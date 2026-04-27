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गीदम के हारम पंचायत में भूमि अधिग्रहण विवाद, ग्रामीणों ने निर्माण कार्य रुकवाने की मांग उठाई

दंतेवाड़ा : दंतेवाड़ा जिले के गीदम विकासखंड के हारम पंचायत में भूमि अधिग्रहण को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है. गांव के सात परिवारों ने सरपंच पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि बिना ग्राम सभा की अनुमति के उनकी पुश्तैनी जमीन को सरकारी निर्माण कार्य के लिए चिन्हित कर दिया गया.इस मामले को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है.उन्होंने निर्माण कार्य तत्काल रोकने की मांग की है.

ग्रामीणों का आरोप पूर्वजों की है भूमि

ग्रामीणों के अनुसार, जिस भूमि पर वर्तमान में सरकारी भवन का निर्माण कार्य चल रहा है, वह खसरा नंबर 167 की भूमि है, जिसका रकबा 4.0800 हेक्टेयर है. इस जमीन पर वर्षों से गांव के सात परिवार खेती-बाड़ी कर अपनी आजीविका चला रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि उनके पूर्वजों के समय से यह भूमि उनके उपयोग में रही है, जहां वे खेती के साथ-साथ महुआ, टोरा और तेंदूपत्ता जैसे वन उत्पादों से भी जीवन-यापन करते आ रहे हैं.आरोप है कि सरपंच ने बिना ग्राम सभा की सहमति के इस भूमि को शासन-प्रशासन के समक्ष सरकारी निर्माण के लिए प्रस्तुत कर दिया.

गीदम के हारम पंचायत में भूमि अधिग्रहण विवाद (DEMAND TO STOP CONSTRUCTION)

ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम सभा की अनुमति के बिना इस तरह का निर्णय पूरी तरह अवैध है और यह उनके अधिकारों का उल्लंघन है. इस संबंध में उन्हें कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई और अचानक उनकी जमीन पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया- आयतु राम, पीड़ित

इस पूरे मामले को लेकर सातों परिवारों के मुखिया और अन्य ग्रामीण एकजुट होकर दंतेवाड़ा कलेक्ट्रेट पहुंचे. वहां उन्होंने कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव को ज्ञापन सौंपते हुए अपनी समस्या विस्तार से बताई. ज्ञापन में ग्रामीणों ने नक्शा और खसरा की प्रतियां भी संलग्न की हैं, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि उक्त भूमि पर उनका वर्षों से कब्जा और उपयोग रहा है.