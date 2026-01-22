ETV Bharat / state

बड़ी सौगात : भरतपुर में ट्रॉमा सेंटर और एमसीएच अस्पताल के लिए 19,176 वर्गमीटर भूमि आवंटित

भजनलाल सरकार ने भरतपुर जिले को बड़ी स्वास्थ्य सौगात दी है. जानिए क्या होगा खास...

MCH Hospital in Bharatpur
ट्रॉमा सेंटर और एमसीएच अस्पताल के लिए भूमि आवंटित (ETV Bharat Bharatpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 22, 2026 at 10:41 PM IST

|

Updated : January 22, 2026 at 10:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

भरतपुर: जिले के स्वास्थ्य ढांचे को बड़ी मजबूती मिलने जा रही है. राज्य सरकार ने शहर को एक अहम स्वास्थ्य सौगात देते हुए मेडिकल कॉलेज के समीप ट्रॉमा सेंटर (यूनिट) और मां एवं शिशु अस्पताल (एमसीएच) की स्थापना के लिए 19,176 वर्गमीटर भूमि आवंटित की है. राष्ट्रीय राजमार्ग से नजदीकी और बेहतर यातायात कनेक्टिविटी के चलते यह निर्णय गंभीर मरीजों, दुर्घटना पीड़ितों तथा मातृ-शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मील का पत्थर साबित होगा.

भरतपुर विकास प्राधिकरण (बीडीए) के सचिव सुरेश नवल ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग से नजदीकी और शहर में बढ़ते यातायात दबाव को ध्यान में रखते हुए एस.पी.जेड. योजना क्षेत्र में यह भूमि आवंटन किया गया है. प्रस्तावित ट्रॉमा सेंटर और एमसीएच अस्पताल से आरबीएम अस्पताल और मेडिकल कॉलेज को भी मजबूती मिलेगी, जिससे भरतपुर एक महत्वपूर्ण चिकित्सा केंद्र के रूप में विकसित होगा.

पढ़ें : जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र : नगर निगम का बड़ा बदलाव, अब नहीं लगाने पड़ेंगे मुख्यालय के चक्कर

उन्होंने बताया कि आरबीएम अस्पताल के निकट ही अस्पताल विस्तार, मरीजों व उनके परिजनों की सुविधा, चिकित्सा स्टाफ के लिए आवश्यक संसाधन तथा पब्लिक पार्किंग जैसी व्यवस्थाओं के लिए 25 हजार वर्गमीटर से अधिक भूमि भी चिन्हित की गई है. इस क्षेत्र में नए वार्ड, सुविधा क्षेत्र और यातायात को सुचारु बनाने वाली व्यवस्थाएं विकसित की जाएंगी. बीडीए सचिव ने स्पष्ट किया कि योजना में शामिल 25 हजार वर्गमीटर का सुविधा क्षेत्र नीलामी के लिए नहीं है.

उन्होंने बताया कि भरतपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अन्य विक्रय योग्य क्षेत्रों में विकास कार्य जारी हैं. इन क्षेत्रों में पात्र एवं अब तक वंचित खातेदारों को भूमि के बदले भूमि आवंटन की प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जा रही है, ताकि भूमि अवाप्ति से प्रभावित परिवारों को राहत मिल सके.

बीडीए सचिव ने कहा कि राज्य सरकार आमजन, मरीजों, उनके परिजनों और प्रभावित खातेदारों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए कार्य कर रही है. आरबीएम अस्पताल के आसपास प्रस्तावित ट्रॉमा सेंटर, मां एवं शिशु अस्पताल और अन्य सुविधाएं न केवल भरतपुर बल्कि आसपास के जिलों के मरीजों के लिए भी उन्नत और सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं का आधार बनेंगी.

Last Updated : January 22, 2026 at 10:50 PM IST

TAGGED:

MCH HOSPITAL IN BHARATPUR
LAND FOR TRAUMA CENTER
भरतपुर को बड़ी स्वास्थ्य सौगात
BHARATPUR HEALTH FACILITY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.