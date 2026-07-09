पलामू में प्रशासन और ग्रामीणों के बीच झड़प: पूरा इलाका छावनी में तब्दील, गांव वालों ने लगाया दबंगई से जमीन लेने का आरोप
पलामू के चियांकि में ग्रामीणों और प्रशासनिक टीम के बीच झड़प के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.
Published : July 9, 2026 at 2:15 PM IST
पलामू: जिले के सदर थाना क्षेत्र के चियांकि में प्रशासनिक टीम और ग्रामीणों के बीच हुई झड़प के बाद पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है. सदर एसडीएम संजय पांडे और एसडीपीओ राजेश यादव की अगुवाई में पुलिस बल मौके पर तैनात है. झड़प के बाद फिलहाल हालात शांतिपूर्ण है. मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है.
दरअसल, नेशनल हाईवे फोर-लेन के लिए चियांकि इलाके में जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है. गुरुवार सुबह, अधिग्रहण का काम करने के लिए पुलिसकर्मियों के साथ प्रशासन की एक टीम चियांकि पहुंची. ग्रामीणों और प्रशासन की टीम के बीच विवाद हो गया, जो बाद में झड़प में बदल गया. ग्रामीणों ने पत्थराव भी किया. इस घटना में जैप के जवान राजमोहन सिंह और महिला सहायक पुलिसकर्मी प्रिया सिंह जख्मी हो गए.
घटना की खबर मिलने पर भारी पुलिस बल और वरीय अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से बातचीत शुरू की. ग्रामीणों ने कुछ देर के लिए डाल्टनगंज-रांची नेशनल हाईवे को भी जाम कर दिया था.
"जमीन के मुआवजे का मामला अभी कोर्ट में है. कुछ ग्रामीण यह बात नहीं समझ पाए और उलझ गए. इसी बीच पत्थरबाजी की घटना हुई, जिसमें दो पुलिसकर्मी घायल हो गए और दो मोबाइल फोन भी टूट गए. पुलिस और प्रशासन की टीम को कुछ दूर तक दौड़ाया भी गया. एहतियात के तौर पर इलाके में निषेधाज्ञा लागू किया गया है. अभी हालात शांतिपूर्ण हैं और जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है." – संजय पांडे, सदर एसडीएम
प्रशासन पर दबंगई करने का आरोप
डाल्टनगंज-रांची नेशनल हाईवे का फोर-लेन का काम चल रहा है. भोगु और शंखा के बीच चियांकि, दुबियाखाड़ और सिंगरा इलाकों में काम अभी बचा हुआ है. इस बचे हुए काम को पूरा करने के लिए चियांकि में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की गई है.
चियांकि इलाके के ग्रामीणों का आरोप है कि जमीन का अधिग्रहण मनमाने तरीकों से किया जा रहा है. विजय प्रसाद नाम के एक ग्रामीण ने बताया कि जमीन अधिग्रहण के पैसों का भुगतान अभी भी बाकी है. कुछ पैसे मिल गए हैं, लेकिन बाकी का भुगतान अभी होना है. फिर भी दबंगईपूर्वक जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है.
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