ETV Bharat / state

जगदलपुर में 'विदेशी पक्षी', ब्लू गोल्ड मकाऊ और अफ्रीकन ग्रे पैरेट से गुलजार हुआ लामनी पार्क

जगदलपुर के लामनी बर्ड पार्क में विदेशी पक्षियों की एंट्री हुई है. ये 2 तोते पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हैं.

lamni park Foreign Bird Entry
जगदलपुर के लामनी बर्ड पार्क में 2 विदेशी पक्षियों की एंट्री (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 14, 2026 at 8:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जगदलपुर: शहर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल लामनी बर्ड पार्क में बुधवार का दिन खास बन गया. पार्क की सुंदरता और जैव विविधता को और बढ़ाने के लिए यहां दो विदेशी पक्षियों को लाया गया है. इन पक्षियों में ब्लू-एंड-गोल्ड मकाऊ और अफ्रीकन ग्रे पैरेट शामिल हैं. जैसे ही ये पक्षी पार्क पहुंचे, पर्यटकों और प्रकृति प्रेमियों में उत्साह देखने को मिला. बच्चे और परिवार बड़ी संख्या में इन्हें देखने पहुंचे.

ब्लू-एंड-गोल्ड मकाऊ बना आकर्षण का केंद्र: ब्लू-एंड-गोल्ड मकाऊ, जिसे आरा अरारौना भी कहा जाता है, मूल रूप से मध्य और दक्षिण अमेरिका के जंगलों में पाया जाता है. इस तोते की सबसे बड़ी खासियत इसके चमकीले रंग हैं. इसके पंख ऊपर से नीले और नीचे से सुनहरे पीले रंग के होते हैं. सिर पर हल्का हरा रंग और मजबूत काली चोंच इसकी सुंदरता को और बढ़ा देती है. यह तोता करीब 34 से 36 इंच लंबा होता है और इसके पंखों का फैलाव 45 इंच तक होता है. यह न सिर्फ देखने में सुंदर है बल्कि इंसानों की तरह बोलने की क्षमता भी रखता है.

lamni park Foreign Bird Entry
लामनी बर्ड पार्क में ब्लू गोल्ड मकाऊ पक्षी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अफ्रीकन ग्रे पैरेट अपनी नकल क्षमता के लिए प्रसिद्ध: दूसरा पक्षी अफ्रीकन ग्रे पैरेट है, जो अपनी तेज नकल करने की क्षमता के लिए दुनिया भर में मशहूर है. यह इंसानी आवाज़, शब्द और वाक्य आसानी से दोहरा सकता है. यही कारण है कि यह बच्चों के लिए खास मनोरंजन का माध्यम बनेगा. इसकी समझदारी और शांत स्वभाव पर्यटकों को खूब पसंद आ रहा है.

ये दोनों पक्षी बहुत बुद्धिमान, सामाजिक और चंचल होते हैं. ये अपने देखभाल करने वालों से गहरा भावनात्मक जुड़ाव बना लेते हैं. इन पक्षियों को विशेष देखभाल, सही आहार और पर्याप्त ध्यान की जरूरत होती है. इनकी उम्र 60 से 80 साल तक हो सकती है, इसलिए इनका संरक्षण एक बड़ी जिम्मेदारी है.- बस्तर वनमंडलाधिकारी उत्तम कुमार गुप्ता

पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद: लामनी बर्ड पार्क में इन विदेशी पक्षियों के आने से उम्मीद की जा रही है कि अब यहां पर्यटकों की संख्या और बढ़ेगी. खासकर बच्चे इन रंग-बिरंगे और बातूनी पक्षियों को करीब से देखने के लिए उत्साहित हैं. यह पहल न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा देगी बल्कि लोगों में पक्षियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता भी बढ़ाएगी.

छत्तीसगढ़ की राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना की जीपीएस ट्रैकिंग
राष्ट्रीय पक्षी मोर का रेस्क्यू, ग्रामीण के घर से वन विभाग ने किया बरामद
खैरागढ़ में दिखा अनोखा पक्षी तो लोगों ने गरुड़ समझकर की पूजा, वन विभाग की जांच में सच्चाई आई सामने

TAGGED:

BLUE AND GOLD MACAW
AFRICAN GREY PARROT
जगदलपुर में विदेशी पक्षी
लामनी बर्ड पार्क
LAMNI BIRD PARK JAGDALPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.