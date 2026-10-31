बस्तर में जाली साइन से खाद निकालने का मामला, बिना खाद लिए ही किसान बन गए कर्जदार,लैम्प्स प्रबंधक पर गंभीर आरोप
बस्तर में किसानों के जाली हस्ताक्षर करके खाद लेने का मामला सामने आया है,जिससे किसान कर्जदार हो गए.सुनील कश्यप की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 31, 2026 at 1:21 PM IST|
Updated : October 31, 2026 at 1:26 PM IST
बस्तर : बस्तर में किसानों के नाम पर लैम्प्स में कथित फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है. आरोप है कि किसानों के जाली हस्ताक्षर कर खाद का उठाव किया जा रहा है, जबकि खाद मिली नहीं . यही नहीं किसानों के बैंक खातों में हजारों रुपए का कर्ज चढ़ा दिया गया. एक ओर किसान बिना खाद लिए ही कर्जदार हो गए तो दूसरी ओर जब खाद की जरुरत पड़ी तो उन्हें ये बता दिया गया कि आप खाद ले जा चुके हैं.
किसानों ने लगाए अभद्र व्यवहार के आरोप
इस दौरान कई किसानों के साथ समितियों में अभद्र व्यवहार और धान खरीदी में अतिरिक्त धान लेने के भी गंभीर आरोप लगे हैं. अब आक्रोशित किसानों ने चेतावनी दी है कि जब तक जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक धान नहीं बेचेंगे. ईटीवी भारत की टीम कचनार गांव में पहुची. और पीड़ित किसानों की समस्याओं को जाना.
किसानों को लैम्प्स में किया जा रहा परेशान
उपसरपंच जयसिंह नाग ने बताया कि अपनी समस्या और खेती किसानी से जुड़े उपकरण, खाद को लेकर जब भी लैम्प्स में आया जाता है,तो प्रबंधक सामान होने के बाद भी मना कर देता है.जब किसान खाद और अन्य दस्तावेज मांगते हैं तो किसानों को घुमाया जाता है. किसान का पूरा समय खेत के बजाय समितियों में चक्कर काटने में बीतता है.
किसानों से महिला लैम्प्स प्रबंधक अभद्र भाषा का इस्तेमाल करती हैं. महिला होने कारण गांव के किसान सम्मान पूर्वक बातें करते हैं. हमें बहुत दुःख होता है कि किसानों के लिए आई सामग्री नहीं मिलती है. खाद को प्राइवेट दुकानों से महंगे दामों में लेना मजबूरी है- जयसिंह नाग, उपसरपंच
जाली दस्तखत से खाद निकालने का आरोप
किसान सुंदरलाल कश्यप का कहना है कि लैम्प्स में किसान का जाली दस्तखत करके खाद निकाला जा रहा है. और किसानों के खाते में ऋण दर्शाया जा रहा है. इसकी जानकारी बैंक में जाने पर पता चला है. जिसके बाद उनके खिलाफ शिकायत पत्र बस्तर थाने में दिया गया है. और कार्रवाई की मांग की गई है. इसी मामले में पीड़ित किसान श्यामलाल कश्यप का कहना है कि जब उनके मोबाइल फोन पर बैंक का मैसेज आया. तब उन्होंने बैंक से इसकी पूरी जानकारी ली .
मेरे खाते में ऋण दर्शाया गया है. 11 हजार 359 रुपये खाद खरीदने के नाम से लोन में चढ़ा दिया गया है. जबकि लैम्प्स से खाद मिला ही नहीं, खाद के लिए कई दिन लैम्प्स का चक्कर भी लगाया गया. नहीं मिलने पर बाहर से खाद महंगे दामों में खरीदकर खेती का काम किया है. धोखाधड़ी की जानकारी लगने के बाद बस्तर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है. जिसमें पुलिस कार्रवाई करने की बात कह रही है- श्यामलाल कश्यप, किसान
किसानों के खाते में राशि आई वापस
किसान के मुताबिक पुलिस से शिकायत के बाद जो राशि बैंक से खाद के नाम पर काटा गया था. उसे वापस खाते में मामला उजागर होने के बाद डाल दिया गया है. लेकिन ऐसे धोखाधड़ी करने वाले लोगों पर उचित जांच करके कड़ी कार्रवाई करने की मांग है. कई किसानों के साथ ऐसा हुआ है. छानबीन करने पर और भी मामले सामने आने की उम्मीद है.
पट्टा नहीं दिया जा रहा वापस
किसानों ने बताया कि लोन, खाद और अन्य मामलों को लेकर जमीन का पट्टा जमा करवाया गया है. और उसे वापस लौटाने के लिए घुमाया जा रहा है. पट्टा नहीं होने के कारण बच्चों का जाति-निवास प्रमाण पत्र भी नहीं बन पा रहा है. जिससे स्कूल में दिक्कतें हो रही है. किसान ने बताया कि बीते वर्ष समर्थन मूल्य पर बेचे गए 20 क्विंटल धान का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है.
किसानों ने धान नहीं बेचने की दी चेतावनी
किसानों ने बताया कि धान खरीदी के समय उनसे 700-800 ग्राम धान अधिक लिया जाता है. वहीं अधिक धान की बिक्री करने वाले किसानों से 2-3 बोरी अलग से धान लेने का आरोप है. जिन्होंने खाद लिया है उनको ना ही रसीद मिला है और ना ही नोटिस जारी हुआ है. जब तक लैम्प्स में हुए गड़बड़ी पर कार्रवाई नहीं होगी और लैम्प्स प्रबंधक को नहीं हटाया जाएगा. तब तक कोई किसान धान नहीं बेचेंगे. किसानों के साथ हुए घोटाले को लेकर आज पूरे किसान एकजुट हुए हैं. प्रबंधक पर कार्रवाई भी होनी चाहिए.
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