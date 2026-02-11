ETV Bharat / state

लैम्बोर्गिनी कार एक्सीडेंट; सरेंडर करने कोर्ट पहुंचा ड्राइवर, जानिये क्या हुई सुनवाई?

उन्होंने कहा कि जब वह व्यक्ति वांछित नहीं है, प्रकाश में नहीं है. जब मुल्जिम ही नहीं है तो उसका आत्मसमर्पण किस बात का? इसलिये प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हो गई है. उन्होंने कहा कि पुलिस ने ही आख्या लगाकर भेजी है कि मुल्जिम प्रकाश में नहीं है. वांछित नहीं है.

डीजीसी दिलीप अवस्थी ने बताया कि मोहन नाम के व्यक्ति ने आत्मसमर्पण के लिये कोर्ट में प्रार्थना पत्र डाला था. आत्मसमर्पण प्रार्थना पत्र पर प्रशासन से पुलिस ने अंतरिम रिपोर्ट मंगाई गई थी. उन्होंने बताया कि रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से आ गया है कि वह व्यक्ति वांछित नहीं है और प्रकाश में नहीं है.

कानपुर : लैम्बोर्गिनी कार एक्सीडेंट मामले में नया मोड़ ले लिया. शहर के ग्वालटोली थाना क्षेत्र में हुए लैम्बोर्गिनी कार हादसे में बुधवार को कथित ड्राइवर को पेश किया गया. जिस पर बुधवार को सुनवाई हुई. जिसके बाद ड्राइवर की आत्मसमर्पण याचिका खारिज कर दी गई है.

इस मामले में कानपुर के पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल का कहना है कि आरोपी शिवम को पुलिस के पास आना ही होगा, उससे पूछताछ जरूर होगी.

यह था मामला : ग्वालटोली थाना क्षेत्र में रविवार दोपहर एक काली रंग की लैम्बोर्गिनी कार ने एक साथ तीन लोगों को जोरदार टक्कर मारकर घायल कर दिया था. आरोप है कि कार में मौजूद बाउंसर्स ने कार चलाने वाले युवक को वहां से भगा दिया था. इधर, जैसे ही सूचना ग्वालटोली थाना प्रभारी को मिली तो वह मौके पर पहुंचे. फिलहाल कार में मौजूद एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है. साथ ही कार थाने लाई गई है.

पिता ने रखा था अपना पक्ष : कारोबारी केके मिश्रा ग्वालटोली मंगलवार को थाना पहुंचे थे. उन्होंने कमिश्नरेट पुलिस के अफसरों के सामने अपना पक्ष रखा था. उन्होंने कहा था कि शिवम की तबियत ठीक नहीं है. उसे कुछ दिक्कतें हैं. उसका इलाज दिल्ली में चल रहा है. उन्हीं डॉक्टर्स के पास शिवम को भेजा है. डॉक्टर्स से मंगलवार को सुबह बात हुई तो शिवम के कई टेस्ट कराए गए हैं. सीटी स्कैन तक हुआ है. जैसे ही शिवम को वहां आराम मिलेगा, वह कानपुर आकर पुलिस के सामने अपनी बात रखेगा.

