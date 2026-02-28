ETV Bharat / state

फिर चर्चा में कानपुर की 'मरकही कार' एक नहीं, दो नहीं 8.30 करोड़ रु. की जमानत पर थाने से बाहर आएगी लैम्बोर्गिनी

8.30 करोड़ रुपये की जमानत राशि पर थाने से बाहर आएगी लैम्बोर्गिनी. ( सोर्स: मीडिया सेल, कमिश्नरेट पुलिस )

कानपुर: कानपुर शहर के ग्वालटोली थाना क्षेत्र में 7 फरवरी को दोपहर में अचानक ही एक कार हादसे में कई लोग घायल हुए थे. जब पुलिस ने इस मामले की जांच की थी, तो सामने आया था स्वरूप नगर निवासी शिवम मिश्रा अपनी लैम्बोर्गिनी कार चला रहा था और उसी कार से लोगों को टक्कर मारी गई थी.

इस मामले में पुलिस ने जहां तंबाकू कारोबारी केके मिश्रा के बेटे शिवम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था.

वहीं, लैम्बोर्गिनी कार को भी थाने में खड़ा करा लिया गया था. अब, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेेट सूरज मिश्रा की कोर्ट ने सड़क हादसे के बाद ग्वालटोली थाना में खड़ी लैम्बोर्गिनी कार को रिलीज करने के आदेश दिए हैं. इसके लिए कार मालिक को 8.30 करोड़ रुपये की एक जमानत और अंडरटेकिंग देनी होगी.

पूरे शहर में इस मामले की चर्चा एक बार फिर जोरों पर है. लोगों का कहना है कि लैम्बोर्गिनी कार की कीमत 10 से 12 करोड़ रुपये के बीच है. और उसे थाने से बाहर लाने के लिए अब मालिकों को मोटी रकम देनी होगी.