा-02 के तहत लाभान्वित हुए हैं. मंत्री ने इस अभियान को सरकार के उस संकल्प से जोड़ते हुए कहा कि कोई भी सुयोग्य भूमिहीन परिवार आवास के लिए आवश्यक भूमि से वंचित न रहे.

गया में विजय कुमार सिन्हा ने दिया जमीन का अधिकार: गया में भी अभियान बसेरा-02 के तहत भूमिहीन परिवारों को बंदोबस्ती प्रमाण-पत्र वितरित किया गया. यहां पूर्व राजस्व मंत्री और वर्तमान कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने लाभुक परिवारों को जमीन के कागजात सौंपे. गया जिले में कुल 1285 परिवारों को इस अभियान के तहत लाभ मिला है.

जमीन के साथ सम्मानजनक जीवन की आधारशिला: राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी सुयोग्य भूमिहीन परिवार आवास के लिए आवश्यक भूमि से वंचित न रहे. अभियान बसेरा-02 इसी संकल्प को जमीन पर उतारने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है.

"स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बड़ी संख्या में भूमिहीन परिवारों को भूमि का अधिकार प्रदान करना सरकार की जनकल्याणकारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है. मंत्री ने कहा कि 15 अगस्त को 30 हजार परिवारों को भूमि का अधिकार मिलना बिहार के गरीब और भूमिहीन परिवारों के लिए स्वतंत्रता दिवस का विशेष उपहार है."-डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री

जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में हुआ वितरण: विभाग के निर्देश के मुताबिक सभी जिलों में राजकीय झंडोत्तोलन समारोह के बाद विशेष शिविर लगाए गए. संबंधित जिलों के प्रभारी मंत्री, मंत्री और अन्य जनप्रतिनिधियों को भी कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया, ताकि उनके माध्यम से लाभुकों को प्रमाण-पत्र प्रदान कराया जा सके. लाभुकों को समारोह स्थल तक लाने, बैठने समेत अन्य जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे.

डिजिटल तरीके से तैयार किए गए प्रमाण-पत्र: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने वितरण को लेकर तकनीकी स्तर पर भी तैयारी की थी. विभाग के अनुसार सभी लाभुकों के डिजिटल हस्ताक्षरित बंदोबस्ती प्रमाण-पत्र पहले से अपलोड और सत्यापित किए जा रहे थे. इसके बाद प्रमाण-पत्रों का प्रिंट निकालकर संबंधित जिला प्रशासन को वितरण के लिए तैयार रखा गया. इसका मकसद यह था कि स्वतंत्रता दिवस के दिन आयोजित विशेष शिविरों में किसी लाभुक को कागजात मिलने में तकनीकी या प्रशासनिक समस्या का सामना न करना पड़े.

तीन डिसमिल जमीन से घर बनाने का रास्ता: अभियान बसेरा-02 के तहत चयनित भूमिहीन परिवारों को तीन-तीन डिसमिल जमीन उपलब्ध कराई गई है. तीन डिसमिल करीब 1306.8 वर्गफुट के बराबर होती है. इस जमीन का मुख्य उद्देश्य भूमिहीन परिवारों को आवास के लिए जमीन उपलब्ध कराना है. जमीन का बंदोबस्ती प्रमाण-पत्र मिलने के बाद परिवारों के पास आवासीय भूमि को लेकर सरकारी दस्तावेज उपलब्ध होगा.

अब आगे क्या होगा?: राजस्व विभाग के अनुसार अभियान बसेरा-02 का उद्देश्य केवल स्वतंत्रता दिवस पर 30 हजार परिवारों को प्रमाण-पत्र देना नहीं है. सरकार का लक्ष्य पात्र भूमिहीन परिवारों को चरणबद्ध तरीके से जमीन का अधिकार उपलब्ध कराना है. जिन परिवारों को अभी तक इस प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जा सका है, उनकी पहचान और पात्रता की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. सरकार का जोर इस बात पर है कि कोई भी योग्य परिवार सिर्फ आवासीय जमीन के अभाव में सरकारी आवास योजना या सम्मानजनक जीवन से वंचित न रहे.

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