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'चाचा को डिसाइड करना है..' लालू के सामने रोहिणी ने नीतीश को RJD के साथ आने का दिया ऑफर

नीतीश कुमार को आरजेडी का ऑफर (पुरानी तस्वीर) ( ETV Bharat )

गोपालगंज: पिछले कुछ समय से लगातार राष्ट्रीय जनता दल की ओर से नीतीश कुमार को आरजेडी के साथ आने का ऑफर दिया जा रहा है. एक बार फिर रोहिणी आचार्य ने कहा कि वह तो उनका चाचा हैं. जिस तरह उनके बेटे निशांत कुमार के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, वैसे में उनको इस पर फैसला करना है. रोहिणी ने कहा कि चाचा के लिए हमेशा दरवाजा खुला है.

गोपालगंज दौरे पर लालू परिवार

दरअसल आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपनी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी रोहिणी के साथ एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गोपालगंज आए थे. इस दौरान सर्किट हाउस में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया. साथ ही राजद नेताओं से बातचीत की. वहीं पत्रकारों से वार्ता करते हुए रोहिणी ने कहा कि बहुत दिनों बाद अपने मम्मी-पापा के साथ आई हूं. उन्होंने राजनीतिक मसलों पर भी खुलकर अपनी बात रखी.