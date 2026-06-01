'अकेले गद्दारों पर भारी हूं', RJD ऑफिस के बाहर लगा रोहिणी आचार्य का पोस्टर
रोहिणी आचार्य आज अपना जन्मदिन मना रही हैं. इसी बीच एक पोस्टर ने बिहार की राजनीति को गरमा दिया है. पढ़ें खबर
Published : June 1, 2026 at 2:10 PM IST
पटना : बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य हमेशा ही सुर्खियों में रहती हैं. कभी पिता को किडनी डोनेट करने को लेकर तो कभी चुनाव हारने के बाद तेजस्वी और उनके सिपहसालार पर हमले को लेकर. इसी बीच सोमवार को आरजेडी कार्यालय के बाहर पोस्टर दिखा.
'मेरा लहू बिहारी और रग-रग में खुद्दारी है' : लालू यादव के साथ लगे पोस्टर में लिखा है, ''न हौसला टूटा है, न हिम्मत हारी है. मैं लड़ना जानती हूं. अकेले गद्दारों पर भारी हूं. मैं लालू जी की बेटी हूं. मेरा लहू बिहारी और रग-रग में खुद्दारी है.''
पटना, बिहार: RJD नेता और लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के जन्मदिन के अवसर पर, समर्थकों ने राबड़ी आवास के बाहर पोस्टर लगाए और उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। pic.twitter.com/HuatyqEnIj— IANS Hindi (@IANSKhabar) June 1, 2026
'गद्दार' किसे कहा? : इस मुद्दे पर जब आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि रात में यह पोस्टर लगाया गया है. उन्होंने किसे 'गद्दार' कहा है इसकी जानकारी मुझे नहीं है.
Happy B'Day रोहिणी : रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद यादव की दूसरी बेटी हैं. उनका जन्म 1 जून 1979 में हुआ था. वह आज अपना 47वां जन्मदिन मना रही हैं. सिंगापुर में उन्होंने अपना बर्थडे मनाया है. इसका वीडियो भी पोस्ट किया है.
रिश्तों की भीड़ में परिवार ही सबसे अनमोल होता है। मेरे लिए परिवार सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि मेरी सबसे बड़ी ताकत है💕🧿 pic.twitter.com/6fOVeWxpQg— Rohini Acharya (@RohiniAcharya2) June 1, 2026
पिता-पुत्री का भावनात्मक प्रेम : लालू यादव हेल्थ चेकअप के लिए सिंगापुर गए हैं. ऐसे में रोहिणी अपने जन्मदिन पर उन्हें केक और मिठाई खिलाती नजर आ रही हैं. साथ ही दोनों पिता-पुत्री के बीच बातचीत भी हो रही है. यहां यह बताना भी जरूरी है कि रोहिणी अपने पिता से बेहद प्यार करती हैं. इस मौके पर उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स (पहले ट्विटर) पर पोस्ट भी किया है.
''अपने जन्मदिन के इस विशेष दिन को अपने परिवार और अपने आराध्य पापा के साथ मनाकर मैं स्वयं को बेहद सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूं. जिनके होने से सुकून भरा और मुकम्मल जीवन लगता है, उनके साथ खुशियां साझा करने से घर सच में पूरा जहान लगता है.''- रोहिणी आचार्य, लालू प्रसाद यादव की बेटी
अपने जन्मदिन के इस विशेष दिन को अपने परिवार और अपने आराध्य पापा के साथ मनाकर मैं स्वयं को बेहद सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ .. जिनके होने से सुकून भरा और मुकम्मल जीवन लगता है, उनके साथ खुशियां साझा करने से घर सच में पूरा जहान लगता है। pic.twitter.com/iHeFuzpeKu— Rohini Acharya (@RohiniAcharya2) June 1, 2026
विधान परिषद चुनाव को लेकर चर्चा : 18 जून को बिहार विधान परिषद की 10 सीटों पर वोटिंग होने वाली है. ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि रोहिणी आचार्य भी विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार हो सकती है. इस लिहाज से आरजेडी ऑफिस के बाहर पोस्टर काफी मायने रखता है.
बंगला खाली करने को लेकर साधा निशाना : इधर रोहिणी आचार्य ने 10 सर्कुलर रोड यानी राबड़ी आवास को खाली करने के मामले पर भी भारी-भरकम पोस्ट किया है. इस पोस्ट में उन्होंने बीजेपी पर वार किया है. साथ ही कहा कि मंत्री नंद किशोर राम को तो लालू यादव एवं राबड़ी देवी जी का शुक्रगुजार होना चाहिए. अगर लालू यादव और राबड़ी देवी का दलितों-वंचितों के उत्थान के लिए निरंतर किया गया प्रयास नहीं होता तो शायद आज नंद किशोर राम जी मंत्री भी नहीं होते.
दलित विरोध तो भाजपा की उत्पत्ति के मूल में है ..— Rohini Acharya (@RohiniAcharya2) June 1, 2026
दलित विरोध , दलितों के प्रति घृणा , द्वेष, भेदभाव वाली विचारधारा - सोच तो भाजपा की उत्पत्ति के मूल में ही है , भाजपा के लोगों के द्वारा दिए गए सैंकड़ों दलित विरोधी घटिया बयानों और भाजपा शासित प्रदेशों में निरंतर बढ़ती दलित… pic.twitter.com/vRILLof61D
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