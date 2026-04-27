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गीदम के हारम पंचायत में भूमि अधिग्रहण विवाद, ग्रामीणों ने निर्माण कार्य रुकवाने की मांग उठाई

दंतेवाड़ा के हारम पंचायत में भूमि अधिग्रहण पर विवाद हो रहा है.ग्रामीणों का आरोप है कि अधिग्रहित भूमि उनके पूर्वजों की है.

Land acquisition dispute in Geedam Haram Panchayat
गीदम के हारम पंचायत में भूमि अधिग्रहण विवाद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 27, 2026 at 6:48 PM IST

3 Min Read
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दंतेवाड़ा : दंतेवाड़ा जिले के गीदम विकासखंड के हारम पंचायत में भूमि अधिग्रहण को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है. गांव के सात परिवारों ने सरपंच पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि बिना ग्राम सभा की अनुमति के उनकी पुश्तैनी जमीन को सरकारी निर्माण कार्य के लिए चिन्हित कर दिया गया.इस मामले को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है.उन्होंने निर्माण कार्य तत्काल रोकने की मांग की है.

ग्रामीणों का आरोप पूर्वजों की है भूमि

ग्रामीणों के अनुसार, जिस भूमि पर वर्तमान में सरकारी भवन का निर्माण कार्य चल रहा है, वह खसरा नंबर 167 की भूमि है, जिसका रकबा 4.0800 हेक्टेयर है. इस जमीन पर वर्षों से गांव के सात परिवार खेती-बाड़ी कर अपनी आजीविका चला रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि उनके पूर्वजों के समय से यह भूमि उनके उपयोग में रही है, जहां वे खेती के साथ-साथ महुआ, टोरा और तेंदूपत्ता जैसे वन उत्पादों से भी जीवन-यापन करते आ रहे हैं.आरोप है कि सरपंच ने बिना ग्राम सभा की सहमति के इस भूमि को शासन-प्रशासन के समक्ष सरकारी निर्माण के लिए प्रस्तुत कर दिया.

गीदम के हारम पंचायत में भूमि अधिग्रहण विवाद (DEMAND TO STOP CONSTRUCTION)

ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम सभा की अनुमति के बिना इस तरह का निर्णय पूरी तरह अवैध है और यह उनके अधिकारों का उल्लंघन है. इस संबंध में उन्हें कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई और अचानक उनकी जमीन पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया- आयतु राम, पीड़ित

इस पूरे मामले को लेकर सातों परिवारों के मुखिया और अन्य ग्रामीण एकजुट होकर दंतेवाड़ा कलेक्ट्रेट पहुंचे. वहां उन्होंने कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव को ज्ञापन सौंपते हुए अपनी समस्या विस्तार से बताई. ज्ञापन में ग्रामीणों ने नक्शा और खसरा की प्रतियां भी संलग्न की हैं, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि उक्त भूमि पर उनका वर्षों से कब्जा और उपयोग रहा है.

यह जमीन उनके लिए केवल खेती का साधन नहीं, बल्कि उनकी जीवनरेखा है.यदि इस पर निर्माण कार्य जारी रहता है तो उनके सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा- शांति बाई, पीड़ित

कलेक्टर ने दिया आश्वासन

ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि जब तक मामले की निष्पक्ष जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगाई जाए. कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव ने ग्रामीणों की बात सुनते हुए उन्हें आश्वासन दिया है कि मामले की गंभीरता से जांच कराई जाएगी. उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी और यदि किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो उचित कदम उठाए जाएंगे.


ग्रामीणों ने दी आंदोलन की चेतावनी


इस घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है. ग्रामीणों का कहना है कि यदि उनकी मांगों पर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई. तो वे आंदोलन करने के लिए भी बाध्य हो सकते हैं. यह मामला न केवल भूमि अधिकारों से जुड़ा है. बल्कि ग्राम सभा की भूमिका और स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर रहा है. अब देखना होगा कि प्रशासन इस संवेदनशील मुद्दे पर क्या निर्णय लेता है प्रभावित परिवारों को किस प्रकार न्याय मिलता है.


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