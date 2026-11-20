'चाचा को डिसाइड करना है..' लालू के सामने रोहिणी ने नीतीश को RJD के साथ आने का दिया ऑफर
Rohini Acharya offers Nitish Kumar: रोहिणी आचार्य ने नीतीश कुमार को आरजेडी के साथ गठबंधन का ऑफर दिया है. रिपोर्ट- अटल बिहारी पांडेय
Published : November 20, 2026 at 7:49 AM IST
गोपालगंज: पिछले कुछ समय से लगातार राष्ट्रीय जनता दल की ओर से नीतीश कुमार को आरजेडी के साथ आने का ऑफर दिया जा रहा है. एक बार फिर रोहिणी आचार्य ने कहा कि वह तो उनका चाचा हैं. जिस तरह उनके बेटे निशांत कुमार के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, वैसे में उनको इस पर फैसला करना है. रोहिणी ने कहा कि चाचा के लिए हमेशा दरवाजा खुला है.
गोपालगंज दौरे पर लालू परिवार
दरअसल आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपनी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी रोहिणी के साथ एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गोपालगंज आए थे. इस दौरान सर्किट हाउस में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया. साथ ही राजद नेताओं से बातचीत की. वहीं पत्रकारों से वार्ता करते हुए रोहिणी ने कहा कि बहुत दिनों बाद अपने मम्मी-पापा के साथ आई हूं. उन्होंने राजनीतिक मसलों पर भी खुलकर अपनी बात रखी.
'चाचा के लिए दरवाजे खुले हैं'
रोहिणी आचार्य ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार को अपना चाचा बताते हुए कहा है कि उनके लिए लालू परिवार के दिल का दरवाजा हमेशा खुला है. उन्होंने नीतीश को फैसला लेने का न्योता देते हुए सम्राट सरकार पर भी तीखा हमला बोला है. लालू की बेटी ने कहा कि नीतीश कुमार उनके चाचा हैं और बचपन से वह उन्हें चाचा कहती आई हैं.
'चाचा को लेना है फैसला'
रोहिणी ने कहा कि अपनों के लिए दरवाजे हमेशा खुले रहते है. अब चाचा नीतीश कुमार को फैसला लेना है कि उन्हें क्या करना है. उन्होंने कहा कि लालू परिवार चाहता है कि नीतीश कुमार को हमेशा मान-सम्मान मिले, जैसा आरजेडी परिवार ने उन्हें दिया है. रोहिणी ने आरोप लगाया कि सम्राट सरकार में नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत कुमार को अपमानित होना पड़ रहा है.
"अब ये सब को पार्टी वाले बैठकर डिसाइड करेंगे. चाचा के लिए दिल का दरवाजा खुला रहता है. अब चाचा को डिसाइड करना है. हमलोग सब एक ही परिवार के हैं. बचपन से उनको चाचा बोलते हैं. हम चाहते हैं कि उनको और उनके बेटे निशांत को मान-सम्मान मिलना चाहिए. अब देखिये के उनको कितना जिल्लत झेलना है. बीजेपी दूध में मक्खी की तरह दोनों पिता-पुत्र को सत्ता से बाहर कर देगी."- रोहिणी आचार्य, लालू यादव की बेटी
पीएम मोदी पर निशाना
वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे और 'नीतीश सेतु' के उद्घाटन को लेकर भी उन्होंने निशाना साधा. रोहिणी ने कहा कि प्रधानमंत्री झूठे वादे करके चले जाएंगे. पहले भी पीएम बिहार आते रहे हैं लेकिन राज्य को कुछ खास नहीं मिला.
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