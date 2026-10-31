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बस्तर में जाली साइन से खाद निकालने का मामला, बिना खाद लिए ही किसान बन गए कर्जदार,लैम्प्स प्रबंधक पर गंभीर आरोप

बस्तर में जाली साइन से खाद निकालने का मामला ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बस्तर : बस्तर में किसानों के नाम पर लैम्प्स में कथित फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है. आरोप है कि किसानों के जाली हस्ताक्षर कर खाद का उठाव किया जा रहा है, जबकि खाद मिली नहीं . यही नहीं किसानों के बैंक खातों में हजारों रुपए का कर्ज चढ़ा दिया गया. एक ओर किसान बिना खाद लिए ही कर्जदार हो गए तो दूसरी ओर जब खाद की जरुरत पड़ी तो उन्हें ये बता दिया गया कि आप खाद ले जा चुके हैं.

किसानों ने लगाए अभद्र व्यवहार के आरोप