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लखनऊ में मृत युवक की फर्जी 'पत्नी' बनाकर हड़प ली 30 लाख की जमीन

लखनऊ: राजधानी लखनऊ में पैतृक जमीन हड़पने का एक अनोखा खेल सामने आया है, जिसको देख कर पुलिस भी हैरान रह गई. परिवार के लोगों ने 10 साल पहले सड़क हादसे में जान गंवा चुके एक कुंवारे (अविवाहित) युवक की कागजों पर पत्नी खड़ी कर दी, फिर फर्जी दस्तावेज तैयार कर अदालत से पुश्तैनी जमान अपने नाम करा ली और करीब 30 लाख रुपये में जमीन बेच भी दी. मामला खुलने के बाद पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.



निगोहा थाना इंस्पेक्टर रविन्द्र कनौजिया के मुताबिक, पूरा मामला मोहनलालगंज क्षेत्र की एक पैतृक जमीन से जुड़ी. वर्ष 2015 में प्रेमचंद्र की सड़क हादसे में मौत हो गई थी. तब तक प्रेमचंद्र की शादी हुई ही नहीं थी. वर्ष 2018 में पिता शत्रोहन की मौत हुई तो पैतृक संपत्ति को लेकर परिवार में विवाद शुरू हो गया.

इसी दौरान आरोपियों ने जमीन हथियाने की साजिश रची. पुलिस जांच में सामने आया कि राजपाल ने अपनी बहन गुड़िया और सुमन देवी उर्फ जमुना देवी के साथ मिलकर सुमन को मृतक प्रेमचंद्र की पत्नी बनाने की योजना तैयार की.

वर्ष 2020 से 2022 के बीच उसके नाम से फर्जी पहचान पत्र और दूसरे दस्तावेज तैयार कराए गए. इन्हीं कागजों के आधार पर अदालत में प्रेमचंद्र की पत्नी होने का दावा किया गया और बाद में उसकी हिस्से की जमीन सुमन देवी के नाम दर्ज करा ली गई.





वर्ष 2024 में यही जमीन करीब 30 लाख रुपये में पीके कंस्ट्रक्शन के प्रोपराइटर कमलेश कुमार से बेच दी गई. पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि बिक्री की रकम का कुछ हिस्सा बैंक खाते में आया, जबकि बाकी नकद लिया गया और तीनों ने आपस में बांट लिया. इस पूरे खेल का खुलासा तब हुआ जब परिवार की ही शांति देवी ने मामले की शिकायत पुलिस से की. शिकायत के बाद जांच शुरू हुई और फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमीन हड़पने का पूरा मामला सामने आ गया.