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'अकेले गद्दारों पर भारी हूं', RJD ऑफिस के बाहर लगा रोहिणी आचार्य का पोस्टर

Happy B'Day रोहिणी : रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद यादव की दूसरी बेटी हैं. उनका जन्म 1 जून 1979 में हुआ था. वह आज अपना 47वां जन्मदिन मना रही हैं. सिंगापुर में उन्होंने अपना बर्थडे मनाया है. इसका वीडियो भी पोस्ट किया है.

'गद्दार' किसे कहा? : इस मुद्दे पर जब आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि रात में यह पोस्टर लगाया गया है. उन्होंने किसे 'गद्दार' कहा है इसकी जानकारी मुझे नहीं है.

'मेरा लहू बिहारी और रग-रग में खुद्दारी है' : लालू यादव के साथ लगे पोस्टर में लिखा है, ''न हौसला टूटा है, न हिम्मत हारी है. मैं लड़ना जानती हूं. अकेले गद्दारों पर भारी हूं. मैं लालू जी की बेटी हूं. मेरा लहू बिहारी और रग-रग में खुद्दारी है.''

पिता-पुत्री का भावनात्मक प्रेम : लालू यादव हेल्थ चेकअप के लिए सिंगापुर गए हैं. ऐसे में रोहिणी अपने जन्मदिन पर उन्हें केक और मिठाई खिलाती नजर आ रही हैं. साथ ही दोनों पिता-पुत्री के बीच बातचीत भी हो रही है. यहां यह बताना भी जरूरी है कि रोहिणी अपने पिता से बेहद प्यार करती हैं. इस मौके पर उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स (पहले ट्विटर) पर पोस्ट भी किया है.

''अपने जन्मदिन के इस विशेष दिन को अपने परिवार और अपने आराध्य पापा के साथ मनाकर मैं स्वयं को बेहद सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूं. जिनके होने से सुकून भरा और मुकम्मल जीवन लगता है, उनके साथ खुशियां साझा करने से घर सच में पूरा जहान लगता है.''- रोहिणी आचार्य, लालू प्रसाद यादव की बेटी

विधान परिषद चुनाव को लेकर चर्चा : 18 जून को बिहार विधान परिषद की 10 सीटों पर वोटिंग होने वाली है. ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि रोहिणी आचार्य भी विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार हो सकती है. इस लिहाज से आरजेडी ऑफिस के बाहर पोस्टर काफी मायने रखता है.

बंगला खाली करने को लेकर साधा निशाना : इधर रोहिणी आचार्य ने 10 सर्कुलर रोड यानी राबड़ी आवास को खाली करने के मामले पर भी भारी-भरकम पोस्ट किया है. इस पोस्ट में उन्होंने बीजेपी पर वार किया है. साथ ही कहा कि मंत्री नंद किशोर राम को तो लालू यादव एवं राबड़ी देवी जी का शुक्रगुजार होना चाहिए. अगर लालू यादव और राबड़ी देवी का दलितों-वंचितों के उत्थान के लिए निरंतर किया गया प्रयास नहीं होता तो शायद आज नंद किशोर राम जी मंत्री भी नहीं होते.

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