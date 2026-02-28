फिर चर्चा में कानपुर की 'मरकही कार' एक नहीं, दो नहीं 8.30 करोड़ रु. की जमानत पर थाने से बाहर आएगी लैम्बोर्गिनी

फिर चर्चा में कानपुर की 'मरकही कार' एक नहीं, दो नहीं 8.30 करोड़ रु. की जमानत पर थाने से बाहर आएगी लैम्बोर्गिनी
7 फरवरी को कानपुर के ग्वालटोली थाना क्षेत्र में हादसा हुआ था. तंबाकू कारोबारी के बेटे ने कई को लैम्बोर्गिनी से घायल किया था.
कानपुर: कानपुर शहर के ग्वालटोली थाना क्षेत्र में 7 फरवरी को दोपहर में अचानक ही एक कार हादसे में कई लोग घायल हुए थे. जब पुलिस ने इस मामले की जांच की थी, तो सामने आया था स्वरूप नगर निवासी शिवम मिश्रा अपनी लैम्बोर्गिनी कार चला रहा था और उसी कार से लोगों को टक्कर मारी गई थी.
इस मामले में पुलिस ने जहां तंबाकू कारोबारी केके मिश्रा के बेटे शिवम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था.
वहीं, लैम्बोर्गिनी कार को भी थाने में खड़ा करा लिया गया था. अब, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेेट सूरज मिश्रा की कोर्ट ने सड़क हादसे के बाद ग्वालटोली थाना में खड़ी लैम्बोर्गिनी कार को रिलीज करने के आदेश दिए हैं. इसके लिए कार मालिक को 8.30 करोड़ रुपये की एक जमानत और अंडरटेकिंग देनी होगी.
पूरे शहर में इस मामले की चर्चा एक बार फिर जोरों पर है. लोगों का कहना है कि लैम्बोर्गिनी कार की कीमत 10 से 12 करोड़ रुपये के बीच है. और उसे थाने से बाहर लाने के लिए अब मालिकों को मोटी रकम देनी होगी.
आरोपी की ओर से कार को रिलीज कराने का दिया गया पत्र: इस मामले में आरोपी शिवम मिश्रा की ओर से कार रिलीज करने के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया था. मुकदमे में पैरवी के लिए शिवम की ओर से एक अटार्नी सुनील कुमार के नाम पर बना दी गई थी. कोर्ट ने तकनीकी परीक्षण और पुलिस रिपोर्ट भी इस मामले में मंगाई थी.
दोनों रिपोर्ट आने के बाद कोर्ट ने रिलीज प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया. वहीं, पूरे मामले पर डीसीपी सेंट्रल अतुल श्रीवास्तव का कहना था, इस मामले की पुलिस के स्तर से जांच जारी है.
