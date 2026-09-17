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पीएम मोदी के जन्मदिन पर जलाया 'आशीर्वाद का दीया'; सीएम योगी बोले- "PM मोदी के नेतृत्व में देश ने अपनी नई पहचान बनाई"

लता चौक पर दीप प्रज्ज्वलन के लिए आकर्षक फूलों की अल्पनाएं बनाई गई थीं. इनमें भारत माता के चित्र सहित विभिन्न आकृतियों को फूलों से सजाया गया. अल्पनाओं के किनारे दीपों की श्रृंखला सजाई गई, जिससे पूरा स्थल आकर्षक नजर आया. दीप प्रज्ज्वलित होते ही लता चौक का वातावरण भक्तिमय और उत्सवी हो उठा.

नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री ने बीते 25 वर्षों से सेवा और संकल्प का जो क्रम चलाया है, हम सभी कार्यकर्ता उसको आत्मसात कर रहे हैं और आज के इस दिन को खास तौर पर मना रहे हैं.

इस बेहद भव्य कार्यक्रम के अंतर्गत अयोध्या के प्राचीन सूर्यकुंड राम की पैड़ी लता मंगेशकर चौक विद्याकुंड सहित कई अन्य स्थानों पर दीपक जलाए गए. वहीं, प्राचीन सूर्यकुंड पर एक साथ 25 हजार दीप जलाकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन की बधाई दी गई.

अयोध्या में सूर्यकुंड पर जलाये गये 25 हजार दीप : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर काशी से वडनगर तक जाने वाले 'सेवा संकल्प अभियान' का भव्य शुभारंभ किया गया. इसी कड़ी में रामनगरी अयोध्या में स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं और साधु संतों द्वारा एक अनूठा आयोजन किया गया. जिसमें अयोध्या के प्राचीन पौराणिक स्थलों, मंदिर व अन्य स्थानों पर लगभग लाखों दीपक जलाकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिवस की बधाई दी गई.

इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, राज्यसभा सांसद बृजलाल, विधान परिषद सदस्य डॉ. लाल जी निर्मल, विधान परिषद सदस्य डॉ. अविनाश सिंह, विधायक डॉक्टर नीरज बोरा, महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी आदि मौजूद रहे. डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल में फल वितरण किया. इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित सेवा संकल्प अभियान अंतर्गत रक्तदान शिविर का भी शुभारंभ किया. अस्पताल में भर्ती मरीजों का कुशलक्षेम जाना.

सीएम ने कहा कि भगवान विश्वकर्मा की पावन जयंती भी है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश ने अपनी नई पहचान बनाई है और नए भारत का दर्शन हो रहा है. हर क्षेत्र के व्यक्ति को इस बदलाव पर गौरव की अनुभूति हो सकती है. भारत आज नई पहचान, नए इंफ्रास्ट्रक्चर और आधुनिक तकनीक में नेतृत्व देने वाले देश के रूप में आगे बढ़ रहा है.

पीएम मोदी के जन्मदिन पर देश भर में करोड़ों दीप सकारात्मक भाव और ऊर्जा के साथ प्रज्ज्वलित हो रहे हैं. राष्ट्र प्रेरणा स्थल समेत प्रदेश के विभिन्न महत्वपूर्ण स्थलों और लोक कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के घरों में भी दीप जलाए जा रहे हैं. उन्होंने अभियान से जुड़े कर्मयोगी कार्यकर्ताओं, लाभार्थियों और नागरिकों का अभिनंदन किया.

लखनऊ/अयोध्या/वाराणसी/गोरखपुर/औरैया/अलीगढ़/हापुड़ : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिवस पर गुरुवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित प्रेरणा स्थल पर 'आशीर्वाद का दीया' कार्यक्रम का शुभारंभ किया. सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने पंडित दीन दयाल उपाध्याय, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमाओं पर दीप जलाकर अभियान की शुरुआत की. इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रेरणा स्थल पर मौजूद छात्रों से संवाद किया. उन्होंने मोबाइल से वीडियो बनाया और वहां मौजूद छात्रों को चॉकलेट भी दी. मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनके स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना की और विश्वकर्मा पूजन की भी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दीं. इस दौरान कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व और मार्गदर्शन में देश को विकसित भारत की संकल्पना की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है.

अयोध्या में जलाए गये दीप (Photo credit: ETV Bharat)

महापौर गिरीशपति त्रिपाठी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नेतृत्व से यह साबित किया है कि भारत वैश्विक शक्ति बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है. उनके नेतृत्व में गांव-गांव विकास और तरक्की की नई गाथा लिखी जा रही है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर अयोध्यावासियों की ओर से प्रज्ज्वलित यह दीप उनके दीर्घायु और राष्ट्र के निरंतर विकास की मंगलकामना का प्रतीक है.

अयोध्या में मनाया गया पीएम मोदी का जन्मदिन (Photo credit: ETV Bharat)





साकेत भवन मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चित्र पर विधि विधान मंत्रोचारण कर तिलक लगाया गया. महंत सीताराम दास ने कहा कि प्रधानमंत्री के जन्मोत्सव पर शुभकामनाएं दी गईं. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने बीते 12 वर्षों में यहां की विरासत को सजोने का कार्य किया है.

सम्पूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी कैंपस में दो हजार से अधिक दीप प्रज्ज्वलित : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिवस के अवसर पर सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी में कुलपति प्रो. बिहारी लाल शर्मा की अध्यक्षता में ‘सेवा-संकल्प’ के भाव को समर्पित विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला का शुभारम्भ हुआ.

सम्पूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी कैंपस (Photo credit: ETV Bharat)

कार्यक्रम का प्रारम्भ वैदिक मंत्रोच्चार एवं दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ. ऐतिहासिक मुख्य भवन के समक्ष सायं 6:30 बजे ‘आशीर्वाद का दीप’ प्रज्ज्वलित किया गया. विश्वविद्यालय परिवार के सदस्यों ने दो हजार से अधिक दीप प्रज्ज्वलित कर राष्ट्र के कल्याण, समृद्धि एवं मंगल की कामना की.

सम्पूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी कैंपस (Photo credit: ETV Bharat)

कुलपति प्रो. बिहारी लाल शर्मा ने कहा कि भारतीय संस्कृति में दीप केवल प्रकाश का साधन नहीं, बल्कि ज्ञान, संस्कार, आशा और सतत कर्म का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि बाबा विश्वनाथ एवं मां अन्नपूर्णा से प्रधानमंत्री के यश, कीर्ति, दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य एवं राष्ट्रसेवा के लिए निरन्तर ऊर्जा की मंगलकामना की गई.

गोरखपुर में राप्ती नदी घाट पर जलाये दीप : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर गुरुवार शाम गोरखपुर में भव्य दीप प्रज्वलन कार्यक्रम आयोजित किया गया. शाम सात बजे कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में गोरखपुर के सांसद रवि किशन शुक्ला भी शामिल हुए.

इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ने पक्के घर का सपना मजबूत किया. आयुष्मान भारत ने गरीब परिवारों को उपचार की बड़ी सुविधा उपलब्ध कराई. उज्ज्वला योजना ने महिलाओं के जीवन को आसान बनाने का प्रयास किया और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ने पात्र किसानों को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता पहुंचाने का माध्यम तैयार किया.

गोरखपुर में कार्यक्रम के दौरान सांसद रवि किशन (Photo credit: ETV Bharat)



कार्यक्रम के दौरान उन्होंने गोरखपुर संसदीय क्षेत्र में तेजी से बदलती विकास की तस्वीर का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि गोरखपुर की पहचान अब केवल धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी के रूप में ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, रोजगार और आधुनिक बुनियादी सुविधाओं के उभरते केंद्र के रूप में भी मजबूत हुई है.

सेवा संकल्प अभियान के तहत गोरखपुर में विभिन्न स्थानों पर दीप प्रज्वलित कर दीप उत्सव मनाया गया. पैडलेगंज फ्लाईओवर पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में सांसद रवि किशन ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया. फ्लाईओवर दीपों की रोशनी से जगमगा उठा. चारों ओर दीपों की कतारें दिखाई दीं.

औरैया में देवकली मंदिर में जलाये गये दीप : जनपद के प्रमुख धार्मिक स्थल देवकली मंदिर में गुरुवार को सेवा ‘आशीर्वाद का दिया’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस दौरान जिले के प्रभारी व राज्यमंत्री राकेश कुमार राठौर गुरु मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. इस दौरान देवकली मंदिर दीपों से जगमगा उठा. जिलाधिकारी बृजेश कुमार ने कलेक्ट्रेट परिसर में अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ दीप प्रज्ज्वलित किए. जिलाधिकारी ने ‘आशीर्वाद का दिया’ कार्यक्रम को जनसहभागिता और सामूहिक संकल्प का प्रतीक बताया है.

अलीगढ़ में दरगाह पर चादरपोशी की गई : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन के अवसर पर गुरुवार को भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा महानगर ने बरछी बहादुर बाबा दरगाह पर कार्यक्रम किया. इस दौरान लोगों ने दरगाह पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र और बेहतर स्वास्थ्य के लिए दुआ की. इस दौरान देश की तरक्की और अमन-चैन के लिए भी प्रार्थना की गई. भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष इमरान सैफी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर बरछी बहादुर दरगाह पर चादर चढ़ाई गई है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है.

हापुड़ में ब्रजघाट पर 25 हजार जलाये गये : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर गुरुवार शाम जनपद हापुड़ में हजारों दीप प्रज्ज्वलित किए गए. दीपों की रोशनी से मंदिर, घाट और सार्वजनिक स्थल जगमगा उठे. गढ़मुक्तेश्वर के ब्रजघाट पर 25 हजार और पूठ घाट पर पांच हजार दीप प्रज्ज्वलित किए गए. गंगातट पर दीपों की कतारों से मनोहारी दृश्य दिखाई दिया. दीपों से विभिन्न सुंदर आकृतियां बनाई गईं. साथ ही विकास को नई दिशा देने का संदेश दिया गया. जनपद के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों ने अपने घरों पर भी आशीर्वाद का दीया जलाया.

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