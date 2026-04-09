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लालू यादव के 'राजनीतिक पतन' का कारण 'तेल पिलावन-लाठी घुमावन', शिवानंद तिवारी का दावा

शिवानंद तिवारी ने फिर लालू परिवार के खिलाफ 'जुबानी बम' फोड़ा है. उन्होंने बताया किस फैसले के कारण लालू की राजनीति में गिरावट आई? पढ़ें..

LALU YADAV
तेजस्वी यादव और लालू यादव (सौ. लालू यादव फेसबुक हैंडल)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 9, 2026 at 1:48 PM IST

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पटना: पिछले दिनों आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने नवादा में पूर्व मंत्री राजबल्लभ यादव और जेडीयू विधायक विभा देवी से मुलाकात की. उनके बेटे के आकस्मिक निधन पर शोक जताया. कुछ महीने पहले तक दोनों पति-पत्नी आरजेडी में थे. ऐसे में इस मुलाकात के अलग-अलग मायने निकाले जा रहे हैं लेकिन इस बीच पूर्व आरजेडी उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने राजबल्लभ के बहाने आरजेडी की सियासत और लालू परिवार को आड़े हाथों लिया.

शिवानंद तिवारी ने सुनाया वो किस्सा: शिवानंद तिवारी ने कहा कि तेजस्वी यादव इधर अपनी पूरी टीम के साथ नवादा गए थे. राजबल्लभ यादव के पुत्र की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी. उनके यहां संवेदना जताने पहुंचे थे. राजबल्लभ यादव राबड़ी देवी के मंत्रिमंडल में राज्यमंत्री रह चुके हैं, उनकी पत्नी विभा देवी अभी जेडीयू से विधायक हैं. उनके खिलाफ तेजस्वी यादव ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया था लेकिन उनका उम्मीदवार हार गया.

Tejashwi Yadav
राजबल्लभ यादव और विभा देवी के साथ तेजस्वी यादव (सौ. तेजस्वी यादव एक्स हैंडल)

लाठी रैली का क्या मतलब?: पूर्व राज्यसभा सांसद ने पुरानी घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा, 'जब लालू यादव की सरकार थी, तब सन, 2003 में गांधी मैदान में लाठी रैली हुई थी. पता नहीं लालू यादव को किस ने इसकी सलाह दी थी. रैली की घोषणा के पहले मैंने इसका जोरदार विरोध किया था. लोकतंत्र में लाठी रैली का क्या मतलब? लेकिन लाठी में तेल पियावन और उसके बाद गांधी मैदान में लाठी रैली की घोषणा लालू यादव की ओर से हो गई, रैली हुई.'

'राजबल्लभ यादव ने कहा- नुकसान हो गया': शिवानंद तिवारी ने आगे कहा, 'रैली के दो एक दिन बाद राजबल्लभ यादव से मुख्यमंत्री आवास में ही मुलाकात हो गई. मैंने उनसे पूछा कि लाठी रैली से पार्टी को क्या हासिल हुआ? तब उन्होंने कहा कि लाठी रैली से क्या हासिल हुआ यह तो मैं नहीं जानता हूं लेकिन उसका क्या नुकसान हुआ, यह मैं बता सकता हूं. मैंने उसने पूछा बताइए, तब उन्होंने कहा कि हम लोगों ने यानी यादवों में जब लाठी उठायी तो हमारे साथ में जो कमजोर जातियां थीं, वे हम से अलग हो गईं.'

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शिवानंद तिवारी और लालू यादव (सौ. लालू यादव फेसबुक हैंडल)

लालू ने झिड़क दिया: पूर्व आरजेडी नेता कहते हैं, 'इसके बाद अगले दिन मैंने लालू यादव से कहा कि रैली के बाद पार्टी की बैठक होनी चाहिए और लाठी रैली से क्या फायदा और नुकसान हुआ इस पर विचार होना चाहिए.' उनके कहने पर लालू यादव ने कहा, 'नुकसान, नुकसान क्या हुआ?' तब मैंने राजबल्लभ यादव का आंकलन उनको बताया तो उनका जवाब था “ठीक हुआ, ये लोग बहुत फड़फड़ा रहे थे."

लाठी के कारण ईबीसी छिटक गए: शिवानंद ने अपने फेसबुक पोस्ट में दावा किया कि लालू यादव की गिरावट की वहीं से शुरुआत हुई. मंडल कमीशन की वजह से अपर कास्ट लालू के विरुद्ध था ही. कुर्मी और कोईरी जैसी मध्य जातियां यादव के साथ कभी नहीं रहीं, और अति पिछड़ों को तो खुद लाठी से भगा दिया गया, जो आज तक लालू यादव के साथ नहीं आ पायीं.

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लालू यादव के साथ शिवानंद तिवारी (सौ. लालू यादव फेसबुक हैंडल)

कब हुई थी लाठी रैली?: राष्ट्रीय जनता दल ने सत्ता में रहते हुए साल 2003 में 'तेल पिलावन, लाठी घुमावन' रैली का आयोजन किया था. पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित उस रैली में बिहार के तमाम जिलों से आरजेडी कार्यकर्ता, समर्थक और आम आदमी भी जुटे थे. रैली का उद्देश्य अपने जनाधार यानी आधार वोट बैंक को एकजुट करने के साथ-साथ विरोधियों को अपनी राजनीतिक ताकत का ऐहसास करना भी था. लाठी को पार्टी की ताकत के प्रतीक के रूप में पेश किया गया था. भीड़ के लिहाज से रैली सफल मानी गई. हालांकि इसको लेकर आज भी लालू यादव और आरजेडी अपने विरोधियों के निशाने पर रहते हैं.

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आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव (सौ. लालू यादव फेसबुक हैंडल)

2 साल बाद सत्ता से विदाई: 2003 की 'तेल पिलावन, लाठी घुमावन' रैली के दो साल बाद ही राष्ट्रीय जनता दल की सत्ता से विदाई हो गई. 2005 के फरवरी वाले चुनाव में आरजेडी 75 सीटों के साथ जरूर सबसे बड़ी पार्टी बनी लेकिन बहुमत के अभाव में सरकार नहीं बन पाई. कुछ समय बाद राष्ट्रपति शासन लग गया. अक्टूबर-नवंबर में जब चुनाव हुए तो नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए की सरकार बन गई. आरजेडी को मात्र 54 सीटें मिलीं.

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